Amscot Financial se asocia una vez más con los representantes de la ley locales para distribuir cascos de bicicleta gratis

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un prominente proveedor de servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor, donará y distribuirá más de 12,000 cascos de bicicleta gratis el sábado, 19 de octubre en 18 condados de la Florida, donde la compañía tiene sucursales.

Los cascos estarán disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande, y estarán específicamente diseñados para niños en pre-escolar y escuela primaria. Serán distribuidos de 11 a.m. a 2 p.m. por los gerentes de Amscot Financial y personal representante de la ley en los parqueos de las oficinas que se enumeran debajo. Esto marca el 17 aniversario de que Amscot Financial ha donado y distribuido cascos de bicicleta gratis en los condados donde desarrolla negocios.

Según www.helmets.org, el uso de un casco reduce entre un 66% y 88% el riesgo de heridas en la cabeza, cerebro y lesiones cerebrales graves de ciclistas de todas las edades. El sitio web www.consumer.healthday.com informa que casi 350,000 niños con menos de 15 años son llevados a las salas de emergencia de hospitales cada año con lesiones provocadas por accidentes de bicicletas –muchas de esas lesiones en la cabeza pueden provocar daños cerebrales e incapacidades para toda la vida.

”Queremos continuar ayudando a proteger a los niños que viven en nuestras comunidades”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Al suministrar cascos de bicicletas gratis, debidamente ajustados, podemos desempeñar una parte pequeña, pero vital, en lograr justamente esto”.

Los cascos de bicicleta GRATIS estarán disponibles en estas oficinas de Amscot el sábado 19 de octubre de 11a.m. a 2 p.m.

Condado Oficina Amscot Ciudad Brevard 1515 Palm Bay Road NE, Suite 100 Melbourne 2711 Clearlake Road Cocoa Broward 5521 W Oakland Park Boulevard Lauderhill 297 S Pompano Parkway Pompano Beach 13668 W SR 84 Davie 352 S Flamingo Road Pembroke Pines Flagler 1276 & 1278 Palm Coast Parkway SW Palm Coast Hardee 1530 US Highway 17 Wauchula Hernando 19422 Cortez Boulevard Brooksville Highlands 830 US Highway 27 Avon Park 32319 Broadway Street Sebring Hillsborough 105 W Alexander Street Plant City 7731 Palm River Road Tampa 2204 E Hillsborough Avenue Tampa 8231 W Hillsborough Tampa 5002 E Busch Boulevard Tampa 1502 E Fletcher Tampa Lake 1100 W North Boulevard Leesburg 17195 US Highway 441 Mount Dora Manatee 3611 1st Street East Bradenton 737 8th Avenue W Palmetto Miami-Dade 19353 S Dixie Highway Cutler Bay 885 W 49th Street Hialeah 891 NE 8th Street Homestead 1455 NE 163rd Street North Miami Beach 27105 S Dixie Highway Homestead 19839 NW 2nd Avenue Miami Gardens 6788 SW 40th Street Miami 10780 W Flagler Street Miami Orange 501 W Orange Blossom Trail Apopka 4304 Clarcona Ocoee Road Orlando 2033 Americana Boulevard Orlando 769 N Apopka Vineland Road Orlando Osceola 1084 Cypress Parkway Poinciana 1120 W Vine Street Kissimmee 1021 Buenaventura Boulevard Kissimmee Pasco 3416 US Highway 19 N Holiday 11932 US Highway 19 N Port Richey 36640 SR 54, Zephyrhills Zephyrhills 21621 Village Lakes Land O Lakes Pinellas 2551 34th Street S St. Petersburg 6596 Park Boulevard Pinellas Park 1300A 34th Street N St. Petersburg Polk 2121 8th Street NW Winter Haven 1413 US Highway 98 S Lakeland 35938 US 27 Haines City Sarasota 4206 Bee Ridge Rd Sarasota Seminole 2430 French Avenue Sanford Volusia 2618 Enterprise Road Orange City 979 W. Int’l Speedway Boulevard Daytona Beach 2177 Howland Boulevard Deltona 1697-D N Woodland Boulevard DeLand

Con oficinas centrales en Tampa, Florida, Amscot Financial es un prominente proveedor de servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, incluidos adelantos de dinero, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencia de dinero, tarjetas prepagadas y money orders. Amscot Financial actualmente opera 237 centros de servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi 2,000 asociados.

Contacts

Amscot Financial



Alexandra Bustos, 813-637-6277



abustos@amscotfinancial.com