Amscot Financial otorga Mini Concesiones a 25 Grupos de Servicios Sin Fines de Lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un prominente proveedor de servicios financieros, convenientes y dirigidos al consumidor, otorgó recientemente mini-concesiones de $100 a $3,000 en apoyo de 25 organizaciones diferentes sin fines de lucro ubicadas por toda la Florida.

“Nuestro objetivo es encontrar la manera más efectiva de apoyar a nuestras comunidades locales,”expresó Ian MacKechnie, Fundador y Ejecutivo Principal de Amscot Financial. “Hay algunas organizaciones que merecen que se les reconozcan sus acciones, y queremos contribuir a su éxito.”

Se hicieron mini-concesiones a las siguientes organizaciones:

1st Veterans Kids Care , Haines City, Polk County: Comprometidos a proveer una amplia gama de programas y servicios, para familias con ingresos bajos y medios, y veteranos elegibles para lograr su reajuste post servicio a su comunidad en la vida civil. Para más información, por favor visite: www.1stveteranskidscare.org

, Haines City, Polk County: Comprometidos a proveer una amplia gama de programas y servicios, para familias con ingresos bajos y medios, y veteranos elegibles para lograr su reajuste post servicio a su comunidad en la vida civil. Para más información, por favor visite: www.1stveteranskidscare.org All Kidney Patient Support Group , Pinellas County: Transformar las vidas de aquellos que padecen la Enfermedad Renal Cronica “(CKD) con recursos de apoyo dirigidos a mejorar la calidad de vida. Además de crear una conciencia de ello, educan a la comunidad pre-CKD, y al público en general, sobre enfermedades y estilos de vida que impactan en gran medida la funcionalidad de los riñones, lo que podría conducir a la CKD, la diálisis renal y/o un transplante. Para más información, por favor visite: www.akpsupportgroup.org

, Sarasota County: Su misión es servir a los niños y familias de la comunidad afectadas por el autismo y condiciones relacionadas. Mediante los servicios terapeuticos y educacionales individualizados, y utilizando la experiencia de nuestro personal entrenado, su objetivo es ayudar a los niños a lograr su mayor potencial en un entorno seguro, cuidadoso y afin con la familia. Para más información, por favor visite: www.beyondthespectrum.org Children’s Safety Village of Central Florida Inc., Orange County: El 14 de diciembre, la Oficina del Sheriff de Orange County quería diseminar la alegría de las fiestas llevando de compras a más de 200 ninos. Los niños fueron seleccionados de las escuelas de Orange County con la ayuda de los funcionarios de recursos escolares. Amscot donó cascos para bicicleta para todos los niños en esta temporada de fiestas. Para más información por favor visite: www.childrensafetyvillage.org

, Hillsborough County: The Hillsborough County Community Violence Prevention Collaborative fue creada como una inciativa para transformar la manera en que los políticos locales hacen frente a la violencia. La iniciativa transforma la política de un modelo de seguridad pública a uno de salud pública y conduce a los participantes comunitarios y profesionales a que desarrollen un enfoque general de prevención e intervención. Se esfuerzan por crear familias fuertes, escuelas seguras y vecindarios saludables. Para más información, por favor visite: www.safeandsoundhillsborough.org Dress for Success Tampa Bay , Hillsborough County: La misión de Dress for Success Tampa Bay es promover la independencia económica de las mujeres dotándolas de una red de apoyo, vestimenta profesional y las herramientas de desarrollo de carreras para ayudarlas a prosperar en su trabajo y la vida. Para más información, por favor visite: www.tampabay.dressforsuccess.org

, Pinellas County: Ellos proporcionan y comparten soluciones que promueven el bienestar de los niños, jóvenes adultos y familias con necesidades. Celebraron el programa Christmas for Kids el 17 de diciembre de 2019. Amscot hizo una donación de cascos para bicicletas para cada niño. Para más información, por favor visite: www.eckerd.org Escuela de Bomba y Plena Tata Cepeda’s, Osceola County: Su objetivo es contribuir al desarrollo económico de la comunidad, creando artistas y mejorando la calidad de vida mediante la educación y transmisión de los valores y las raíces culturales de la Bomba. (Baile tradicional de Puerto Rico). Tambien sirven a las comunidades de bajos ingresos con talleres de baile, historia y presentaciones que promueven la diversidad, el respeto y la colaboración.

Sarasota County: Por más de 100 años las niñas han explorado nuevos campos del conocimiento, aprendieron habilidades valiosas y desarrollaron fuertes valores esenciales mediante las Girl Scouts. Las Girl Scouts es, y ha sido, la organización que se ha centrado en ayudar a todas las niñas en los grados K-12 a desarrollar las habilidades esenciales de liderazgo que necesitan para convertirse en adultos con éxito. Para más información, por favor, visite: www.gsgcf.org Henderson Behavioral Health , Broward County: Trabajan continuamente para dar apoyo a los niños, adultos y familias, y la esperanza de un futuro brillante. Cada año durante la temporada de festividades, ellos proporcionan comidas de Acción de Gracias a 500 familias con necesidades. Para más información, por favor visite: www.hendersonbh.org/

Hillsborough County: Su mision es ayudar a personas con discapacidades de desarrollo, incluyendo autismo e incapacidad intelectual, a que logren independencia en sus vidas. Muchas de estas personas tienen diagnosticos de salud mental y enfrentan otros desafios en la vida. Durante las fiestas, el programa Holiday Heroes entrega regalos y hace celebraciones festivas a aquellos con discapacidad de desarrollo que de otra manera no hubiera sido capaz de disfrutar las fiestas. Para mas informacion, por favor visite: www.hdcinc.org Jamestown Concerned Citizens , Polk County: Celebran un evento anual “Christmas Eve in the Park” en el que entregan premios a niños con necesidades de la comunidad. Amscot patrocino cascos para bicicleta para estos niños esta temporada.

, Pasco County: Kids Wish Network es una organización nacional 501(c)3 que concede deseos para niños con condiciones de riesgo para sus vidas. Patrocinan eventos para dar regalos y crean bancos de regalos para diversas caridades que ayudan a los niños y a las familias de militares con necesidades. Se asocian con los departamentos de bomberos, policía y bases militares locales, escuelas, centros sin fines de lucro para ayudar distribuir juguetes, regalos, productos educacionales y artículos de necesidad en zonas que a veces son ignoradas y mal atendidas. Amscot ha donado cascos para bicicleta para niños en estas fiestas. Para más información, por favor visite: www.kidswishnetwork.org Kiwanis Club of South Lake , Lake County: Este grupo patrocina a muchos programas de niños en South Lake County. El 14 de diciembre, asociados con el Departamento de Policia de Clermont, entregaron 40 bicicletas a los niños de Hanna Grace Homes. Amscot contribuyó patrocinando los cascos para bicicleta. Para más información, por favor visite: www.kcosl.org

Polk County: El 12 de diciembre celebraron su programa anual Cops for Kids Christmas. El evento estuvo destinado a ofrecer regalos de navidad para los niños de la comunidad de Lakeland que de otra manera no habrían tenido una Navidad debido a circunstancias familiares fuera de su control. Prestan servicios a unos 450 niños cada año. Para más información, por favor visite: www.lakelandgov.net Little Smiles, Inc., Broward County: Ayudan a niños que están en hospitales, hospicios y refugios. Ellos proveen comida, meriendas, juguetes, juegos, equipo para juegos, televisores, DVDs, Ipads y más. Su programa de la Florida funciona desde Miami hasta Orlando y hacia el oeste hasta Tampa. Para más información, por favor visite: www.littlesmiles.org

, Polk County: Diciembre 12 – 21, 2019, es su tercera Navidad anual en el evento comunitario. Esta es una fiesta de Navidad para comunidades en desventaja que abarca todo el condado de Polk, Florida. Proveen ropa, comida, juguetes y otros artículos para la comunidad. Para más información, por favor visite: www.marciassonsofthunder.net Marine Corps Reserve Toys for Tots , Manatee County: Recolectan juguetes donados por el publico y los distribuyen entre los niños del condado Manatee. Amscot dono cascos para bicicletas para entregar con los regalos esta Navidad. Para mas informacion, por favor visite: www.bradenton-fl.toysfortots.org

, Hillsborough County: El viernes 6 de diciembre, la Muscular Dystrophy Association celebró su fiesta anual para familias con MDA en el Shriners Hospital for Children – USF. Este evento fue una oportunidad para los niños y sus familias que viven con uno de los 43 trastornos neuromusculares diferentes para que se reúnan y compartan alimentos, diversión y camaradería. Para más información, por favor visite: www.mdausa.org The School District of Osceola County , Osceola County: El School District of Osceola County (SDOC) desea compartir su programa de desamparo para estudiantes denominado Families in Transition Program (FIT). El programa provee servicios tales como apoyo académico extra, ropa, suministros escolares, tarjetas para gasolina, taxis y pases para ómnibus, extrictos servicios adjuntos y decenas de actividades adicionales para estudiantes víctimas del desamparo. La atención de este programa se divide en cinco áreas que incluyen: Inscripción inmediata (identificación y retención escolar), Servicios Académicos Suplementarios (remedios y perfeccionamiento), Transporte, Colaboración (servicios sociales suplementarios) y Alfabetización de Verano. Para más información, por favor visite: www.osceolaschools.net

Hillsborough County: Pionera en los primeros programas de educación de idiomas, esta organización está constituida por maestros calificados, estudiantes internacionales voluntarios y profesionales comerciales a quienes apasionan los idiomas y la educación cultural. Ofrecen clases de idiomas en árabe, chino (mandarín), español e inglés a niños en grados de Pre-K a 5to. grado. Para más información, por favor visite: www.redefinerswl.org Sarasota Bay Parrot Head Club , Sarasota County: Cada año celebran una fiesta de Navidad para sus miembros y el precio de admisión es un juguete nuevo no envuelto. Han hecho donativos a Toys for Tots durante 15 años y ahora esta temporada Amscot patrocinó los cascos de bicicletas para niños. Para más información, por favor visite: www.sarasotabayparrotheadclubinc.wildapricot.org/

, Hillsborough County: Proporcionan un enfoque de base práctica terapéutico y de evidencia para ayudar a las familias necesitadas. Entre sus servicios se incluyen gestión de casos, asesoramiento, consejos, desarrollo de la fuerza laboral y más. Para más información, por favor visite: www.serenityoutreachinc.org Wheels of Success , Hillsborough County: Constituida en junio de 2003, esta organización ayuda a familias a obtener o continuar trabajando al proporcionarles un transporte fiable mediante un programa de reparaciones automotrices, reemplazo de vehículos, servicios de registro relacionados, pagos de carros, pagos iniciales y clases para el cuidado de autos en los condados Hillsborough, Pinellas y Pasco. Para más información, por favor visite: www.wheelsofsuccess.org

