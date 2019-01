Amscot Financial ha hecho mini concesiones a 15 grupos de servicios sin fines de lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un destacado proveedor de servicios financieros

convenientes y dirigidos al consumidor, recientemente otorgó mini

concesiones de $150 a $2,500 en apoyo de 15 organizaciones de servicios

sin fines de lucro diferentes ubicadas en las comunidades de la Florida

donde la compañía presta servicios a varios millones de consumidores.

“En Amscot, queremos ser algo más que un buen negocio. Queremos ser un

vecino que se mantiene participando en la comunidad”, expresó Ian

MacKechnie, fundador, y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Ayudar

a las organizaciones locales es una buena manera de hacerlo”.

Las miniconcesiones de hicieron a las organizaciones siguientes:

5000 Role Models of Excellence Project, Miami. Su misión es

brindar esperanzas a los muchachos de las minorías, así como la visión

de grandeza para emular en sus vidas cotidianas. Para más información,

por favor visite: www.5000rolemodels.com

misión es educar a los ciudadanos del Condado Orlando/Orange y Estados

Unidos sobre la Historia Negra. También están dedicados a mejorar el

nivel educacional en sus comunidades donando fondos a estudiantes que

desean continuar su educación obteniendo niveles de estudiantes

universitarios o graduados, y ayudar a la comunidad en desventaja.

Amscot está orgullosa de patrocinar el evento en honor de Martin

Luther King Jr. este año. Para más información, por favor visite: www.bhcoc.com

está destinado a ayudar a la juventud de la comunidad a prepararse

para tener éxito en sus carreras, pero además a desarrollar un fuerte

sentido de responsabilidad civil y un compromiso de por vida de servir

a otros. Mantener a los adolescentes fuera del sistema de justicia

juvenil en una parte pequeña de su misión general para garantizar que

se gradúen a tiempo con un plan para su futuro. El Youth Internship

Program está destinado a incorporar todos esos elementos mientras pone

en contacto a los jóvenes con personas dedicadas, interesadas que

sirven como mentores y modelos a seguir y a quienes les importa

verdaderamente las necesidades y circunstancias únicas de cada

participante. Para más información, por favor visite: www.bgcsun.org

caritativa de servicio público que ayuda a los ancianos, desamparados

y a las familias de bajos a cero ingresos. Ofrecen servicios de

referencia y asesoramiento y alimentan a las familias hambrientas

semanalmente. Presta servicios a familias con bajos a cero ingresos de

South Dade y algunas familias en el Condado Monroe. Poner fin al

hambre en nuestras comunidades.

es proveer servicios basados en la comunidad y asociarse con otros

proveedores de servicios para empoderar y apoyar a las personas y

familias para promover su crecimiento personal. Amscot está orgulloso

de ser un patrocinador del banquete de beneficio en honor de Martin

Luther King Jr. este año. Para más información por favor visite: www.citizensallianceforprogress.org

misión es mejorar la salud y el bienestar de los desatendidos e

indigentes sin seguros de Hernando County, para promover los

conocimientos en materia de salud y establecer alianzas que sirvan a

la comunidad. El programa escolar físico ofrece a los niños sin hogar

tener una escuela física para que no falten a la escuela. Para más

información, por favor visite: www.crescentclinic.org

misión es desarrollar un clima comercial y comunitario saludable para

estimular oportunidades y mejorar las condiciones de vida para niños,

familias y ancianos en la Comunidad de East Tampa y por toda la Bahía

de Tampa. Amscot se enorgullese de apoyar este año el festival

comunitario en honor de Martin Luther King Jr. Para más información,

por favor visite: www.etbcatampa.org

con valor, confianza y carácter, que hacen del mundo un lugar mejor.

Amscot se enorgullece de patrocinar el evento Mujeres de Distinción

que honra a las mujeres cuyos logros profesionales las hacen modelos

positivos a seguir e inspiran a las niñas a lograr sus propios

objetivos y sueños. Para más información, por favor visite: www.gswcf.org

abrir un mundo de posibilidades para personas con discapacidades

intelectuales y de desarrollo, enseñan conductas y habilidades que

necesitarán para vivir de manera independiente. Para más información,

por favor visite: www.hdcinc.org

“Hands Up” Backpack Program cada mes, visitando una zona de Lake

County visitada frecuentemente por desamparados, y distribuyen

mochilas, llenas de diversos artículos alimenticios, productos de

higiene personal, calcetines y otros artículos esenciales que los

desamparados necesitan. Se entregan colchas, sombreros y guantes

durante el invierno. Para más información, por favor visite: www.lulamcgrady.org

dirigir, defender y empoderar a las mujeres de origen africano, sus

familias y comunidades. Amscot se enorgullece de patrocinar el 33 er

Desayuno Anual de Premios de Liderazgo Dr. Martin Luther King

Jr. Para más información, por favor visite: www.ncnwstpete.org

recursos para padres de la comunidad para familias con niños y adultos

con discapacidades. Con su ayuda, los padres y profesionales pueden

encontrar información, talleres y recursos para ayudar en la adopción

de decisiones sobre la intervención temprana, primera niñez,

educación, entrenamiento vocacional, empleos, oportunidades

universitarias, así como las leyes que protegen los derechos de los

niños y adultos con discapacidades. Amscot se enorgullece de

patrocinar el Family Engagement Picnic de 2019. Para más información,

por favor visite: www.ptopmiami.org

de Plant City Black Heritage Celebration, Inc. es ofrecer a la

comunidad de Plant City una mezcla única de cultura africana y

afroamericana, historia de la cultura, para conmemorar a aquellos que

han portado y aún portan la antorcha que nos han entregado durante

años los héroes en busca de igualdad y justicia. Amscot se enorgullece

de patrocinar este año el evento en honor de Martin Luther King Jr.

Para más información, por favor visite: www.celebration2.homestead.com

El programa es un esfuerzo cooperativo entre escuelas y el ganador del

Premio Pulitzer: el Tampa Bay Times, para alentar el uso de los

periódicos como un recurso educacional – un “libro de texto viviente”.

El programa proporciona a los maestros textos informativos

contemporáneos que hacen participar a los estudiantes y relacionan el

aprendizaje académico a experiencias de la vida real. Para más

información, por favor visite: www.tampabay.com/nie

es apoyar las necesidades físicas y psicológicas de los niños de los

condados Marion, Lake, Hernando y Citrus que tienen un Guardian ad

Litem asignados a ellos. Ellos les suministran ropa, alimentos,

evaluaciones y actividades de interacción social (normalidad) para

niños abusados, olvidados y abandonados de toda la región. Para más

información, por favor visite: www.voices4childrenfl.org

Amscot es la principal compañía de servicios financieros no bancarios de

la Florida. Con oficinas centrales en Tampa, Fla., Amscot Financial

provee servicios financieros convenientes y orientados al consumidor,

entre los que se incluyen adelantos de dinero, cambio de cheques, pago

de cuentas, transferencias de dinero, tarjetas prepagadas de acceso y

money orders. Amscot Financial opera actualmente 236 centros de

servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi

2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por el Tampa Bay

Business Journal durante cinco años (2008-2012) como uno de los mejores

lugares donde trabajar de la Bahía de Tampa, y como uno de los mejores

Empleadores de Tamaño Mediano de los Estados Unidos por Forbes. Para más

información sobre los productos y servicios, participación en la

comunidad, y oportunidades de trabajo en Amscot, por favor visite el

sitio web de la compañía: www.Amscot.com.

