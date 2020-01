Always(R) trabaja con Walmart(R) y James Van Der Beek con el objetivo de reunir apoyo para ayudar a #EndPeriodPoverty

Todos podemos desempeñar un papel para ayudar a que las niñas tengan los productos que necesitan durante el período menstrual y apoyarlas para que alcancen su máximo potencial

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Este enero, Always trabaja con James Van Der Beek (actor, escritor, esposo y padre apasionado de cinco hijos) para continuar su misión con el lema #EndPeriodPoverty, cuyo objetivo es que ninguna niña se pierda las actividades cruciales que le apasionan para aumentar su confianza por la falta de acceso a los productos que necesita durante el período. El año pasado, Always donó 500 000 toallas femeninas. Este año, con la ayuda de personas de todo el país y en colaboración con America’s Promise Alliance, ¡quieren triplicar esa cantidad para llegar a 1,5 MILLONES de toallas femeninas!

Las investigaciones han demostrado que casi una de cada cinco niñas en los EE. UU. han faltado a la escuela porque no tienen acceso a los productos que necesitan para manejar sus períodos. Pero no es solo el tiempo de clase lo que pierden. Cuando las niñas faltan a la escuela, también pierden otras actividades que les gustan, como los deportes y los clubes, lo que en última instancia puede tener un gran impacto en su confianza general. Las habilidades y la confianza que se obtienen de las actividades extraescolares tienen un impacto mucho más allá de la pubertad y ayudan a apoyar su éxito a largo plazo.

En la pubertad, la confianza de las chicas cae de manera estrepitosa. Su primer período menstrual suele marcar el punto más bajo de confianza durante sus años de adolescencia, y el hecho de tener que faltar a la escuela por la falta de acceso a los productos necesarios solo empeora esta caída de la confianza. Cuantas más personas actúen, más se podrá hacer para ayudar a #EndPeriodPoverty y que la falta de acceso a los productos para el período nunca se interponga en el camino de una niña para alcanzar su pleno potencial.

«Como padre de cuatro niñas y un niño, quería concientizar sobre un tema en el que la mayoría de los hombres rara vez piensan e inspirar a otros padres a tomar un papel activo para abordarlo. La denominada pobreza del período ocurre en nuestras propias comunidades, y los efectos que tiene son trascendentales. Ninguna niña debería perderse actividades cruciales de la infancia porque no tenga acceso a productos para el período», afirmó Van Der Beek. Cuando era joven, las actividades extraescolares como el teatro no solo me dieron una salida, sino que me salvaron la vida». También me llevaron a una carrera. Por ello, estoy encantado de hacer todo lo posible para eliminar el estigma que rodea a este tema, iniciar conversaciones y ayudar a aumentar el acceso a estos productos para que las niñas puedan seguir participando en las actividades que les gustan para aumentar la confianza sin miedo o vergüenza innecesaria. Únase a nosotros, juntos podemos tener un gran impacto».

El año pasado, el programa Always #EndPeriodPoverty comenzó en Florida, donde se asociaron con un estudio local de artes marciales que atiende a niñas necesitadas. Puede ver personalmente la experiencia de las niñas con pobreza del período, y comprobar cómo la donación de Always y Walmart les ayudó a superarla, aquí.

Este año, Always quiere triplicar esa donación y ofrecer a quienes lideran las actividades, así como a padres y tutores información sobre cómo ayudar a las niñas de Estados Unidos a permanecer en las actividades que fomentan su confianza y les dan alegría.

«En Always, durante más de 35 años nos hemos comprometido a defender la confianza de las niñas con programas de educación para la pubertad y proporcionando acceso a productos para el período a quienes los necesiten», comenta Hesham Tohamy, vicepresidente de la división Cuidado femenino de Procter & Gamble. «Con el apoyo continuo de Walmart, ahora los padres, maestros, entrenadores y todos en nuestras comunidades pueden ayudarnos a hacer más por las niñas en todo el país. Juntos podemos ayudar a #EndPeriodPoverty para que las niñas no se pierdan las actividades que les apasionan y ayudan a desarrollar la confianza en sí mismas debido a la falta de acceso a los productos para el período».

Únase a Always, Walmart y al actor James Van Der Beek para ayudar a #EndPeriodPoverty y mantener a las niñas en las actividades que les gusta hacer. Este es el modo en que los clientes pueden ayudar durante el mes de enero de 2020:

Vea el video de #EndPeriodPoverty en www.walmart.com/always y Always donará una toalla femenina a una niña que la necesite, ¡hasta una donación total de 1 millón de toallas!

en www.walmart.com/always y Always donará una toalla femenina a una niña que la necesite, ¡hasta una donación total de 1 millón de toallas! Participe en cualquiera de las publicaciones sociales de James Van Der Beek #EndPeriodPoverty comentando, compartiendo o a través de retweet, y Always donará el suministro de un mes de toallas femeninas a las niñas que lo necesiten, hasta medio millón de toallas.

Para obtener más información sobre la campaña, vea el video de #EndPeriodPoverty y descargue los consejos sobre educación para la pubertad y confianza, visite www.walmart.com/always.

Acerca de Always

Always®, la marca líder mundial en protección femenina, ofrece una amplia gama de toallas femeninas, toallitas y protectores diseñados para ajustarse a diferentes tipos de cuerpo, flujos menstruales y preferencias. Durante más de 35 años, Always ha estado empoderando a millones de chicas de todo el mundo mediante la educación sobre pubertad y confianza, y mediante la provisión de productos a chicas con necesidades. Recientemente, la campaña Always #LikeAGirl ha potenciado estos esfuerzos y ha ayudado a derribar barreras sociales para la confianza de las chicas. Always confía en que juntos podemos crear un mundo en el que la pubertad sea un momento que impulse a las chicas hacia una feminidad consolidada. Para más información, visite www.always.com.

En 2016, Always tuvo el orgullo de anunciar que todas sus plantas de fabricación de productos para el cuidado femenino han alcanzado el objetivo de cero residuos de manufactura enviados a vertederos. Para más información, visite http://us.pg.com/sustainability/environmental-sustainability/focused-on/waste.

Acerca de Procter & Gamble

P&G presta servicios a consumidores de todo el mundo a través de una de las carteras de marcas más poderosas, confiables, líderes y de alta calidad, dentro de las cuales se destacan Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® y Whisper®. La comunidad de P&G tiene operaciones en aproximadamente 70 países a nivel mundial. Visite http://www.pg.com para acceder a las últimas noticias e información acerca de P&G y sus marcas.

Acerca de America’s Promise Alliance

America’s Promise Alliance es la mayor red de la nación dedicada a mejorar las vidas de niños y jóvenes. En esta alianza se reúnen más de 450 organizaciones nacionales y miles de líderes comunitarios para centrar la atención de la nación en las vidas y las voces de la juventud, liderar campañas audaces para ampliar las oportunidades, llevar a cabo investigaciones innovadoras sobre lo que necesitan los jóvenes para prosperar y acelerar la adopción de estrategias que ayuden a la juventud a tener éxito. GradNation, una campaña de firmas, ha ayudado a aumentar hasta un nivel récord la tasa de graduación de la escuela secundaria de la nación. En los últimos 12 años, otros dos millones de jóvenes se han graduado de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.americaspromise.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Clare Lanning



clare.lanning@mslgroup.com

C: 1-929-237-6042