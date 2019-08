Amscot Financial hace mini-concesiones a 18 grupos de servicio sin fines de lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un importante proveedor de servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor, recientemente otorgó mini-concesiones de $250 a $4,500 para apoyar a 18 organizaciones sin fines de lucro diferentes ubicadas en comunidades de la Florida, donde la compañía presta servicios a varios millones de consumidores.

“Aún cuando el estado de economía sea bueno, siempre hay organizaciones locales, sin fines de lucro que necesitan nuestra ayuda y apoyo”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Nunca olvidamos que, aunque la economía esté en alza o en baja, tenemos una responsabilidad civil de hacer nuestra parte por las comunidades a las que prestamos servicios.”

Barrington Middle School FFA, Hillsborough: El programa Future Farmers of America establece las raíces para los senderos de carreras y servicios en una región rural de la Florida. Esta organización proporciona liderazgo, servicios y oportunidades de desarrollo a niños con todo tipo de antecedentes. Para más información, por favor visite: www.barrington.mysdhc.org

Corporation to Develop Communities of Tampa, Hillsborough: Crea oportunidades para que las personas edifiquen futuros prósperos y comunidades vibrantes. Crean oportunidades mediante el desarrollo de estrategias generales para el desarrollo de la comunidad que conectan el desarrollo de la fuerza laboral, la vivienda y los bienes raíces con la educación, el liderazgo residente y la seguridad comunitaria para impulsar la prosperidad económica. Para más información, por favor visite: www.cdcoftampa.org

Durant High School FFA, Hillsborough: Este programa Future Farmers of America con reconocimiento del estado y nacional, se está preparando para enviar a 13 muchachos y muchachas jóvenes a la National FFA Convention en Indianápolis, IN. Ellos representarán a esta comunidad agrícola rural en cuatro competencias nacionales. Para más información, por favor visite: www.durant.mysdhc.org

Florida Council on Economic Education, Hillsborough: Se insta a los maestros a que ayuden a sus estudiantes para que sepan más de la economía de una manera divertida y creativa, haciéndolos participar en las Economic Poster Contests bianuales de la FCEE. Cada año, aproximadamente 300 estudiantes obtienen una mejor comprensión de nuestro sistema económico mediante su participación en esta excitante competencia. Para más información, por favor visite: www.fcee.org

Habitat for Humanity Pinellas and West Pasco Counties, Pinellas & Pasco: Desde 1985, Habitat Pinellas ha estado creando oportunidades de propiedad de viviendas para personas y familias de bajos ingresos con ayuda de la comunidad de Pinellas County. En marzo de 2019, el afiliado de Pinellas se unificó con el West Pasco County, para prestar servicios a más familias en el área. Para más información, por favor visite: www.habitatpwp.org

The Harbor Dish, Pinellas: The Harbor Dish prepara comidas deliciosas donde las personas que necesitan ayuda pueden comer con dignidad. Han establecido una red de personas preocupadas por la comunidad que han creado una comunidad solidaria que utiliza a los campesinos, negocios y voluntarios locales, para enriquecer las vidas de nuestros patrones y reducir el desperdicio de comida. Para más información, por favor visite: www.harbordish.org

Hillsborough House of Hope, Hillsborough: Desde 1998, Hillsborough House of Hope se ha comprometido a ofrecer un sistema de apoyo para las mujeres que atraviesan el período de transición al salir de instituciones correccionales y buscan un refuerzo positivo que las ayude en su rehabilitación personal, social y profesional. Para más información, por favor visite: www.hhhopefl.org

Holmes Beach Police Department, Manatee: Celebrando su 4th Annual National Night Out. Su atención se centra en la creación de asociaciones y camaradería duraderas entre vecinos, la policía, los grupos de primeros auxilios y la comunidad en general. Para más información, por favor visite: www.watch@holmesbeach.org

Leesburg Police Department, Lake: National Night Out es un esfuerzo unificado para promover la participación en actividades para la prevención de delitos para hacer de las vecindarios un lugar más seguro y mejor en que vivir. Su objetivo es crear la conciencia sobre los programas de la policía en las comunidades, tales como programas para prevención del consumo de drogas, el delito y de vigilancia de la vecindad, y otros esfuerzos contra el delito. National Night Out refuerza las relaciones mientras renueva un verdadero sentido de comunidad y ofrece una gran oportunidad de aunar a la policía, los proveedores de servicios comunitarios, y los vecinos bajo circunstancias positivas. Para más información, por favor visite: www.leesburgpolice.com

Miami Dade Police Department, Miami-Dade: El concepto National Night Out está diseñado para elevar la conciencia sobre el delito y la prevención, generar apoyo y participación en los programas locales contra el delito, y fortalecer el espíritu de la comunidad junto a las asociaciones entre la policía y la comunidad. El MDPD desea enviar un mensaje a los delincuentes, haciéndoles saber que dadas su asociaciones y el apoyo de la comunidad sus vecindarios están organizados y en pie de lucha. Para más información, por favor visite: www.miamidade.gov

Orlando Union Rescue Mission, Orange: Uno de los más antiguos y mayores proveedores de servicios a los desamparados de Central Florida. Su misión cubre las necesidades físicas inmediatas, incluyendo comida, ropa y vivienda. Sus programas están diseñados para dirigir a los desamparados hacia una independencia permanente. Para más información, por favor visite: www.ourm.org

Pace Center for Girls, Hillsborough: Le proporcionan a las niñas y muchachas jóvenes una oportunidad de un futuro mejor mediante educación, asesoramiento, entrenamiento y defensa. Para más información, por favor visite: www.pacecenter.org/locations/hillsborough

Patrick Brett Foundation, Pinellas: Su misión es ofrecer guía, alimentar la ambición, promover el liderazgo y estimular un cambio positivo en la comunidad, mientras honran los valores desinteresados de Patrick Brett. Para más información, por favor visite: www.patrickbrettfoundation.org

Potter’s House Community, Hillsborough: Una organización educativa y recreativa dedicada a lograr cambios inmediatos y duraderos en las vidas de las personas. Su misión es empoderar a las personas en la comunidad mediante varios ministerios que se enfocan en la conciencia acerca de la salud, el analfabetismo y el fortalecimiento de la familia. Para más información, por favor visite: www.pottershousecommunity.org

St. Petersburg Free Clinic, Pinellas: Cambiando vidas mediante el suministro de alimentos, vivienda y atención de salud a sus vecinos necesitados. Para más información, por favor visite: www.stpetersburgfreeclinic.org

Tampa Bay Area Chiefs of Police- Education and Research Foundation, Hillsborough: La misión de la Fundación es prestar servicios a los agentes de la ley de la gran parte de Tampa Bay obteniendo y proporcionándoles recursos financieros para apoyar el liderazgo, educación y entrenamiento, programas de investigación y proveer asistencia financiera educacional en la forma de becas a estudiantes locales que buscan una educación en campos relacionados con la justicia penal. Para más información, por favor visite:www.chiefsfoundation.org

The WareHouse of Venice, Inc., Sarasota: Una organización para individuos con una edad de escuela secundaria media y high school que comparten su compromiso de tomar opciones positivas y vivir una vida saludable, libre de drogas. Más de 200 jóvenes del área de Venice han adoptado el compromiso D-Fy (Drug-Free Youth) en los últimos dos años. Durante el año lectivo 2014-2015 D-Fy está ofreciendo oportunidades de membresía a más de 1800 estudiantes. Los miembros de comprometen a estar libres de drogas, alcohol y tabaco. Validan su compromiso mediante pruebas de detección de drogas, confidenciales y voluntarias cuando se incorporan. Para más información, por favor visite: www.venicewarehouse.com

We’re HERE To HELP Inc., Hillsborough: Su misión es guiar a estudiantes con desafíos económicos y académicos cuando completan los requisitos educacionales necesarios para convertirse en miembros valiosos de la fuerza laboral y obtener un empleo con un salario digno. Para más información, por favor visite: www.whth.org

