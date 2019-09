🤕Messi otra vez fuera – 💀Chivas huelen a muerto – 🙌‘Chucky’, listo para las diabluras

Tambi茅n se habla de…

馃殩 1. No hab铆a ambulancia y trasladan a聽 lesionado 隆En taxi!

馃懚 2. Edson 脕lvarez revela el sexo de su beb茅

馃お 3. El 鈥楶iojo鈥 dice que el Am茅rica es como el Real Madrid

馃槨 4. FIFA molesta con CR7 por no ir a The Best

馃 5. 隆Hay tiro! ‘Canelo’ y Faitelson discuten en Twitter