El FC Barcelona avanzó este viernes en la preparación de su compromiso liguero de este domingo frente al Villarreal con la destacada incorporación al entrenamiento grupal de Jules Koundé, Pau Cubarsí y Frenkie de Jong.

Con estos regresos, el técnico alemán Hansi Flick tiene prácticamente vacía la enfermería azulgrana y, en principio, únicamente contará con las bajas de Rodri y Xavi Espart para afrontar la recta final de 2026, un exigente tramo de nueve partidos que continuará el próximo miércoles en Bakú ante el Sabah azerbaiyano.

El zaguero francés Jules Koundé completó su segunda sesión consecutiva a máxima intensidad tras permanecer casi un mes de baja debido a una distensión de ligamentos en el tobillo. Al mismo ritmo trabajaron Frenkie de Jong (quien abandonó por precaución la concentración de la selección neerlandesa) y el central Pau Cubarsí, que fue sustituido durante el duelo de España frente a Inglaterra por una sobrecarga en el psoas ilíaco. La disponibilidad definitiva de los tres futbolistas quedará sujeta a la evaluación conjunta de Flick y los servicios médicos del club.

Asimismo, el parón de selecciones permitió al cuerpo técnico recuperar plenamente a una pieza clave en la medular como Dani Olmo, quien se encontraba fuera de acción desde el pasado 20 de octubre tras lesionarse ante el Paris Saint-Germain, dolencia que le impidió disputar el Clásico.

La plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este sábado en la víspera del choque contra el cuadro castellonense, jornada en la que Hansi Flick comparecerá ante los medios para valorar el estado físico del grupo.