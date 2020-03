🤔MLS superará a Liga MX pronto -🤬Antuna y Chivas engañan a la afición -🏆Hoy inicia la Libertadores

Hoy atentos a… 馃搷 1. Este martes inicia la Libertadores Este martes inicia la fase grupal de la Copa Libertadores de Am茅rica 2020馃弲, en la que el poderoso Flamengo aparece como el gran candidato a quedarse nuevamente con el t铆tulo Dato: Este martes arrancan las actividades con los partidos馃憖: Medell铆n vs. Libertad; Athletico Paranaense vs. Pe帽aron; Am茅rica vs. Gremio; y Caracas vs. Boca Juniors 鈿 2. Liverpool se enfrentar谩 ante Chelsea en la FA Cup Tras perder el invicto en la Premier League al caer derrotados 3-0 el s谩bado ante Watford, Liverpool visitar谩 este martes el estadio Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea en la quinta ronda de la FA Cup馃 Dato:聽En las 煤ltimas cinco veces que se vieron las caras, los de Anfield ganaron en dos partidos, los londinenses uno y empataron en dos ocasiones馃 馃悤 3. Xolos recibe a Toluca en semifinal de Copa MX Los Xolos de Tijuana se enfrentar谩n a Toluca馃懣, en la semifinal de ida de la Copa MX, el encuentro se disputar谩 en el Estadio Caliente, donde los Xolos buscan hacer valer su condici贸n de locales Dato:聽La 煤ltima vez que se enfrentaron ambos equipos fue el pasado 7 de febrero en aquella ocasi贸n igualaron 1-1馃馃