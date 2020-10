Anthem Blue Cross Foundation otorga $ 465.000 dólares para Aumentar el Apoyo a las Necesidades Básicas de los Estudiantes de Universidades Comunitarias de California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El dinero de la subvención se utilizará para distribuir ayuda financiera directa de emergencia a los estudiantes en programas de capacitación en salud y ampliar los esfuerzos para combatir el hambre entre estudiantes

SACRAMENTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–La Foundation for California Community Colleges (FoundationCCC) – Fundación para Universidades Comunitarias de California (FoundationCCC) – anunció hoy que recientemente recibió una subvención de aproximadamente $ 465.000 dólares de Anthem Blue Cross Foundation para ayudar a abordar las habilidades de los estudiantes para satisfacer sus necesidades básicas en medio de pérdidas salariales y la transición al aprendizaje virtual como resultado de la pandemia de COVID-19. Los fondos de la subvención serán utilizados por las universidades comunitarias para distribuir ayuda financiera de emergencia a los estudiantes de terapia respiratoria y enfermería, así como para expandir el Proyecto de Alcance CalFresh de FoundationCCC y los programas de Capacitación y Empleo Fresh Success.

En abril del 2020, FoundationCCC lanzó la Campaña para Asistencia y Recuperación (Campaign for Relief and Recovery ) a través de las universidades comunitarias de California para apoyar a los estudiantes, familias y comunidades afectadas por el COVID-19. Una de las iniciativas de la campaña fue el Fondo de Apoyo para Estudiantes de Servicios de Salud de Emergencia – Fondo para Servicos de Emergencia (First Response Healthcare Student Support Fund – First Response Fund), un esfuerzo para ayudar a los estudiantes a superar los impactos financieros adversos de la pandemia en curso, al tiempo que aborda la necesidad urgente de California de fomentar el avance de estudiantes en los campos de la salud.

En su primera ronda, First Response Fund distribuyó asistencia financiera de emergencia a más de 800 estudiantes de enfermería. La generosa donación de Anthem Blue Cross Foundation duplicará aproximadamente el número de estudiantes de salud que reciben ayuda. Se utilizarán casi $300.000 dólares para proporcionar a hasta 800 estudiantes de terapia respiratoria y enfermería en las regiones identificadas con los recursos que necesitan urgentemente para cubrir los costos que se consideran más importantes para el semestre de otoño. Estos incluyen costos de comida, alquiler, tecnología y conectividad para el aprendizaje en línea, artículos para el hogar, costos de exámenes de licencia, cuidado de niños y más.

“Nuestras universidades comunitarias de California son fundamentales para educar a la próxima generación de trabajadores de atención médica de primera línea”, dijo Beth Andersen, presidenta de planes comerciales de Anthem Blue Cross. “Es por eso que Anthem Blue Cross Foundation está orgullosa de asociarse con FoundationCCC para proporcionar ayuda financiera de emergencia, a los estudiantes en programas de capacitación en atención médica, y ampliar los esfuerzos para abordar el hambre que afecta a los estudiantes, para garantizar que nuestros futuros héroes de la atención médica puedan completar sus estudios”.

Además de los apoyos de emergencia, $165.000 dólares de la subvención de Anthem Blue Cross Foundation se utilizarán para aumentar el acceso de los estudiantes a recursos críticos como nutrición y capacitación laboral. Los fondos se utilizarán para ayudar a crear conciencia sobre la disponibilidad de CalFresh, el programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria de California, para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos a acceder a alimentos nutritivos y otros recursos.

“Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo que Anthem Blue Cross Foudation ha brindado a los estudiantes de las universidades comunitarias de California a través de este regalo”, dijo Keetha Mills, presidenta y directora ejecutiva de Foundation for California Community Colleges (Fundación para las universidades comunitarias de California). “El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en nuestros estudiantes, y sabemos hasta dónde pueden llegar estos recursos para ayudar a nuestros estudiantes a continuar trabajando hacia sus metas educativas”.

Además, los fondos apoyarán la expansión del programa Fresh Success, que ofrece servicios de empleo y capacitación a las personas que reciben CalFresh, para que puedan mejorar sus habilidades laborales y futuras oportunidades de empleo. Con el apoyo de Anthem, el programa Fresh Success aumentará el número de condados participantes, organizaciones comunitarias e universidades comunitarias con los que trabaja para expandir las oportunidades de los estudiantes para adquirir nuevas habilidades, asegurar mejores trabajos y mejorar su futuro económico general.

“El apoyo de Anthem Blue Cross Foundation tendrá un impacto tremendo en las vidas de los estudiantes de universidades comunitarias de California, al brindar más oportunidades y acceso a los elementos esenciales que necesitan para tener éxito en su educación, y convertirse en profesionales de la salud autosuficientes”, dijo el Dr. Barsam Kasravi, presidente del plan Medi-Cal de Anthem Blue Cross. “Estamos orgullosos de trabajar con FoundationCCC para promover nuestra misión de mejorar vidas y comunidades. Además, esperamos ver a estos estudiantes alcanzar sus metas, y estar en las líneas de frente con nuestros otros héroes de la salud”.

Para conocer más acerca de la esfuerzos de respuesta al COVID-19 por parte de la FoundationCCC, visite foundationccc.org/relief. Puede encontrar más información acerca del Proyecto de Alcance de CalFresh (CalFresh Outreach Project) en foundationccc.org/CalFreshOutreach o students.getcalfresh.org, con materiales de Fresh Success disponibles en foundationccc.org/FreshSuccess.

La Foundation for California Community Colleges (Fundación para Universidades Comunitarias de California) es la fundación oficial sin fines de lucro de la Oficina del Canciller y la Junta de Gobernadores de las universidades comunitarias de California. La misión de la Fundación es beneficiar, apoyar y mejorar las misiones del sistema de universidades comunitarias de California, el sistema de educación superior más grande de la nación. Incorporada en 1998, la Fundación trabaja para beneficiar a todos los estudiantes de universidades comunitarias de California, universidades, fundaciones universitarias y el sistema en general, acelerando los caminos hacia la movilidad económica y social, fortaleciendo las comunidades y reduciendo las barreras a las oportunidades para todos los californianos. La Fundación es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) exenta de impuestos. Para más información, visite www.foundationccc.org.

A través de la concesión de subvenciones benéficas, Anthem Blue Cross Foundation LLC, una licenciataria independiente de Blue Cross Association, promueve el compromiso de Anthem Blue Cross de mejorar vidas y comunidades. A través de asociaciones y programas estratégicos, la Foundation aborda los impulsores sociales que ayudarán a crear una generación más saludable de estadounidenses en las comunidades a las que la compañía sirve. La Foundation enfoca su financiamiento en iniciativas críticas que conforman su Programa Healthy Generations (Generaciones Saludables), una iniciativa multigeneracional que se enfoca en: salud materna, prevención de la diabetes, prevención del cáncer, salud cardíaca y estilos de vida activos y saludables, esfuerzos y programas de salud conductual que benefician a las personas con discapacidades. La Foundation también coordina el programa Dollars for Dollars de la empresa durante todo el año, que iguala un equivalente del 100 por ciento de las donaciones de los asociados, así como sus programas de servicio comunitario Volunteer Time Off y Dollars for Doers. ®ANTHEM es una marca registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. Los nombres y el símbolo de Blue Cross son marcas registradas de Blue Cross Association. Para obtener más información sobre Anthem Blue Cross Foundation, por favor visite http://www.anthem.foundation y su blog en https://medium.com/anthemfoundation.

