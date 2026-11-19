Fernando Villalona en SOB’s

El merenguero dominicano Fernando Villalona, conocido como El Mayimbe, regresa a Nueva York este jueves 19 de noviembre para ofrecer una noche de música y baile acompañado de su orquesta completa. El concierto será en SOB’s (204 Varick Street), donde el público podrá disfrutar de algunos de sus mayores éxitos en un ambiente íntimo. La velada contará también con la música de DJ Anthony y DJ Aneudy. Las puertas abrirán a las 7:00 p.m. y la celebración continuará hasta las 11:00 pm. Boletos disponibles en:https://sobs.com.

/Archivo Crédito: Wikimedia Commons

“Lightscape” ilumina al BBG

El recorrido iluminado “Lightscape” regresa al Brooklyn Botanic Garden del 20 de noviembre 6 al 3 de enero de 2027. En su sexta temporada, esta experiencia invernal invita a recorrer casi una milla de senderos decorados con más de un millón de luces y 16 instalaciones artísticas. La edición de este año estrena un recorrido rediseñado, acompañado de música y opciones especiales de comida y bebidas. La actividad se realiza en el Brooklyn Botanic Garden (990 Washington Avenue, Brooklyn). Los boletos están disponibles en: bbg.org/lightscape.

Foto: Cortesía BBG

Nueva York después del anochecer

El Museo de la Ciudad de Nueva York inaugura este viernes 20 de noviembre “The Photography Triennial: After Dark”, una exposición que explora la vida nocturna de los cinco condados, desde sus habitantes y trabajadores hasta la fauna que habita sus parques. La muestra reúne fotografías realizadas desde el año 2000 por artistas reconocidos y emergentes, entre ellos Adam Pape, Ashley Gilbertson, Dina Litovsky, Elle Pérez, Janette Beckman, Ken Schles, Kia LaBeija, Matthew Pillsbury, Theo Wenner y Tommy Kha. Bajo la curaduría de Marina Chao y Sean Corcoran, las imágenes retratan diferentes facetas de la ciudad después del anochecer, entre el trabajo, el entretenimiento, la comunidad y la vida cotidiana. Más información: https://www.mcny.org.

Foto:Landon Nordeman

Gelato gratis en el West Village

La marca italiana de gelato Bacio di Latte inaugura su primera tienda en Nueva York este viernes 20 de noviembre, en el West Village (287 Bleecker Street). Fundada en 2011 por los hermanos Edoardo y Luigi Tonolli, la firma cuenta con más de 250 locales en Brasil y 35 en Estados Unidos. Ofrece más de 22 sabores de gelato artesanal, elaborado diariamente con ingredientes seleccionados, como chocolate belga, pistachos italianos y leche de Hudson Valley. Para celebrar la apertura, ofrecerá gelato gratis el viernes 20, de 2:00 a 7:00 pm., y el sábado 21 y domingo 22, de 12:00 a 7:00 p.m. Entre las opciones estará Big Apple Crumble, un sabor especial creado para su llegada a Nueva York. Más información: baciodilatte.us.

Foto: Bacio di Latte

Luis Vargas y Monchy bachatean en El Bronx

Tras la cancelación del pasado sábado, Luis Vargas y Monchy se presentarán juntos en el espectáculo ¡Bachatéame New York!, este sábado 21 de noviembre, a las 8:00 pm., en Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West). El concierto reunirá clásicos como “Volvió el Dolor”, “La Traicionera”, “Se Gana y Se Pierde” y “Fantasías”, en una noche dedicada a los ritmos dominicanos y la bachata romántica. Para boletos, llame al 718-960-8835 o visite: www.lehmancenter.org/events/bachateame-new-york.

Foto: Lehman Center

“CON C DE CUBA” en el Sony Hall

Broadway y La Habana se encuentran el próximo lunes 23 de noviembre, cuando CON C DE CUBA llegue al Sony Hall (235 W 46th St.) para una noche dedicada a celebrar la música, el teatro y la riqueza cultural de la isla. Bajo la dirección de la actriz y directora cubana de Broadway Claudia Mulet, el director y coreógrafo Henry Gainza, y la producción de la actriz de Broadway y televisión Yani Marin, el espectáculo reunirá a destacados talentos cubanos de la escena teatral neoyorquina en una velada donde el espíritu de La Habana de antaño se fusionará con la energía y la espectacularidad de Broadway. Con una puesta en escena inspirada en la Habana tropical, los artistas recorrerán los ritmos, las tradiciones y las experiencias que unen a los cubanos “de aquí y de allá”, destacando al mismo tiempo sus contribuciones al teatro musical estadounidense. Boletos: https://sonyhall.com/shows

DANNA en concierto íntimo

La cantante y compositora mexicana DANNA llega a Brooklyn con su gira The Bedroom Sessions U.S. Tour, que ofrecerá dos presentaciones el martes 24 y miércoles 25 de noviembre en Warsaw (261 Driggs Ave, Brooklyn). El espectáculo propone un encuentro más cercano con sus seguidores y su música más reciente. La artista, nominada al Latin GRAMMY, llega tras el lanzamiento de WET DREAMS, segundo capítulo de su proyecto VISIONS, que incluye la colaboración “DOLCE VITA” con Belinda. Más información y boletos en: https://www.livenation.com.

Cortesía

Dickens revive la magia de la Navidad

La obra “A Christmas Carol at the Merchant’s House” regresa por su temporada número 14, del 24 de noviembre al 3 de enero, en el histórico Merchant’s House Museum (29 East 4th Street, Manhattan). La producción de Summoners Ensemble Theatre presenta a Charles Dickens interpretando su famoso cuento navideño en un salón de estilo griego, ambientado con decoraciones del siglo XIX, velas y mobiliario de época. Basada en el propio guion de interpretación del escritor, la función dura 70 minutos y revive la historia de Ebenezer Scrooge y los espíritus de la Navidad. Boletos en summonersensemble.org y merchantshouse.org.

Foto: Vince Gatton, Summoners Ensemble Theatre en the Merchant’s House

Navidad inmersiva en Edge

Edge, el mirador de Hudson Yards, acaba de estrenar una experiencia navideña que se extenderá hasta el 3 de enero. La propuesta incluye un espectáculo de luces y música de cuatro minutos, presentado cada media hora, y una versión festiva del caleidoscopio más grande de Nueva York, con adornos reflectantes, copos de nieve y estrellas. También habrá conciertos de jazz navideño con artistas de The Juilliard School, del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 20 de diciembre, de 4:00 a 5:00 pm., además de visitas de Santa Claus del 27 al 29 de noviembre. Estas actividades están incluidas con la entrada general. Más información: edgenyc.com.

Foto: Edge

El Holiday Train Show celebra sus 35 años

El tradicional Holiday Train Show del Jardín Botánico de Nueva York celebra su 35 aniversario con una nueva edición que estará disponible hasta el 10 de enero de 2027. La exhibición reúne trenes en miniatura que recorren casi 200 reproducciones de lugares emblemáticos de Nueva York, instaladas bajo el techo de cristal del Conservatorio Enid A. Haupt. Cada construcción está elaborada artesanalmente con materiales naturales como piñas, hojas de palmera y ramas de canela. Entre las novedades de esta temporada figura una réplica botánica de One Vanderbilt, uno de los rascacielos más recientes de Manhattan. En el exterior también habrá un paisaje montañoso iluminado con más trenes y escenarios para fotografías. Boletos:nybg.org.