Aerie presenta ocho nuevas modelos a seguir #AerieREAL para inspirarte y convertir al 2020, en el año del cambio

Aerie lanza una iniciativa para entregar $400 000 a 20 agentes de cambio en la vida real, que están marcando la diferencia en sus comunidades

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) anuncia hoy que Aerie dará la bienvenida a la actriz Lana Condor, la actriz y escritora Beanie Feldstein, la actriz y escritora Hari Nef, la actriz ganadora del premio Tony, Ali Stroker, la activista en sostenibilidad Manuela Barón, la fundadora de Smile On Me Dre Thomas, la DJ y defensora del bienestar Tiff McFierce, y la científica y CEO Keiana Cavé como modelos a seguir #AerieREAL. A estas ocho mujeres inspiradoras, se reunirán las modelos a seguir actuales Aly Raisman, Iskra, Brenna Huckaby, Molly Burke y Jenna Kutcher.

#AerieREAL Role Models difunde la misión de la marca de quererte por dentro y por fuera. Empoderan e inspiran a la comunidad Aerie para que sean el cambio que quieren ver en el mundo a través del liderazgo, soporte, workshops y asociaciones filantrópicas. Como una de las marcas con crecimiento más rápido en la industria de la vestimenta, Aerie está comprometida igualmente con la creación de colecciones de productos excepcionales para sus clientas y a la vez, influir de manera positiva en la forma en la que las mujeres se ven a sí mismas y tratan a otras mujeres.

A través de #AerieREAL Change Initiative que se lanza hoy, Aerie y las modelos a seguir están actuando y cambiando el juego. Es hora de levantarse, salir e involucrarse. Aerie entregará a veinte 20 agentes de cambio en la vida real, $20 000 para ayudarlas en su trayectoria en hacer del mundo un lugar mejor.

“Hace seis años, Aerie dio el salto al cambiar el juego y dejar de practicar la aerografía con sus modelos, lo que inició un movimiento de positividad corporal que empoderó a las mujeres en el mundo y permitió que brillara su verdadera identidad”, comentó Jennifer Foyle, Presidente de la marca global Aerie. “Creemos que todos tienen el poder de ser un agente de cambio. Junto a nuestras increíbles modelos a seguir, estamos ansiosos por asignar $400 000 a 20 miembros firmes e inspiradoras de la comunidad #AerieREAL”.

Aerie es pionero dentro del movimiento de positividad corporal e inclusividad. En 2014, la marca estuvo entre las primeras en dejar de retocar a las modelos y a través de #AerieREAL se comprometió a destacar a las mujeres reales en sus campañas.

En 2016, Aerie anunció su primer modelo a seguir #AerieREAL, Iskra, para apoyar la positividad y la inclusividad.

En 2018, Aerie lanzó una experiencia de compra de soutiens revolucionaria en 360 grados, que crea un ambiente de compra positivo y alentador para ayudar a las mujeres a sentirse bien con su verdadera identidad.

Aerie reconoce que todavía hay trabajo por hacer y entiende la importancia de desafiar los estándares estereotipados de la belleza, lo que ayuda a sus clientes a tener voz.

Para más información, visita #AerieREAL Life (ARL) y síguenos en @aerie.

Aerie es una marca de estilo de vida que ofrece colecciones de ropa íntima, indumentaria, ropa deportiva y trajes de baño. Con el movimiento #AerieREAL™, Aerie celebra a su comunidad al respaldar la positividad corporal y el empoderamiento de todas las mujeres. Aerie cree en inspirar a las clientes a que se quieran a sí mismas, por dentro y por fuera. Sin retoques desde 2014. Visita www.aerie.com para más información. Let the Real You Shine®.

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) es un distribuidor minorista líder mundial especializado que ofrece vestimentas, accesorios y productos para el cuidado personal de alta calidad y de moda a precios accesibles con sus marcas American Eagle® y Aerie®. Nuestro propósito es mostrarle al mundo que hay un poder REAL en el optimismo de la juventud. La compañía opera en más de 1000 tiendas en Estados Unidos, Canadá, México, China y Hong Kong, y envía sus productos a 81 países en el mundo a través de sus sitios web. Los productos de American Eagle y Aerie también están disponibles en más de 200 locales internacionales operados por licenciatarios en 25 países. Para más información, visita www.aeo-inc.com.

