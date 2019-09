🙌México aplasta a EEUU – 😎Neymar marca – 🤩Serena va por récord

Hoy atentos a… 👆 1. Serena va por récord en final del US Open La legendaria Serena Williams jugará por décima vez la final del US Open pero se enfrentará a la nueva revelación mundial del tenis femenino, la adolescente canadiense Bianca Andreescu, de 19 años💃 Dato: El partido de la gran final dará a Williams la posibilidad de batir la marca de Evert y ser la mayor ganadora del último torneo de Grand Slam del año, pero lo más importante, conseguir el séptimo título de campeona y el 24 en torneos mayores🎾 ⚽ 2. Francia y Portugal a seguir avanzando hacia la Euro 2020 Superados por Turquía en junio, los campeones del mundo franceses gastaron un comodín, así que no les queda otra que derrotar a Albania el sábado para no ver comprometida su clasificación a la Eurocopa 2020. 🧐Más necesitado aún está Portugal, en busca de su primer triunfo en estas eliminatorias contra Serbia Dato: Sin Kylian Mbappé, Paul Pogba, ni N’Golo Kanté😩, el equipo de Didier Deschamps estará privado el sábado de una gran parte de su espina dorsal en el Mundial ruso