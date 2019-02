12 consejos del American Institute of CPAs para los contribuyentes que presentan la declaración de impuestos a último momento

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–El American

Institute of CPAs (Instituto Norteamericano de Contadores Públicos,

AICPA) responde a las siguientes preguntas que puedan tener los

contribuyentes que presentan su declaración de impuestos federal de 2015

a último momento. Dichas declaraciones se deben entregar al Internal

Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos, IRS) la semana próxima.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración?

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales es

el 18 de abril de este año, dado que es el Día de la Emancipación en el

Distrito de Columbia. Los residentes de Maine y de Massachusetts no

necesitan presentar las declaraciones de impuestos federales hasta el 19

de abril dado que es el feriado del Día del Patriota en sus estados.

¿Qué debo hacer si no la puedo presentar a tiempo?

Presente una extensión automática por seis meses si no puede preparar la

declaración antes de la fecha límite de presentación de abril, mediante

el documento Form

4868, Application for Automatic Extension of Time to File U.S.

Individual Income Tax Return. (Solicitud de extensión automática

para la presentación de declaración de impuestos personal de los EE.

UU.). Al completar el formulario se le da una extensión automática hasta

el 17 de octubre de 2016.

Si presento una extensión, ¿debo pagar antes de la fecha límite de

presentación original?

¡Sí! Aun cuando presente la extensión automática, debe pagar su factura

de impuestos antes de la fecha límite de la presentación original del 18

de abril. Entonces, calcule un estimativo riguroso de los impuestos que

debe y, si no está seguro de que sea totalmente exacto, redondéelo. Otra

opción es mirar la declaración del año pasado y pagar por lo menos el

100 por ciento del total de los impuestos (Form

1040, línea 63). Si no paga o paga de menos, deberá pagar intereses

y multas por el saldo impago de su responsabilidad impositiva.

¿Cómo pago los impuestos que debo si presento una extensión?

Las facturas de impuestos se pueden pagar utilizando IRS

Direct Pay, que acepta una transferencia directa de su banco,

tarjeta de crédito o de débito. Por teléfono, se aceptan pagos usando el Electronic

Federal Tax Payment System, que es una buena opción para los dueños

de empresas, pero requiere inscripción. Si utiliza cheque o giro postal,

la dirección a la que se debe enviar el cheque o el giro postal se

encuentra en la página cuatro del Form

4868.

¿Qué debo hacer si tengo dificultades financieras?

Asegúrese de presentar su declaración o extensión antes de la fecha

límite, incluso, si no tiene dinero para pagar sus impuestos. No desea

agregar más dinero a su factura de impuestos activando una multa por no

presentar la declaración. También debe contactar al IRS de inmediato con

respecto a los acuerdos

para pagar en cuotas y a los ofrecimientos

de transacción. Las personas que deben 50 000 dólares o menos pueden

solicitar un acuerdo de pago en cuotas en línea desde el sitio web del

IRS Online

Payment Agreement que establecerá los pagos en cuotas. Ciertas

empresas también son elegibles para utilizar el programa. Al usar la

herramienta en línea sabrá de inmediato si se ha aceptado su acuerdo de

pago en cuotas.

¿Cuándo recibiré mi reintegro si presento una extensión automática?

Si espera un reintegro, no lo recibirá hasta que presente su declaración

de impuestos.

Presentar una extensión ante el IRS ¿me brinda también una extensión

para enviar mi declaración estatal de impuestos sobre la renta?

No. Cada estado tiene reglamentos diferentes. Asegúrese de verificar los

requisitos de presentación de su estado para solicitar una extensión.

Si presento una extensión ¿debo esperar hasta octubre para presentar

mi declaración de impuestos?

No. Usted puede presentar su declaración de impuestos tan pronto como la

haya preparado. Y si debe impuestos con la declaración final, debe

minimizar los intereses y las multas acumulados presentando y pagando

los impuestos tan pronto como sea posible.

¿Cómo informo acerca de mi cobertura de seguro médico?

Es igual que el año pasado. Marque el casillero en la línea

correspondiente de los Formularios 1040EZ,

1040

o 1040A

si tuvo una cobertura de atención médica elegible para cada mes de 2015

para usted, su cónyuge y todos sus dependientes. No obstante, este año,

para facilitar el seguimiento, los empleadores y los aseguradores de

atención médica brindan información a los contribuyentes acerca de la

cobertura de seguro médico en el Formulario 1095-A,

1095-B

o 1095-C.

Si no tuvo la cobertura necesaria, reclame una excepción de cobertura en

el documento Form

8965. De otro modo, deberá un pago por responsabilidad compartida.

¿Cuáles son mis opciones para entregar mi declaración de impuestos o

formulario de extensión al IRS?

El IRS exhorta a los contribuyentes a presentar la documentación en

línea en www.irs.gov/Filing.

Un contador público certificado también puede presentar su declaración

de manera electrónica en su nombre. Si usted prefiere enviar su

declaración por correo, el U.S.

Postal Service utiliza procedimientos especiales y trabaja horas

extras para facilitar el trámite al máximo para aquellos contribuyentes

que esperan hasta medianoche para enviar las declaraciones por correo.

También puede utilizar uno de los servicios

designados de entrega privados del IRS.

¿Qué más necesito recordar?

¡No subestime las cuestiones básicas! Verifique sus cálculos para

asegurarse de que son exactos, no se olvide de firmar la declaración y

vuelva a verificar los números de la Seguridad Social para corroborar

que son correctos. Cometer estos errores básicos generará que el IRS le

envíe una carta automática. Y, si espera un reintegro, esto puede

provocar una demora importante en la recepción.

¿Qué otra cosa puedo hacer para facilitar mi presentación de

impuestos?

Sea organizado. No coloque los documentos en un cajón y espere a recibir

mensajes en relación con sus impuestos en su casilla de correo. Cree

archivos para los distintos documentos así los puede clasificar en el

archivo adecuado a medida que los reciba durante el año. Por ejemplo,

necesitará archivos para los recibos elegibles para deducir impuestos y

créditos y también para los documentos relacionados con sus ingresos.

Algunos ejemplos de dichos documentos son las contribuciones a

organizaciones benéficas, pagos del interés de la hipoteca, gastos de

sus hijos y de atención médica, comprobante de clases particulares y

otros gastos de educación, formularios W-2 y 1099, ingresos por renta y

declaraciones de distribución de jubilación. El siguiente video de AICPA

tax tips video puede ayudarlo a organizarse.

Nota a los Editores: ¿Aún tiene preguntas? Contáctenos para hablar

con un experto en impuestos del AICPA. Envíe un mensaje electrónico a

Shirley Twillman a stwillman@aicpa.org

o llámela al 202.434.9220.

