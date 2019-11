👌Lista la Liguilla – 🙏Adiós a Vegara – 🙌Pulido campeón de goleo

Tigres馃惎 derrot贸 este domingo a Ju谩rez este domingo y con eso ya se defini贸 cu谩les ser谩n los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2019 de la Liga MX . As铆 se jugar谩: Santos vs. Monterrey, Le贸n vs. Monarcas, Tigres vs. Am茅rica, y Quer茅taro vs. Necaxa