😬Atlético elimina al Barcelona – 😯Estafan a jugador de la NFL – 👆Mbappé iguala asombroso récord

Hoy atentos a… 馃槏聽1. 隆Por fin! Regresa la Liga MX Tan solo dos semanas despu茅s de que Monterrey fue campe贸n del futbol mexicano 馃弳, se pondr谩 en marcha el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, que arrancar谩 con dos partidos este viernes por la noche correspondiente a la jornada 1: Morelia vs. Toluca y Tijuana vs. Santos 鈿 Dato:聽El torneo tendr谩 algunas modificaciones: habr谩 18 equipos luego de la desafiliaci贸n de Veracruz, habr谩 partidos en jueves por la noche y no habr谩 jornada de descanso ni fechas dobles 馃憡