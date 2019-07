Amscot Financial hace mini-concesiones a nueve grupos de servicio sin fines de lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un prominente proveedor de servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, recientemente otorgó mini concesiones de $100 a $1,000 en apoyo de nueve organizaciones de servicio sin fines de lucro diferentes ubicadas en comunidades de Florida en las cuales la compañía presta servicios a varios millones de consumidores.

“Hay muchas personas allá afuera haciendo frente a los fuertes desafíos en la vida con muy poca asistencia”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Brindándole apoyo a estas organizaciones podemos participar y ayudar a cambiar eso”.

Se hicieron mini-concesiones a las organizaciones siguientes:

Bikes for Christ, Inc., Condado Hillsborough. Proporcionan bicicletas donadas a los necesitados, veteranos, niños desfavorecidos y personas de la tercera edad. Para más información, por favor visite: www.bikes4christ.com

Amscot es la principal compañía de servicios financieros no bancarios de la Florida. Con oficinas centrales en Tampa, FL, Amscot Financial provee servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor, incluidos adelantos de efectivo, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencias de dinero, tarjetas prepagadas y money orders. Amscot Financial actualmente opera 236 centros de servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi 2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por el Tampa Bay Business Journal como uno de los Mejores Lugares donde Trabajar en la Bahía de Tampa por cinco años (2008-2012), y fue recientemente denominada por Forbes como uno de los mejores empleadores de mediano tamaño de Estados Unidos. Para más información sobre los productos y servicios de Amscot, la participación en la comunidad y oportunidades de empleo, por favor visite: www.Amscot.com.

