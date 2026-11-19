El tradicional Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes regresó a Nueva York con nuevas coreografías, tecnología inmersiva y más oportunidades para disfrutar de uno de los espectáculos más emblemáticos de la temporada navideña. La producción, que se presenta en Radio City Music Hall hasta el 4 de enero de 2027, tendrá 230 funciones, la mayor cantidad desde que debutó en 1933.

Este año, el espectáculo incorpora un nuevo número titulado “Ring”, creado en colaboración con la reconocida coreógrafa Chloe Arnold, y tecnología de cámaras que permitirá al público apreciar las actuaciones desde diferentes perspectivas, incluso con vistas más cercanas de las complejas formaciones de las bailarinas.

“Este año viene lleno de novedades y momentos emocionantes que no se pueden perder”, comenta Isabelle Harris, una de las integrantes de las Rockettes. “El año pasado, con la incorporación del Sphere Immersive Sound, el público pudo escuchar el Christmas Spectacular como nunca antes, y este año, gracias a una nueva tecnología de cámaras, también podrán verlo como nunca antes”.

La bailarina explica que esta innovación permitirá apreciar con mayor detalle cada uno de los diez números del espectáculo, incluida la nueva escena. La producción también conservará algunos de sus momentos más queridos, como “Parade of the Wooden Soldiers”, “New York at Christmas”, “12 Days of Christmas” y “Dance of the Frost Fairies”.

Isabelle Harris es una de las bailarinas que lleva la magia del espectáculo al escenario./Foto:MSGE

Para Harris, el estreno de “Ring” representa uno de los momentos más especiales de esta temporada. “Este número aporta algo un poco diferente al Christmas Spectacular, algo que el público no había visto antes. Es un número lleno de fuerza, energía y personalidad. Poder bailarlo junto a mis hermanas Rockettes en el Gran Escenario, frente a un público lleno, es realmente emocionante. ¡Ya se ha convertido en uno de mis recuerdos favoritos como Rockette!”, afirma.

La precisión y el trabajo colectivo son parte esencial de la identidad de esta compañía, que celebró su centenario en 2025. Harris destaca que la nueva tecnología también permitirá mostrar el esfuerzo que existe detrás de cada movimiento.

“Lo que más me emociona es que el público pueda ver lo complejas que son nuestras formaciones y toda la precisión y el trabajo en equipo que requiere cada movimiento”, señala. “Se necesita que todas trabajemos juntas para crear esos momentos tan perfectos en el escenario”.

El show estrenó la semana pasada y estará disponible hasta el 4 de enero de 2027./Foto: MSGE

El éxito de la edición anterior respalda la expectativa para esta temporada. En 2025, más de 1.2 millones de personas asistieron al espectáculo durante 216 funciones, la mayor asistencia en 25 años, con visitantes de los 50 estados y 125 países.

“Creo que las Rockettes y el Christmas Spectacular son de las primeras cosas que vienen a la mente cuando alguien escucha la frase ‘Navidad en Nueva York’”, dice Harris. Y esa tradición continúa creciendo: desde su estreno, el espectáculo ha llevado alegría navideña a más de 73 millones de espectadores.

Las entradas para la temporada 2026-2027 están disponibles en www.rockettes.com/christmas.