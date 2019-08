🏆 1. La Copa MX Apertura 2019 busca campeón • Este semana regresa la Copa MX con siete partidos, entre los que destacan el Atlas🦊 vs Pachuca de este martes 30, donde los rojinegros buscarán ratificar el buen fútbol que están mostrando en la Liga MX y los Tuzos intentarán sacar su mejor resultado de la temporada, ya que en la liga aún no conocen la victoria • Dato: 🦅El trono está vacante. El campeón del Clausura 2019, América, no competirá por la Copa MX este torneo, por lo que Atlas, Pumas, FC Juárez, Monterrey y Guadalajara, entre otros, contendrán por la corona del Apertura 2019 🚨 2. ¡Escándalo! Medallista olímpico es acusado de acoso sexual • El nadador húngaro Tamas Kenderesi🏊, que participó en el Mundial de natación de Gwangju, Corea del Sur, fue arrestado tras una denuncia por un supuesto acoso sexual hay que esperar que dictan los tribunales, por el momento tiene prohibido salir del país. la demandante es una joven de 18 años • Dato: Tamas Kenderesi logró el bronce en 200 mariposa en los Juegos de Río 2016🥉 🙌 3. PSV busca avanzar hacia la Champions • El equipo holandés de los mexicanos ‘Chucky’ Lozano 🔪 y Erick Gutiérrez juega la vuelta contra el Basel de la segunda ronda de la Champions para poder llegar a la fase de grupos • Dato: PSV llega con ventaja al vencer 3-2 al Basilea en casa la semana pasada