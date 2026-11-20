A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 20 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 2 durante el día y del 5 a lo largo de la noche. Luego, se prevén cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:46 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:26 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes. Se estima que la temperatura máxima sea de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 25% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima