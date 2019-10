Adjudica Medicare a Leon Medical Centers Health Plans Calificación de Cinco Estrellas para el 2020

Esto constituye la tercera vez que el plan ha logrado este galardón

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Leon Medical Centers Health Plans ha alcanzado cinco de cinco estrellas por su calidad y desempeño adjudicadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (conocidos por “CMS”) en la evaluación anual de esta organización. Este es el segundo año consecutivo – y la tercera vez de su existencia – que el plan ha logrado este lugar tan elevado.

“Son resultados extraordinarios que son un reflejo excelente de los empleados que venden, atienden y operan este plan todos los días”, según Ryan Berger, presidente. “Además, debido a la forma en que está organizado el programa de adjudicación de estrellas, estos resultados nos permiten ofrecerles a nuestros miembros beneficios más sólidos, lo que ayuda a fomentar una mejor salud”.

Para elaborar las calificaciones, los CMS evalúan los datos del plan referentes a los resultados médicos, a la información proveniente de los profesionales de la salud, a las encuestas de satisfacción entre los miembros y a la eficacia de la atención preventiva, inclusive el manejo de las enfermedades crónicas, entre otros conceptos. Las calificaciones se basan en una escala de uno a cinco estrellas, siendo cinco estrellas lo óptimo. Estas calificaciones ayudan a los beneficiarios de Medicare, a sus familiares y a sus cuidadores a comparar los diversos planes de atención médica de Medicare.

Ante este logro, los beneficiarios de Medicare podrán inscribirse en el plan Medicare Advantage que ofrece Leon Medical Centers Health Plans en cualquier momento del año, aún estando fuera del período de inscripción abierta, que comienza el 15 de octubre.

Datos sobre Leon Medical Centers

Fundados en 1996, Leon Medical Centers cuenta con más de 2,500 profesionales dedicados de la salud cuyo compromiso es el de mejorar las vidas de más de 40,000 beneficiarios de Medicare mediante los proveedores afiliados exclusivamente a Leon Medical Centers Health Plans. Los miembros tienen acceso a siete centros médicos avanzadísimos, a seis centros de salud y bienestar, al apoyo de un afiliado exclusivo que aporta atención médica en la casa y equipos médicos duraderos, al igual que a una red de locales del Centro de Servicios de Hospital de Leon en los hospitales más prominentes del sur del estado de la Florida. Leon Medical Centers Health Plans, Inc. es empresa Cigna (NYSE: CI) con contrato con Medicare Advantage. Para conseguir más información, visite por internet la direcciones LMCHealthPlans.com y LeonMedicalCenters.com; comuníquese también con nosotros por Facebook en la dirección Facebook.com/LeonMedicalCenters y por Twitter en la dirección @LeonMedical.

Datos sobre Cigna Medicare

Cigna Medicare es una empresa de atención médica vinculada a Medicare Advantage, comprometida a ayudar a los beneficiarios de Medicare y Medicaid de nuestro país a llevar vidas más saludables y activas mediante soluciones personales, económicas y fáciles de aprovechar relativas a su atención médica.

Todos los productos y servicios Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of South Carolina, Inc., Cigna HealthCare of North Carolina, Inc., Cigna HealthCare of Georgia, Inc., Cigna HealthCare of Arizona, Inc., Cigna HealthCare of St. Louis, Inc., HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc., HealthSpring of Florida, Inc., Bravo Health Mid-Atlantic, Inc. y Bravo Health Pennsylvania, Inc. HealthSpring of Florida opera bajo el nombre supuesto de “Leon Medical Centers Health Plans” en el área de Miami Dade. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. “Leon Medical Centers” es una marca registrada de Leon Medical Centers. Cada año Medicare evalúa a los planes basado en un sistema de 5 estrellas. Usted debe vivir en la zona de servicio del plan en el Condado Miami-Dade. Leon Medical Centers Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Leon Medical Centers Health Plans complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-393-5366 (TTY 711). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-393-5366 (TTY 711). ATAN-SYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponible gratis pou ou. Rele 1-866-393-5366 (TTY 711). Usted debe vivir en la zona de servicio del plan en el Condado Miami-Dade. Leon Medical Centers Health Plan es un plan HMO con contrato con Medicare y un contrato con Florida Medicaid. La inscripción en Leon Medical Centers Health Plan depende de la renovación de contrato. © 2019 Cigna

H5410_20_81484S_M

