2019/07/24

• Las Chivas jugaron su tercer partido dentro de la International Champions Cup y para sorpresa de todos, esta ocasión el rebaño no se vio tan mal y ya no perdieron y lograron mantener su portería en blanco 🤔 • Dato: Chivas terminó su pretemporada con unos números nada favorables, pues no pudo conseguir una sola victoria en los últimos 6 partidos😰