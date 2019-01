Amscot Financial hace mini concesiones a 15 grupos de servicios sin fines de lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un destacado proveedor de servicios financieros

convenientes y dirigidos al consumidor, recientemente otorgó

mini-concesiones de $150 a $5,000 en apoyo de 15 organizaciones de

servicios sin fines de lucro diferentes ubicadas en las comunidades de

la Florida donde la compañía presta servicios a varios millones de

consumidores.

“Hay demasiadas personas allá afuera haciéndole frente a los difíciles

desafíos de la vida con muy poca ayuda”, expresó Ian MacKechnie,

fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Apoyando a estas

organizaciones somos capaces de ponernos a trabajar y ayudar a cambiar

esa situación”.

Se hicieron mini-concesiones a las organizaciones siguientes:

5000 Role Models of Excellence Project, Miami. Su misión es

ofrecerles una esperanza a los muchachos de las minorías, así como una

visión de grandeza que emular en sus vidas cotidianas. Para más

información, por favor visite: www.5000rolemodels.com

principal atención está centrada en mantener a las familias juntas.

Trabajan con niños que han sido separados de sus familias biológicas y

están bajo cuidado temporal; niños que permanecen con sus padres

biológicos y están en crisis; niños que viven con parientes y no

parientes; niños que están en la transición de cuidados temporales a

hogares adoptivos; y niños que han sido adoptados. Ellos brindan

asesoramiento en el hogar, gestión de casos seleccionados, servicios

psiquiátricos, y educación y apoyo para padres. Para más información,

por favor visite: www.arsponline.org

organización voluntaria que apoya a las familias militares, veteranos

y niños. Ellos distribuirán alimentos, ropa y juguetes durante las

fiestas. Para más información, por favor visite: www.alafl273.com

apoyo a los pacientes con problemas renales de todas las edades en el

área de la Bahía de Tampa, en las diversas etapas de las diálisis y

trasplantes y otras enfermedades crónicas que puedan provocar una

enfermedad renal. Organizan eventos educativos en la comunidad,

brindan transporte para los pacientes con diálisis y trasplantes con

P.S.T.A. GO Cards y tarjetas de gasolina. También ofrecen ayuda

ocasional con las cuentas de los servicios públicos que están

vencidas, comida y para necesidades personales. Para más información,

por favor visite:www.akpsupportgroup.org

El primero de diciembre, la ciudad de Apopka celebró su evento anual.

La admisión fue gratuita y los niños pudieron disfrutar viajes de

trenes, pintura facial y presentaciones de las escuelas locales y el

invitado especial Santa. Para más información, por favor visite: www.apopka.net

tutoría móvil para apoyar las oportunidades educacionales de todos los

niños. Ellos llevan el aula al estudiante, visitando sus casas o en

sesiones de grupo en sus remolques convertidos en aulas. El programa

está destinado a enseñar habilidades en los estándares estatales

prestando atención a las siguientes habilidades de alfabetización:

desarrollo de vocabulario, comprensión en la lectura y perfeccionar

las estrategias específicas de lectura para convertirse en buenos

lectores independientes. Para más información, por favor visite: www.beeslearning.org

filosofía de combinar el programa de Montessori con la experiencia en

la educación de sordos crea el entorno perfecto para sus estudiantes.

Cada niño es tratado como un individuo y se esfuerzan haciendo todo lo

posible para hacer avanzar a cada niño hasta su potencial máximo. Para

más información, por favor visite: www.blossomschool.org

fue el 14 de diciembre en el Hialeah Park, este año la organización

beneficiada es “Live Like Bella”, una fundación para el cáncer

infantil. Para más información, por favor visite: www.hialeahfl.gov

Constituyen un museo infantil preeminente que apoya las aplicaciones

prácticas de aprendizaje mediante un currículum probado. Se centran en

estimular el aprendizaje mediante la creatividad, el juego y la

exploración. Para más información, por favor visite: greatex.org

certificado contra la violencia doméstica que presta servicios en el

área del Condado Osceola. La filosofía de su Programa Primario de

Prevención es saber que “LA VIOLENCIA ES EVITABLE”. El programa hace

participar a la juventud en cambiar las normas sociales sobre las

relaciones en las citas y en la creación de una comunidad respetuosa.

El currículum basado en las evidencias promueve la confianza en las

relaciones saludables que anima a nuestra juventud a no detenerse y

presenciar la ocurrencia de violencia y convertirse en los embajadores

de un cambio, y defender lo que es correcto y justo, y educar a

aquellos que los rodean. Para más información, por favor visite: www.helpnowshelter.org

servicios en cuatro componentes educacionales y su objetivo es mejorar

las habilidades de aprendizaje y las vidas de los individuos en la

comunidad. Su misión es habilitar a las familias y ayudarlas a lograr

éxito mediante la educación. Para más información, por favor visite: www.achieveplantcity.org

esenciales para todos los grupos de edad, prestando servicios a la

comunidad del condado Broward. Su apoyo abarca desde el suministro de

ropa para los internos universitarios y búsqueda de empleos,

alimentación, higiene personal y suministros escolares. Para más

información, por favor visite: www.facebook.com/pages/Mamma-Currys-Closet-Inc/

Los niños necesitados recibirán juguetes, suministros escolares, ropa,

bicicletas y canastas de comida familiares. Para más información, por

favor visite: www.ocoee.org

la oportunidad de varias Academias de carreras, entre las que se

encuentran Energía, Ciencias agrícolas diversificadas, Logísticas y

Comunicaciones Comerciales. La Academia de Comunicación (ROCCom)

prepara estudiantes para carreras en comunicaciones digitales, desde

diseño digital, fotografía, producción de películas, y liderazgo. La

Academia ROCCom recauda fondos para permitir que los estudiantes

puedan explorar “entre bastidores” los negocios de la zona para ver la

publicidad creativa, impresión, producción de videos y entornos

corporativos. Para más información, por favor visite: tenoroc.polk-fl.net

mediante compras o donaciones, luego los reacondicionan a una

condición de buen funcionamiento para ayudar a familias a obtener

trabajo o continuar laborando, brindándoles un transporte fiable. Para

más información, por favor visite: www.wheelsofsuccess.org

Amscot es la principal compañía de servicios financieros no bancarios de

la Florida. Con oficinas centrales en Tampa, Fla., Amscot Financial

ofrece servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor,

entre los que se incluyen adelantos de dinero, cambio de cheques, pago

de cuentas, transferencias de dinero, tarjetas pre-pagadas y money

orders. Actualmente, Amscot Financial opera 236 centros de servicios

financieros minoristas por toda la Florida y ofrece empleo a cerca de

2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por el Tampa Bay

Business Journal como uno de los mejores lugares de trabajo de la Bahía

de Tampa durante cinco años (2008-2012) y fue recientemente nombrada por

Forbes como uno de los mejores empleadores de tamaño mediano de los

Estados Unidos. Para más información sobre los productos y servicios de

Amscot, su participación en la comunidad y sus oportunidades de empleo,

por favor visite el sitio web de la compañía en: www.Amscot.com.

