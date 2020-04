😱Caos en el Barcelona -🏆Libro de Kobe ya es bestseller -🤬Messi explotó en redes sociales

Hoy atentos a… 🕹1. Hoy arranca la eLigaMX El silbatazo inicial del nuevo proyecto del fútbol mexicano en su versión virtual⌨ de FIFA 20 ya está muy cerca, este viernes 11 de abril comenzará a rodar el balón con tres encuentros que lucen atractivos: Necaxa vs. Monterrey, Cruz Azul vs. Atlas y Puebla vs. América. Dato: Cabe recordar que en la eLiga MX se replicará el calendario del Torneo Clausura 2020⚽, a diferencia de que habrá partidos todos los días (a excepción de los jueves) y que todas las semanas habrá jornada doble