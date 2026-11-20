El nuevo entrenador del Manchester United, el argentino Mauricio Pochettino, fijó como prioridad absoluta construir una nueva cultura de trabajo y liberar de presión a sus futbolistas para revertir la grave crisis deportiva del club, que actualmente marcha tercero por la cola en la Premier League, en puestos de descenso. En su primera entrevista institucional con la televisión oficial de los Red Devils, el estratega aseguró que devolverá a la entidad al lugar que “se merece” mediante un entorno de confianza que permita al vestuario desarrollar todo su potencial.

“Crear una cultura de trabajo es lo más importante. Necesitan expresar su talento. Eso es lo más importante y nuestra prioridad ahora mismo, trabajar con ellos e intentar quitarles presión”, explicó el preparador sudamericano, quien dirigió hasta la semana pasada a la selección de Estados Unidos. Pochettino insistió en que la exigencia histórica de Old Trafford debe transformarse en un estímulo y no en un lastre: “Cuando conectas con el juego, lo haces a través de tu talento. Y cuando te sientes libre, feliz, cuando quieres jugar por tus compañeros, por tu familia, por tu club y por tus aficionados: es cuando realmente puedes dar lo mejor de ti”.

El exentrenador del Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea respaldó sin fisuras a una plantilla duramente cuestionada por el arranque de temporada y destacó el papel de su cuerpo técnico para “establecer todos los principios y las ideas, crear nuestra propia filosofía y empezar desde cero”. “La mejor plantilla que podemos tener es la que tenemos actualmente, y debemos querer a nuestros jugadores. Tenemos que apoyarlos”, subrayó, consciente de la urgencia competitiva que supone debutar este domingo en Anfield frente al Liverpool dirigido por el español Andoni Iraola: “Ahora no es momento de pensar en descansar ni en dormir. Se trata de estar listos y preparar todo para asegurarnos de que llegamos en las mejores condiciones posibles”.