Para muchas familias latinas en los Estados Unidos, las fiestas navideñas significan mucho más que regalos, celebraciones y buena comida. Son una oportunidad para viajar, reencontrarse con sus seres queridos y recibir juntos el Año Nuevo. Y sea cual sea tu destino final, desde Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador o cualquier rincón de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, tu ruta probablemente incluya una escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, el Hub de las Américas®de Copa Airlines.

Nadie ama las escalas. Normalmente son una combinación de caminar rápido de una puerta de embarque a otra y de decidir entre las opciones de comida en un aeropuerto lleno de gente. Sin embargo, este año esta parada obligatoria se puede convertir en un regalo adelantado de Navidad con el programa stopover de Copa Airlines, que te da hasta 15 días para explorar Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea por incluir la parada. Es una oportunidad de conocer dos destinos por el precio de un solo boleto aéreo.

Sí, así como lo leíste. El programa stopover permite a viajeros que vuelan desde o hacia cualquier destino de la red transformar una conexión de rutina en unas vacaciones inesperadas, sin costo adicional en la tarifa aérea por incluir la parada en Panamá. La red de Copa Airlines opera 88 destinos en 32 países y hasta 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas®, por lo que hay muchísimas oportunidades para aprovechar los beneficios de volar con Copa Airlines.

El Casco Antiguo combina arquitectura histórica, cultura y encanto en el corazón de Ciudad de Panamá. Crédito: Impremedia

El programa Panamá Stopover ahora te da hasta 15 días

La oportunidad de conocer cualquier país sin pagar de más por el boleto aéreo ya vale la pena. Pero Ciudad de Panamá es uno de los destinos más versátiles de la región, y los números del programa lo prueban. En 2025 el programa stopover recibió a 215,000 visitantes (un crecimiento del 25% interanual) y proyecta alcanzar los 250,000 visitantes en 2026.

Y la aerolínea ha respondido a la demanda con una mayor flexibilidad: el programa stopover antes te permitía quedarte en la ciudad hasta 7 días, y ahora permite que los viajeros se queden en Panamá hasta por 15 días. Esto ya no es solo una parada; es una oportunidad de disfrutar de unas vacaciones adicionales sin pagar más por el boleto aéreo.

El país tiene mucho por descubrir. A poca distancia del aeropuerto encontrarás el Casco Antiguo, un sitio histórico reconocido por la UNESCO que combina arquitectura colonial y una oferta gastronómica excepcional, justo frente al mar. No puede faltar también el Canal de Panamá, y los viajeros pueden visitar las esclusas de Miraflores y aprender cómo funciona la vía acuática en la mañana, y recorrer la Calzada de Amador o el Parque Natural Metropolitano en la tarde para entrar en contacto con la biodiversidad del país.

Pero eso no es todo: como Copa Airlines ahora permite más días en Panamá, el viaje puede incluir playas espectaculares como Guna Yala, el archipiélago de Las Perlas o Bocas del Toro, e incluso los valles cafeteros de Boquete, donde se cultiva el café geisha, el más caro del mundo. Además, al reservar a través del programa Panamá Stopover, los viajeros tienen acceso a descuentos exclusivos en hoteles participantes, restaurantes, alquiler de autos y tours locales.

La naturaleza panameña ofrece experiencias de aventura entre bosques tropicales y paisajes montañosos. Crédito: Impremedia

Cómo agregar tu Stopover y usar ConnectMiles

El secreto para aprovechar el beneficio de stopover es agregarlo antes de emitir el boleto.

Ingresa a copa.com o a la página dedicada panama-stopover.com y selecciona la opción de escala al buscar tu vuelo desde Estados Unidos. Selecciona una parada en Panamá y elige si deseas hacerla en el vuelo de ida (antes de Navidad) o en el de regreso (antes de volver a tu rutina). Ambas opciones son válidas. Asegúrate de incluir tu número de ConnectMiles (el programa de lealtad de Copa Airlines) al reservar para acumular millas en vuelos elegibles, incluidos los trayectos hacia y desde Panamá. Los miembros de ConnectMiles también pueden disfrutar de beneficios adicionales según su categoría, como ascensos de clase y otras ventajas dentro de la red de Star Alliance. Además, Copa Airlines ofrece Wi-Fi de alta velocidad Starlink a bordo de aeronaves equipadas con esta tecnología, con acceso gratuito para pasajeros de Clase Ejecutiva y miembros PreferMember elegibles. Si aún no eres miembro de ConnectMiles, puedes inscribirte gratuitamente.

Copa Airlines conecta Panamá con destinos de toda América, teniendo como centro de operaciones la Ciudad de Panamá. Crédito: Impremedia

Esta temporada de fiestas, reencontrarse con la familia no tiene por qué significar renunciar a unas vacaciones. Ya sea que viajes para celebrar la Navidad o para recibir el Año Nuevo, puedes descubrir Panamá en el camino, viajar con la aerolínea reconocida como la “Aerolínea más puntual de América Latina” y quizás hasta comprar algunos regalos para tus seres queridos o darte un gusto en el viaje de regreso. Aprovecha el programa Panamá Stopover y convierte tu viaje de fin de año en una oportunidad para conocer dos destinos por el precio de un solo boleto aéreo.