El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se someterá a una cirugía este viernes para tratar la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles mientras jugaba fútbol con integrantes del cuerpo de prensa de la ciudad. El procedimiento, que será su primera intervención quirúrgica, lo mantendrá temporalmente alejado de algunas actividades oficiales y activará un esquema de reemplazo dentro de la administración municipal.

Mamdani confirmó el lunes que ingresará al quirófano el 27 de noviembre. Durante una conferencia de prensa en Brooklyn, convocada para anunciar una nueva oferta de Citi Bike, llegó con muletas y permaneció sentado en un banco mientras respondía preguntas de los periodistas.

El alcalde, de 35 años, reconoció que siente temor ante la operación. “Estoy asustado”, comentó al hablar de la intervención. También anticipó que pasará un par de días prácticamente fuera de circulación después de la cirugía.

La lesión ocurrió el jueves 19 de noviembre, durante un partido de fútbol con miembros de la prensa que cubren las actividades del Ayuntamiento. De acuerdo con la información difundida tras el encuentro, Mamdani sufrió un percance sin contacto con otro jugador y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. La lesión afectó el tendón de Aquiles de su pie derecho.

Al día siguiente, el alcalde llegó al Ayuntamiento en silla de ruedas y necesitó muletas para desplazarse hasta el podio durante una comparecencia pública; llevaba una bota ortopédica en el pie derecho. Desde entonces, su movilidad ha estado limitada y sus apariciones públicas han requerido ajustes para que pueda participar sin permanecer de pie.

Los médicos le indicaron que deberá utilizar la bota durante un periodo de entre 6 y 8 semanas. La recuperación será más prolongada antes de que pueda volver a jugar fútbol: Mamdani dijo que le advirtieron que no estaría de regreso en la cancha durante, al menos, 8 meses. La cirugía de esta semana forma parte del tratamiento para atender la ruptura y encaminar el proceso de rehabilitación.

¿Quién quedará al frente de Nueva York durante la recuperación de Mamdani?

La lesión también tendrá consecuencias prácticas para el funcionamiento cotidiano del gobierno municipal. Mientras Mamdani esté indispuesto, el primer vicealcalde, Dean Fuleihan, quedará al frente de la administración. El propio alcalde explicó que se seguirá el orden previsto para cubrir sus responsabilidades: primero Fuleihan y, después, la vicealcaldesa de Operaciones, Julia Kerson.

La designación temporal busca mantener la continuidad de las tareas ejecutivas y evitar que la ausencia del alcalde interrumpa la actividad de las agencias municipales. No obstante, Mamdani no detalló cambios específicos en su agenda ni precisó cuánto tiempo permanecerá apartado de sus compromisos presenciales. Por ahora, la información confirmada se limita al horario previsto para la cirugía, los días iniciales de reposo y los plazos médicos que le comunicaron.

La posibilidad de una operación no estaba definida desde el primer momento. Personal del Ayuntamiento había señalado inicialmente que los médicos necesitaban realizar estudios de imagen adicionales antes de determinar si la lesión requería una intervención quirúrgica, lo cual fue finalmente confirmado.

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