Always® aúna fuerzas con Sophia Bush y otras voces para consolidar las recientes iniciativas que buscan terminar con la pobreza menstrual (#EndPeriodPoverty) y evitar que las niñas falten a clase en EE. UU.

Always presenta nuevos datos locales sobre el impacto de la pobreza menstrual en la asistencia escolar en EE. UU., y se asocia con National Geographic y Feeding America® para promover la conciencia y el cambio

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Los útiles escolares son importantes para todos los estudiantes, pero los productos de higiene femenina a menudo se pasan por alto como una necesidad vital para garantizar que las niñas puedan seguir asistiendo a clases y concentrarse en su educación. Always, el líder mundial en productos para la protección menstrual, quiere cambiar esta situación. Este septiembre, Always continúa con la iniciativa para terminar con la pobreza menstrual, conocida como #EndPeriodPoverty, que presentara en 2018 para crear conciencia y tomar medidas para ayudar a retener a las niñas en la escuela.

Cuando las personas se enteran de que casi 1 de cada 5 niñas en EE. UU. han faltado a la escuela debido a la falta de productos de higiene femenina1, muchas se sorprenden y el 89% desea tomar medidas para ayudar a que las niñas sigan asistiendo a la escuela2. Si bien generalmente asociamos la pobreza menstrual (es decir, la falta de acceso a los productos de higiene femenina debido a factores económicos) con las niñas de otros países, este problema no afecta solamente a los demás. Está más cerca de casa de lo que la gente piensa. El estudio de mercado local más reciente sobre confianza y pubertad de Always® sondeó ciudades representativas de las diferentes regiones del país y descubrió que, de hecho, hubo niñas de todas partes que faltaron a la escuela debido a la pobreza menstrual, en concreto2:

143 000 niñas en el área de la ciudad de Nueva York

88 000 niñas en el área de Los Ángeles

65 000 niñas en el área de Chicago

57 000 niñas en el área de Atlanta

38 000 niñas en el área de Houston

Para ayudar a crear conciencia en todo el país, Always se ha asociado con la actriz y activista Sophia Bush para brindar apoyo a la campaña #EndPeriodPoverty y lograr que las niñas no falten a clase.

“La idea de que tantas niñas en Estados Unidos, incluso en mi propia ciudad de Los Ángeles, tengan que sacrificar parte de su educación porque no tienen acceso a productos de higiene femenina me rompe el corazón”, aseguró Sophia Bush. “Cuando Always me mostró los datos sobre el alcance del problema aquí mismo, a la vuelta de la esquina, supe que teníamos que hacer algo. Estoy encantada de saber que juntas podremos mejorar la vida de tantas niñas este año escolar”.

Always considera que la falta de acceso a productos de higiene femenina no debe interponerse en el camino de una niña y su educación. El año pasado y gracias al apoyo de personas de todo el país, Always donó más de 20 millones de productos de higiene femenina a niñas de las escuelas de EE. UU., y ahora quiere seguir colaborando. Para esta temporada de vuelta a clase, Always tiene como objetivo entregar millones de productos adicionales para ayudar a que las niñas no se ausenten de la escuela y apoyar a las familias con la ayuda de su socio histórico, la red de bancos de alimentos Feeding America®.

Sabiendo que hay comunidades en todas partes que se ven afectadas por este problema, Always dirige sus últimos esfuerzos no solo en abordar la pobreza menstrual desde un nivel nacional, sino también a nivel local con el apoyo a los “Héroes de la menstruación”. Se trata de personas que lideran los esfuerzos para ayudar a terminar con la pobreza menstrual (#EndPeriodPoverty) que afecta a las niñas en edad escolar en sus comunidades. Always quiere defender y resaltar el increíble trabajo que están haciendo para mejorar la vida de las niñas de diversas comunidades a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos.

“Gracias a la generosidad de nuestra comunidad, hemos podido ayudar a las mujeres jóvenes en el vecindario del este de Nashville. Ahora, con la generosidad de Always, podremos ayudar a las jóvenes en Nashville… a todas las niñas, todos los días. Siempre, gracias a Always”, manifestó Charity Brock, una heroína local de la menstruación de Nashville y fundadora de On The Dot.

Si bien la vuelta a clase debería ser un momento emocionante, las niñas que experimentan pobreza menstrual suelen faltar a la escuela y a otras actividades que son importantes para fomentar su confianza. Los efectos pueden ser duraderos y particularmente perjudiciales durante la pubertad, cuando la educación escolar y las interacciones son vitales para el desarrollo saludable de los adolescentes. De las niñas que no asistieron a la escuela debido a la pobreza menstrual, no solo el 49 % de ellas sostuvo que faltar a la escuela tuvo un impacto negativo en su rendimiento académico, sino que 3 de cada 5 trataron de ocultarlo a la gente de su entorno2.

Para aumentar la conciencia sobre el impacto que la pobreza menstrual tiene en la educación de las niñas, Always se ha asociado con National Geographic para compartir la experiencia de primera mano de una niña con pobreza menstrual y cómo el acceso a los productos de higiene femenina y un apoyo adecuado pueden tener un impacto positivo en su confianza y su futuro. Para ver la inspiradora historia de Emily, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/zEqTEmNkP1Y. Su historia se presentará como un corto ampliado en el episodio “Keeping Girls in School” (Evitar que las niñas falten a la escuela), que analiza cómo la menstruación es una barrera para la educación de las niñas a nivel mundial. Este episodio se estrena el 26 de septiembre en National Geographic, en el marco de la nueva serie sobre el movimiento Global Citizen, “ACTIVATE: A GLOBAL CITIZEN MOVEMENT”3.

“Nos llena de orgullo continuar nuestra misión lograr que más niñas sigan asistiendo a la escuela, acercándoles los productos de higiene femenina que necesiten y generando conciencia sobre este importante tema”, explicó Hesham Tohamy, vicepresidente de Feminine Care de Procter & Gamble. “Durante los últimos 35 años, Always se ha comprometido a promover la confianza de las niñas, y no nos detendremos ahora. Junto con la ayuda de nuestros apreciados socios, entre ellos, Feeding America, activistas locales de la menstruación, nuestros clientes y personas en todos los Estados Unidos, podemos ayudar a terminar con la pobreza menstrual (#EndPeriodPoverty) y crear un país donde ninguna niña tenga que faltar a la escuela por no tener los productos de higiene femenina que necesita”.

Súmese a Always, a su equipo de personas influyentes, y a la actriz y activista Sophia Bush para ayudar a terminar con la pobreza menstrual (#EndPeriodPoverty) y evitar que las niñas falten a la escuela y pierdan su confianza. Así es como puede ayudar durante el mes de septiembre de 2019:

COMPRAR: Elija un paquete de protectores femeninos Always 4 en las tiendas adheridas (que se encuentran en el sitio web a continuación) para activar una donación de protectores femeninos a la red de Feeding America.

Elija un paquete de protectores femeninos Always en las tiendas adheridas (que se encuentran en el sitio web a continuación) para activar una donación de protectores femeninos a la red de Feeding America. COMPROMETERSE: Haga clic en Me gusta o comente en nuestras influyentes publicaciones con la etiqueta #EndPeriodPoverty y donaremos un protector femenino más a una niña que lo necesite, a través de nuestras organizaciones locales de Héroes de la menstruación, hasta lograr una donación total de 1 millón de productos de higiene femenina.

Haga clic en Me gusta o comente en nuestras influyentes publicaciones con la etiqueta #EndPeriodPoverty y donaremos un protector femenino más a una niña que lo necesite, a través de nuestras organizaciones locales de Héroes de la menstruación, hasta lograr una donación total de 1 millón de productos de higiene femenina. COMPARTIR: la historia de Emily por @NationalGeographic, etiquete a @Always (o @Always_brand en IG) y use la etiqueta #EndPeriodPoverty para ayudarnos a seguir generando conciencia sobre el problema.

Para saber más sobre la misión de Always de terminar con la pobreza menstrual que lleva la etiqueta #EndPeriodPoverty y evitar que las niñas falten a clase, visite https://always.com/en-us/about-us/end-period-poverty.

Notas al pie

1Estudio Always Confidence & Puberty Wave VI Study realizado en noviembre de 2017, que abarcó mujeres de entre 16 y 24 años de edad.

2Estudio Always Confidence & Puberty Local Market Study, realizado en julio-agosto de 2019 que abarcó mujeres de entre 16 y 29 años de edad. Census.gov/popclock.

3Obtenga más información sobre ACTIVATE aquí: https://www.nationalgeographic.com/activate/

4No incluye Always Discreet.

Acerca de Always

Always®, líder mundial en protección femenina, ofrece una amplia gama de compresas, toallitas y protectores diseñados para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo, flujos y preferencias. Durante más de 35 años, Always ha empoderado a millones de niñas en todo el mundo durante la pubertad y promovido su confianza, brindando productos a niñas necesitadas y haciendo frente a las barreras sociales que socavan su confianza a través del movimiento Always #LikeAGirl. Always considera que juntos podemos crear un mundo donde la pubertad sea un momento que impulse a las niñas hacia una femineidad segura. Visite www.always.com para más información.

En 2016, Always anunció con orgullo que todos sus centros de producción ya no generan ningún tipo de desperdicios de fabricación que termine en los vertederos. Visite https://us.pg.com/environmental-sustainability/ para más información.

Acerca de Procter & Gamble

P&G abastece a consumidores en todo el mundo con una de las carteras más sólidas de marcas líderes confiables y de primera calidad, entre ellas: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® y Whisper®. La comunidad de P&G incluye operaciones en unos 70 países de todo el mundo. Visite http://www.pg.com para conocer las últimas noticias y más información sobre P&G y sus marcas.

