Ahora ya puedes comprar en Amazon y pagar en Efectivo

Amazon PayCode se lanza hoy en los Estados Unidos, dándole a los clientes que prefieren pagar en efectivo otra opción para disfrutar la conveniencia y beneficios de realizar sus compras en Amazon

Amazon PayCode se une a Amazon Cash, expandiéndose a más de 15,000 locales de agentes de Western Union

Amazon PayCode y Amazon Cash les brindan a los clientes dos opciones para aquellos que deseen pagar en efectivo sin cargos adicionales

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN) — Amazon esta haciendo más fácil realizar compras en efectivo para sus clientes. Amazon PayCode, actualmente disponible en 19 países en todo el mundo, lanzo hoy en los Estados Unidos, y permite a los clientes elegir Amazon PayCode a la hora de pagar y después efectuar su compra usando efectivo en uno de los 15,000 locales de Western Union. Los artículos son enviados una vez que el cliente haya realizado el pago de su compra en persona en locales Western Union participantes. Amazon PayCode estará disponible para clientes durante las próximas semanas. Para más información, favor de hacer clic aquí. Además, Amazon Cash, el cual permite que los clientes agreguen efectivo a su Amazon Balance para realizar compras en línea en Amazon, ahora esta disponible en 100,000 locales en todo el país para hacer recargas en efectivo. Los clientes en los Estados Unidos que prefieran usar efectivo ahora tienen aún más oportunidades de disfrutar de la amplia selección, precios bajos, y envíos gratis libres de cargos de Amazon.

El Banco de la Reserva Federal de San Francisco1 reporto qué en el 2018, 77 porciento de los pagos realizados en los Estados Unidos fueron hechos en persona. De estos pagos, el efectivo represento 39 porciento del volumen. Ahora con el lanzamiento de Amazon PayCode, y la expansión de Amazon Cash, los clientes tendrán más opciones para pagar sus compras en Amazon con efectivo. Con más de 15,000 locales elegibles, 80 porciento de las personas en los Estados Unidos viven dentro de 5 millas de locales de agentes de Western Union participantes, haciendo de esta opción una solución conveniente para los clientes que realicen sus compras en efectivo.

“Estamos innovando constantemente para mejorar la experiencia de compras para nuestros clientes, y nos enorgullecemos de expandir Amazon PayCode a todos los clientes en los Estados Unidos”, comentó Ben Volk, director, Pagos en Amazon. “Los clientes nos han dicho que disfrutan de la conveniencia de pagar en efectivo. En conjunto con Western Union, tenemos la oportunidad de ofrecerle a los clientes más oportunidades para realizar compras, dándoles la opción de pagar sus compras en línea de la manera más conveniente para ellos”.

“Siendo uno de los impulsores digitales y físicos de dinero más grande en el mundo, estamos innovando nuestros servicios para darles a nuestros clientes más acceso y oportunidades”, comentó Khalid Fellahi, presidente, Transferencias de Efectivo para el Consumidor. “Estamos adoptando la complejidad de un mundo donde el efectivo y los pagos digitales tienen la probabilidad de coexistir en el futuro. Estamos brindando soluciones fáciles para los clientes que deseen tener acceso a la conveniencia de realizar compras en línea, pero que prefieran hacer pagos en persona”.

Amazon PayCode

Cómo Funciona – Amazon PayCode les permite a los clientes realizar compras de entre millones de productos en Amazon y pagar por sus ordenes en persona, en efectivo y sin cargos adicionales. A la hora de pagar, los clientes solo deben seleccionar la opción de paga “Amazon PayCode” para recibir un Amazon PayCode (código QR y un número) que servirá como referencia al pagar en efectivo en una de las más de 15,000 locales de agentes Western Union en los Estados Unidos. Los clientes tienen 24 horas después de realizar su orden para efectuar su pago en la locación. De ser necesaria una devolución, los clientes recibirán un reembolso en efectivo en la locación del agente de Western Union participante para las ordenes realizadas usando Amazon PayCode una vez que se haya recibido el articulo.

Amazon Cash

Cómo Funciona – Amazon Cash les permite a los clientes visitar locales y depositar entre $5 y $500 en efectivo a su Amazon Balance, que pueden usar para realizar compras en el futuro en la tienda en línea de Amazon. Los clientes empiezan por verificar su número de teléfono móvil e identificando una locación participante en amazon.com/amazoncash. Una vez estando en la locación participante, el cliente puede depositar efectivo a su cuenta al simplemente presentar su número de teléfono móvil. Los fondos están disponibles de inmediato y no hay cargos adicionales.

Para más información, visita amazon.com/paycode y amazon.com/amazoncash.

1 Findings from the Diary of Consumer Payment Choice (2018). Banco de la Reserva Federal de San Francisco.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Opiniones de los clientes, compras en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle tablets, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue @AmazonNews.

Acerca de Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) es una empresa líder de servicios de transferencia de dinero multimoneda a nivel global. Su plataforma omnicanal conecta el mundo digital con el físico, ofreciendo a los consumidores y empresas formas rápidas, confiables y convenientes para enviar y recibir dinero alrededor del mundo. A partir del 30 de junio de 2019, nuestra red global de atención incluye más de 550,000 locales de agentes minoristas que ofrecen servicios bajo las marcas Western Union, Vigo y Orlandi Valuta en más de 200 países y territorios, con la capacidad de enviar dinero a mil millones de cuentas bancarias. Además, westernunion.com, nuestro canal de más rápido crecimiento en 2018 está disponible en más de 70 países y territorios adicionales para transferir dinero en todo el mundo. Con nuestro alcance global, Western Union transfiere dinero para conectar mejor a las familias, los amigos y las compañías, al tiempo que permite la inclusión financiera y el apoyo al crecimiento económico. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.westernunion.com.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Línea para Medios



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Western Union



Contacto de Medios



John Derryberry



+415-203-8762



John.derryberry@wu.com