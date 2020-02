Alcohólicos Anónimos comparte un nuevo video: Joven y sobrio en A.A.: de la bebida a la recuperación

“Empecé a beber a los doce años. Cuando empezaba, no podía parar; y cuando lo controlaba, me sentía miserable”.

“… Cinco meses después de graduarme de la escuela secundaria fue cuando se me introdujo al programa de Alcohólicos Anónimos”.

“Cuando llegué a estar dispuesto a hacer este trabajo, la obsesión por beber desapareció… y me di cuenta de que hay algo, hay algo en estas salas que, que está cambiando mi vida”.

NUEVA YORK Éstas son algunas de las voces jóvenes que hablan acerca de sus días de beber y su sobriedad en A.A. en "Joven y sobrio en A.A.: de la bebida a la recuperación", el nuevo video publicado por Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Creado por los jóvenes que han encontrado la sobriedad, "Joven y sobrio en A.A.: de la bebida a la recuperación" recalca el hecho de que nunca es demasiado temprano para buscar ayuda para resolver un problema con la bebida.





A.A. calcula que un 10% de sus miembros tienen menos de 30 años de edad. Este video contribuye a acabar con el mito de que algunos bebedores son demasiado jóvenes para haber experimentado los efectos devastadores del alcoholismo. Sea cual sea su edad, su género, o su procedencia, si bebe en exceso, A.A. le ofrece una solución. Dentro de Alcohólicos Anónimos se encuentran comunidades dinámicas de gente joven que viven vidas sobrias y satisfactorias con una suspensión diaria del alcoholismo.

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de gente que ha tenido un problema con la bebida. No es profesional; es automantenida; no cuesta nada; no hay restricciones de género; es apolítica y está disponible en casi todo lugar. No hay requisitos en cuanto a la edad ni la educación. Puede hacerse miembro toda persona que quiera hacer algo para solucionar su problema con la bebida. Somos alcohólicos que ayudan a otros alcohólicos a recuperarse.

Para más información, póngase en contacto con el despacho de Información Pública de la Oficina de Servicios Generales en pressinfo@aa.org o llame a (212) 870-3119.

Para conectarse con A.A. cerca de usted, visite www.aa.org o consulte la Meeting Guide app.

https://5c8bc2b386.site.internapcdn.net/aa/young_people/Jan-2020/AA_Young_and_Sober_010320_Spanish_CC_B_Website.mp4

pressinfo@aa.org

(212) 870-3119