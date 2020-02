Amscot Financial Otorga Mini Concesiones a Nueve Grupos de Servicios sin Fines de Lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un prominente proveedor de servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, recientemente otorgó mini-concesiones de $250 a $1,000 para apoyar a nueve organizaciones individuales sin fines de lucro por toda la Florida.

“Las organizaciones sin fines de lucro desempeñan un papel vital en el apoyo y enriquecimiento de nuestras comunidades locales. Nos honra asociarnos con estas organizaciones y contribuir a cada una de sus misiones”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial.

Se otorgaron mini-concesiones a las organizaciones siguientes:

Beverly Robinson Campbell Foundation, Inc., Orange County: Su objetivo es aumentar el número de estudiantes que participan en programas artísticos y culturales, y incrementar el número de graduados universitarios y de bachillerato, entre los jóvenes con necesidades. Anualmente se realizan giras a universidades, talleres de preparación para la universidad y se han otorgado becas desde su creación. Para más información, por favor visite: www.brcfoundation.weebly.com

The Centre For Women, Inc., Hillsborough County: Esta organización sin fines de lucro ofrece una amplia gama de programas para ayudar a las mujeres en la zona de Tampa Bay a lograr éxito personal y profesional. Sus programas y servicios estimulan, educan y empoderan. Entre sus programas se incluyen: The Women´s Business Centre, programas de liderazgo para mujeres, servicios de empleo, asesoramiento y bienestar, The Centre for Girls and Construction Services y más. Para más información, por favor visite: www.thecentre.org

Early Learning Coalition of Orange County, Orange County: Se dedican al éxito de cada niño estableciendo un vínculo entre las familias y los programas pre-escolares y otros recursos que proporcionan oportunidades educacionales equitativas. Para más información, por favor visite: www.elcoforangecounty.org

Early Learning Coalition of Seminole County, Seminole County: La misión de esta organización es brindar acceso a la educación primaria y cuidado infantil a las familias de bajos ingresos en Seminole County, Florida, mediante ayuda financiera. Esto se materializa en más empleos y una mayor autosuficiencia para las familias locales. Para más información, por favor visite: www.seminoleearlylearning.org

Impact Academy, Hillsborough County: Esta escuela ayuda a los muchachos con necesidades especiales severas, incluidos autismo, parálisis cerebral, síndrome X frágil y muchas otras condiciones. Además, del apoyo académico la escuela se esfuerza por ofrecer otras experiencias enriquecedoras para que las disfruten los muchachos sin importar su discapacidad. Para más información, por favor visite: www.impactacademyschool.org

The Inspire Foundation, Inc., Hernando County: Esta fundación trae la música y las artes a aquellos con necesidades especiales para ofrecerles a los jóvenes adultos los conocimientos y experiencias necesarias para seguir un futuro en las artes. Para más información, por favor visite: www.theinspirefoundationfl.org

Kids With A Call, Inc., Hillsborough County: Durante los meses de verano, cuando las escuelas están cerradas, esta organización ofrece programas educacionales de verano en los que participan niños de 5 a 15 años. Entre los programas y actividades se incluyen programas completos de idioma, literatura, ciencia, matemáticas, estudios sociales, español, nutrición, música, la Biblia, coros y arte. Para más información, por favor visite: www.kidswithacall.com

Learning Empowered – McCabe UMCM Suncoast Early Learning McCabe Center, Pinellas: Learning Empowered se encarga de que las comunidades tengan los mecanismos necesarios para hacer frente y vencer los desafíos del trauma y la pobreza. Su misión en empoderar a los niños y familias con el conocimiento fundamental necesario para convertirse en miembros autónomos, positivos de la comunidad con las habilidades necesarias para poder conseguir empleo y éxito educacional permanentemente. En de sus cuatro centros para edades tempranas, prestan servicios a aproximadamente 225 familias. Para más información, por favor visite: www.learning-empowered.org

USF Upward Bound Program (UBP), Hillsborough County: UBP se esfuerza por crear un entorno de enseñanza inclusivo, totalizador e innovador que prepara a los estudiantes con necesidades para el acceso y éxito después de la secundaria. Presta servicios a los estudiantes de secundaria de Hillsborough County de núcleos familiares con bajos ingresos o en los que ninguno de los padres tiene un diploma de bachiller. Entre los programas ofrecidos se incluyen instrucción, asesoría, entrenamiento, enriquecimiento cultural, campamentos, giras y una experiencia residencial universitaria. Para más información, por favor visite: www.usf.edu/undergrad/ub/

