Amazon Music anuncia que Taylor Swift encabezará el concierto Prime Day, junto con presentaciones adicionales de Dua Lipa, SZA y Becky G

A partir del 10 de julio a las 9:00pm, hora del Este, el concierto estará disponible en streaming a través de Prime Video

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN) – Amazon Music anuncia hoy que la ganadora de 10 premios Grammy, Taylor Swift, será quien encabece el concierto de Prime Day el 10 julio del 2019. El concierto será transmitido en vivo a través de Amazon Prime Video a las 9:00pm, hora del Este, y es uno de los eventos totalmente nuevos que celebran lo mejor de entretenimiento en Amazon, exclusivo para miembros Prime. El concierto de Prime Day, presentado por Amazon Music, ofrecerá una experiencia inolvidable para miembros en todo el mundo con una noche de presentaciones de artistas de talla mundial como la doblemente galardonada por el premio Grammy, Dua Lipa; la multi-premiada artista SZA; y la estrella internacional, Becky G. Además, el evento será presentado por la premiada actriz Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel, Glee). Por tiempo limitado, el concierto Prime Day, presentado por Amazon Music, estará disponible para reproducción on-demand para miembros Prime en Amazon Prime Video con una selección de canciones de cada presentación. Para mayor información y para agregar el concierto a un watch list, ingresa a: primevideo.com/primedayconcert





Vea el tráiler del concierto Prime Day presentado por Amazon Music aquí.

“ No podemos esperar para celebrar Prime Day con una noche extraordinaria de espectáculos para nuestros miembros en todo el mundo”, mencionó Steve Boom, VP de Amazon Music. “ Prime Day brinda a los miembros lo mejor en entretenimiento y compras. Para celebrarlo, hemos curado un concierto de diferentes géneros y con presentaciones de artistas que nuestros consumidores aman. Estamos emocionados de celebrar Prime Day con este imperdible y único evento”.

Además, empezando hoy, los miembros Prime que no han probado Amazon Music Unlimited podrán disfrutar de 4 meses de servicio Premium por solo $0.99 USD con acceso ilimitado a más de 50 millones de canciones libres de anuncios y comerciales.

“ Alexa, reproduce el playlist del concierto de Prime Day” en Amazon Music

En preparación para el concierto, nuestros clientes pueden pedir: “ Alexa, reproduce el playlist del Concierto de Prime Day” en Amazon Music e inmediatamente escuchar nuevos hits y canciones favoritas de los artistas que estarán participando en el evento. A partir del 10 de julio, los fans también pueden pedir “ Alexa, reproduce el concierto de Prime Day” para disfrutar del evento en su Fire TV o dispositivos Echo Show.

Disfruta del concierto en vivo y en todo el mundo

Miembros Prime alrededor del mundo podrán disfrutar –en primera fila- del concierto de Prime Day que estará disponible para su reproducción en vivo el día del evento y, posteriormente, on-demand por tiempo limitado. Los miembros Prime que vean en streaming el concierto de Prime Day, también podrán ver un adelanto de Carnival Row, el próximo estreno de drama y fantasía de Amazon Originals, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. Además, tendrán acceso a clips nunca antes vistos de Modern Love, una serie romántica basada en la popular columna del New York Times con el mimo nombre. Los miembros también disfrutarán de adelantos de nuevas temporadas de algunos de los títulos favoritos de Prime Video como la ganadora del premio Emmy The Marvelous Mrs. Maisel y Tom Clancy’s Jack Ryan. Habrá también clips y teasers exclusivos de nuevos lanzamientos de Prime Video como The Boys, la nueva serie animada de los creadores de BoJack Horseman: Undone y nuevos shows de comedia stand-up.

Durante el concierto de Prime Day, presentado por Amazon Music, los fans presenciarán una alineación de artistas que lideran las listas de popularidad, además de momentos especiales como:

Taylor Swift llevará a los miembros al mejor lugar, desde casa, con un set dinámico que incluirá sencillos recientemente lanzados, que ya lideran las listas, como You Need To Calm Down y ME! –canción que rompió récord con Alexa y en Amazon Music, al ser el sencillo más reproducido en la historia de este servicio de streaming . La cantante, escritora, música y productora Taylor es la única artista en la historia que cuenta con cuatro álbumes de ventas superiores al millón de copias en la semana de su lanzamiento (2010 Speak Now , 2012 RED , 2014 1989 y 2017 reputation ). Es la artista más joven de la historia en ganar el honor más grande dentro de la industria de la música: el Grammy por Álbum del Año; es también la primera mujer solista en ser premiada con este prestigioso premio en dos ocasiones. Rolling Stone enlistó a Taylor como uno de los 100 mejores escritores de todos los tiempos. La revista Time incluyó a Taylor en su prestigiosa portada Persona del año en el 2017 y fue nombrada también, en tres ocasiones, como una de las personas más influyentes del mundo, contando con solo 29 años. Taylor también es ganadora de premios Brit y Emmy. Es también la mujer más joven en la historia en ganar, dos veces, la distinción Woman of the Year de Billboard.

Prepárate para comprar en Prime Day –este 15 y 16 de julio

Anunciado esta semana, Prime Day 2019 empezará en la medianoche del lunes 15 de julio y –por primera vez- durará 48 horas, ofreciendo a los miembros dos días completos para descubrir lo mejor en compras y entretenimiento que ofrece Amazon Prime. Desde ahora y todos los días anteriores a Prime Day, los miembros descubrirán todo tipo de ofertas y descuentos. Ahora mismo, ahorra $120 en Toshiba HD 43-Inch Fire TV Edition Smart TV, a solo $179.99, justo a tiempo para ver el concierto Prime Day. Quienes no son miembros aún, pueden suscribirse a Prime o iniciar un periodo de prueba de 30 días en amazon.com/primeday. Además, pueden buscar y realizar compras en español fácilmente, con tal solo un clic.

