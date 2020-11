Aerie hace que compartir bondad sea sencillo en esta temporada festiva, con tan solo marcar 1.844.KIND.365

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La marca líder de ropa íntima lanza la campaña #AerieREAL Kind Campaign para compartir un tipo especial de bondad en esta temporada festiva… AerieREAL Kind

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE:AEO) anuncia hoy la última iniciativa de Aerie como parte de su misión permanente de empoderar a su comunidad y compartir la bondad como eje principal. En conmemoración del Día Mundial de la Bondad, la marca lanza su campaña #AerieREAL Kind Campaign que incluye su primera línea directa #AerieREAL Kind Hotline, #AerieREAL Acts of Kindness sorpresa, una sociedad con Feeding America®, y una nueva colección para la temporada 2020 que se siente realmente bien.

“Aerie es una comunidad creada con el fin de ayudar a todas las personas a amarse a sí mismas y reconocemos que gozamos de la capacidad de compartir incluso más bondad con nuestra comunidad durante una temporada en la que podemos apreciar un poco de amor extra”, señaló Jennifer Foyle, directora creativa de AEO Inc. y presidenta de la marca global Aerie. “Los elementos de la campaña #AerieREAL Kind Campaign tienen como fin promover el aprendizaje, el compartir, la acción y la retribución. Deseamos que al abrir la visión y el diálogo sobre lo que significa ser bondadoso, inspiremos a nuestra comunidad para que opte por la bondad ahora y siempre”.





APRENDER Y COMPARTIR

Aerie lanza su campaña con el debut de #AerieREAL Kind Hotline, un lugar que su comunidad puede “visitar” cuando quiera y donde quiera para recibir un mensaje sobre tipo especial de bondad: #AerieREAL Kind. Desde hoy y hasta el 25 de diciembre, las personas que llamen al 1.844.KIND.365 serán invitadas para elegir su recorrido de bondad con indicaciones que los conducirán a mensajes de voz personalizados, tanto en inglés como en español, por parte de amigos de Aerie, tales como Storm Reid, Melissa Wood Health, Katherine Schwarzenegger y Jillian Mercado; #AerieREAL Role Models Aly Raisman, Iskra, Manuela Baron, Keiana Cave, Tiff McFierce, Dre Thomas y más. Los “Kindness Advocates” invitarán a las personas que llamen a compartir la bondad a través de historias personales y consejos que abarquen desde cómo ser bondadoso consigo mismo y con los demás, como así también cómo compartir la bondad en línea y con el mundo.

ACTUAR

Al transformar la bondad de la línea directa en acción, Aerie también dará a su comunidad la oportunidad de retribuirla. Como parte de la campaña, las clientas serán invitadas a nombrar a una persona merecedora en sus vidas de un acto de bondad #AerieREAL Act of Kindness. El proceso es sencillo, al entrar a #AerieREAL Life, las clientas pueden presentar a su candidato para que reciba una sorpresa al azar y un momento de emoción. Los actos se personalizarán de acuerdo con la historia única del candidato que oscila desde el apoyo para pagar una factura hasta invitar a un amigo a cenar, tener la posibilidad de hablar con uno de los “Kindness Advocates” EN VIVO; algunos incluso podrán ser dirigidos por los “Kindness Advocates” y #AerieREAL Role Models. Las presentaciones serán válidas hasta el 20 de noviembre y los actos de bondad tendrán lugar durante todo diciembre.

RETRIBUIR

Como parte de la misión de la campaña, Aerie se ha asociado con Feeding America® para ayudar a los que sufren hambre. Como celebración del lanzamiento de la campaña, la marca donará cinco comidas* para cada compra, lo que asciende hasta 500 000 comidas, este fin de semana (13 de noviembre al 15 de noviembre). Por cada compra hecha con la tarjeta de crédito REAL Rewards de la marca, Aerie donará 20 comidas, y llegará a un millón de comidas, hasta el 25 de diciembre. En el Giving Tuesday, Aerie donará diez comidas para cada transacción de REAL Rewards, lo que ascenderá a 100 000 comidas.

HACE BIEN DAR AERIE

La nueva colección de la Temporada 2020 de Aerie fue diseñada para recordar a su comunidad que, pese a pasar más tiempo en casa, ese es el lugar donde nos sentimos más REALES. Como novedad en esta temporada, la marca presenta conjuntos de descanso combinados, camisetas de manga larga, prendas de exteriores sherpa, blusas de lana y pantalones deportivos “Good Vibes”, y suéteres eclécticos, además de leggings, shorts de ciclismo, sostenes deportivos y mucho más de su nueva submarca OFFLINE by Aerie. Si bien compartir la bondad no siempre incluye un obsequio, se siente REALMENTE bien dar Aerie y la colección de la marca ofrece una nueva variedad de accesorios que pueden ser perfectamente obsequiados.

* U$S1 ayuda a entregar al menos diez comidas garantizadas por Feeding America® en nombre de los bancos de alimentos miembros locales.

Acerca de Aerie

Aerie es una marca de estilo de vida que ofrece colecciones de ropa íntima, indumentaria, ropa deportiva y trajes de baño. Con el movimiento #AerieREAL™, Aerie celebra a su comunidad al respaldar la positividad corporal y el empoderamiento de todas las mujeres. Aerie cree en inspirar a las clientas a que se quieran a sí mismas, por dentro y por fuera. Sin retoques desde 2014. Visite www.aerie.com para obtener más información. Let the Real You Shine®.

Acerca de American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) es un distribuidor minorista líder mundial especializado que ofrece vestimentas, accesorios y productos para el cuidado personal de alta calidad y de moda a precios accesibles con sus marcas American Eagle® y Aerie®. Nuestro propósito es mostrarle al mundo que hay un poder REAL en el optimismo de la juventud. La compañía opera en tiendas en Estados Unidos, Canadá, México y Hong Kong, y envía sus productos a 81 países en el mundo a través de sus sitios web. Los productos de American Eagle y Aerie también están disponibles en más de 200 locales internacionales operados por licenciatarios en 25 países. Para más información, visite www.aeo-inc.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Matthew Owens



SHADOW



Matthew@weareshadow.com