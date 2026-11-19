La junta directiva de la Universidad de California (UC) aprobó este jueves diversas solicitudes para la adquisición de armamento y equipamiento policial destinadas a cinco de sus campus, una medida justificada parcialmente por los requerimientos de seguridad rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, según reportaron medios locales.

De acuerdo con Los Angeles Times, la autorización faculta a los departamentos policiales universitarios para adquirir cerca de 11.000 cartuchos de fusil y 1.950 proyectiles de bolas de pimienta, suministros catalogados por el rotativo como material de grado militar.

Las autoridades de la institución sostienen que este equipamiento resulta indispensable para el entrenamiento táctico de los oficiales y la protección general de los recintos. En el caso específico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la dotación responde directamente a la cita olímpica de 2028, dado que sus instalaciones funcionarán como villa olímpica albergando a aproximadamente 17,000 atletas y a sus respectivos equipos de apoyo.

Entre el inventario solicitado por la policía de UCLA figuran 50 proyectiles esponjosos de 40 milímetros (considerados munición menos letal), pese a que un juez prohibió su empleo para el control de multitudes a principios de año.

La resolución se produce en un clima de tensión institucional, mientras la universidad aún enfrenta cuestionamientos por la actuación policial durante las protestas propalestinas de 2024. La medida desató un inmediato rechazo interno, materializado en un documento suscrito por más de 400 profesores, estudiantes y trabajadores que exigen frenar tanto la compra como el uso de este armamento.

Paralelamente, el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, advirtió este miércoles en entrevista con Los Angeles Times que el operativo global de seguridad para Los Ángeles 2028 podría ascender a entre 3,500 y 4,000 millones de dólares (cuadriplicando los 1.000 millones aprobados previamente por el Congreso), estimando que solo el resguardo de la ciudad requerirá 1.300 millones y un despliegue diario de hasta 9.400 agentes durante las jornadas de mayor actividad.