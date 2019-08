Audi of America y la Liga Mayor de Fútbol lanzan el programa Audi Goals Drive Progress para promover el fútbol juvenil en Norteamérica

Nuevo programa plurianual aportará fondos a las academias de la Liga Mayor de Fútbol (Major League Soccer, MLS)

Audi compromete un máximo de 1 millón de dólares en 2019 para las Academias MLS por los goles anotados en la temporada regular y en las Eliminatorias de la Audi MLS Cup

Los fondos se utilizarán para ampliar el acceso a las Academias MLS, que son los programas de formación más importantes para jugadores que aspiran a ser profesionales

Las Academias MLS utilizarán los fondos para lanzar programas únicos en cada club que financien la formación, el alojamiento y el transporte de los jugadores, y para poner en marcha los Centros de Rendimiento Audi

HERNDON, Virginia.–(BUSINESS WIRE)–Audi of America y la Liga Mayor de Fútbol anunciaron hoy una iniciativa plurianual en toda la liga para promover aún más el fútbol en Norteamérica, mejorando la experiencia dentro y fuera del campo de juego en las Academias MLS. Durante los festejos del MLS All-Star, los socios dieron a conocer un nuevo programa de apoyo a las academias juveniles, denominado Audi Goals Drive Progress para ayudar a financiar las Academias MLS. Audi lanzará el programa comprometiéndose a aportar 5000 USD por cada gol anotado en el partido de esta noche, 500 USD por cada gol anotado en la temporada regular, 2000 USD por cada gol anotado en las Eliminatorias de la Audi MLS Cup del 19 de octubre al 10 de noviembre, y 10 000 USD por cada gol anotado en la MLS Cup, hasta alcanzar un total máximo de 1 millón de USD en 2019*.

Con el énfasis puesto en promover un mayor nivel de fútbol en Norteamérica, el financiamiento del programa “Audi Goals Drive Progress” ampliará los recursos de las academias destinando aportes a la formación, el alojamiento y el transporte de los jugadores. Un eje fundamental de la iniciativa de formación será financiar la educación fuera del campo de juego a través de los Centros de Rendimiento Audi, para que los jóvenes reciban apoyo y puedan mantener la excelencia, tanto en el deporte como en las aulas. El objetivo del programa “Audi Goals Drive Progress” es generar beneficios a largo plazo para las partes involucradas en las academias, como los jugadores, los propios clubes, los padres de los deportistas y más.

Los Centros de Rendimiento Audi, ubicados en determinadas Academias MLS, estarán equipados con una gran variedad de tecnologías y recursos educativos y pedagógicos para enriquecer el desarrollo académico fuera del campo de juego. Uno de los primeros Centros de Rendimiento Audi en inaugurarse será el del Orlando City SC a fines del verano de 2019.

“El fútbol está creciendo en EE. UU. y, para apoyarlo, Audi se compromete a promover su difusión y el desarrollo de instalaciones de entrenamiento de primer nivel para la futura generación de estrellas del fútbol”, dijo Loren Angelo, vicepresidente de Marketing de Audi of America. “Nuestra misión es posibilitar la carrera profesional de los jóvenes deportistas, mientras contribuimos al máximo nivel de este deporte y el disfrute de los fanáticos. Nuestro programa plurianual “Audi Goals Drive Progress” con la MLS ofrecerá un enfoque integral a los programas de las Academias MLS, fomentando el crecimiento del fútbol y también el desarrollo personal de los deportistas del futuro, dentro y fuera del campo de juego”.

“Audi es un promotor inestimable de la Liga Mayor de Fútbol y de nuestros clubes desde 2015, y esta nueva iniciativa para apoyar a las Academias MLS es extraordinaria”, dijo Todd Durbin, vicepresidente ejecutivo de Relaciones con Jugadores y Competencia de la MLS. “Audi es un socio con visión de futuro que reconoce el valor de colaborar con la MLS para promover este deporte en todo Norteamérica. Esperamos trabajar con Audi para tener un impacto positivo en la futura generación de futbolistas durante muchos años por venir”.

Taylor Twellman, leyenda del fútbol, comentador de ESPN y promotor del deporte, se une para apoyar a Audi y a la MLS como embajador del programa “Audi Goals Drive Progress”.

“El desarrollo del fútbol juvenil en Norteamérica es una pasión que tengo desde mis días de jugador, y creo sinceramente que las Academias MLS pueden ser un punto de inflexión para este deporte en EE. UU.”, dijo Twellman. “Es fundamental que eleven la apuesta para que los jugadores locales sean competitivos al máximo nivel en los próximos años, y por eso me entusiasma trabajar con Audi y la MLS para ayudar a difundir su nuevo programa”.

Lograr la participación de los fanáticos

El lanzamiento del programa “Audi Goals Drive Progress” también ofrece a los fanáticos la oportunidad de ayudar a dejar una marca en cada mercado de la MLS, participando a través de las redes sociales. A partir del 31 de julio, los fanáticos mayores de 13 años que sean residentes legales de Estados Unidos y Canadá podrán apoyar los goles de su equipo cada semana, publicando un mensaje de celebración en sus cuentas de Twitter o Instagram con la etiqueta propia del equipo, y también etiquetar a @audi para una mayor interacción. Al final de la temporada, el equipo que tenga el promedio más alto de publicaciones de fanáticos por partido en redes sociales podrá ganar otros 50.000 dólares para la academia de su club**.

Las etiquetas para los fanáticos de los 24 clubes de la MLS son las siguientes:

Atlanta United FC #atlgoalpromotion New York City FC #nygoalpromotion Chicago Fire SC #chigoalpromotion New York Red Bulls #nyrbgoalpromotion Colorado Rapids #colgoalpromotion Orlando City SC #orlgoalpromotion Columbus Crew #clbgoalpromotion Philadelphia Union #phigoalpromotion D.C. United #dcgoalpromotion Portland Timbers #porgoalpromotion FC Dallas #dalgoalpromotion Real Salt Lake #rslgoalpromotion Houston Dynamo #hougoalpromotion San Jose Earthquakes #sjgoalpromotion LA Galaxy #lagoalpromotion Seattle Sounders FC #seagoalpromotion Los Angeles FC #lfcgoalpromotion Sporting Kansas City #skcgoalpromotion Minnesota United FC #mingoalpromotion Toronto FC #torgoalpromotion Montreal Impact #mtlgoalpromotion Vancouver Whitecaps FC #vangoalpromotion New England Revolution #negoalpromotion FC Cincinnati #cingoalpromotion

Para ver las reglas oficiales completas, visite www.gdpfanfaceoff.com.

Ingresos del programa hasta la fecha

Desde el inicio de la temporada 2019 de la MLS hasta el 31 de julio, Audi aportó más de 407.000 dólares a las academias de toda Norteamérica. Además de la oportunidad de participación de los fanáticos en las redes sociales, Audi también destinará fondos a determinadas academias de una manera única: el ganador del Botín de Oro de este año, presentado por Audi, recibirá 1000 dólares por gol en la temporada regular para la academia juvenil de su club. El Botín de Oro reconoce al máximo goleador de la liga en la temporada regular como parte de la elite de goleadores del deporte en todo el mundo. Audi también contribuirá con 2000 dólares por cada gol anotado durante las Eliminatorias de la Audi MLS Cup, y 10.000 dólares por cada gol anotado durante la MLS Cup.

Apoyo en los medios digitales y de comunicación

Durante la temporada 2019, ESPN, FOX y Univision ofrecerán una integración exclusiva de medios digitales y de transmisión para promover la difusión del programa “Audi Goals Drive Progress”. Esta cobertura dirigirá el foco a las Academias MLS y a las futuras estrellas de Norteamérica, a la vez que mostrará el impacto que está generando la contribución de la marca Audi en el fútbol juvenil y profesional. En http://bit.ly/2OD72NY, se puede ver una nueva serie de videos de COPA90 que destacan el programa “Audi Goals Drive Progress” y su impacto en las Academias MLS y en los jugadores.

Audi of America y la temporada 2019

Esta temporada marca el quinto año de apoyo de Audi como socio automotriz oficial de la MLS y patrocinador presentador de las Eliminatorias de la Audi MLS Cup. La novedad de 2019 es que Audi será el patrocinador presentador del premio al Mejor Jugador de la MLS Cup, y patrocinador presentador oficial del Botín de Oro 2019 de la MLS. El Audi Player Index también continuará en 2019 con el apoyo de la página web y las redes sociales de la MLS, y en los medios de comunicación.

Audi y sus concesionarios de todo el país también apoyan a la MLS con patrocinios oficiales a nivel local. La participación de los concesionarios y las activaciones a nivel local se pueden ver en el D.C. United de Washington D.C., donde Audi es patrocinador oficial con derechos de denominación en el estadio Audi Field de reciente inauguración, Orlando City SC, Sporting KC, New England Revolution, San Jose Earthquakes, Houston Dynamo, New York Red Bulls, Portland Timbers, Real Salt Lake, Seattle Sounders y Colorado Rapids.

Para más información sobre la colaboración entre Audi y la MLS, visite mlssoccer.com/audi.

*Los fondos comprometidos para las Academias MLS por los goles de los equipos en 2019 tendrán un tope de 1 000 000 USD.

** Para la difusión de los fanáticos en redes sociales. No es válida cuando la ley así lo indique. Límite de una publicación por gol en cada plataforma de redes sociales.

ACERCA DE AUDI OF AMERICA

Audi of America, Inc. y sus concesionarios en EE. UU. ofrecen una línea completa de vehículos de lujo de diseño alemán. AUDI AG es una de las marcas de vehículos de lujo más exitosas, con casi 1812 millones de unidades entregadas en todo el mundo durante 2018. En 2018, Audi of America vendió casi 224.000 vehículos en EE. UU. En 2019, la marca celebra 50 años en EE. UU. Para ver más información sobre los vehículos y temas comerciales de Audi, visite audiusa.com o media.audiusa.com.

ACERCA DE LA MLS

Con sede en la ciudad de Nueva York, la Liga Mayor de Fútbol está integrada por 27 clubes de Estados Unidos y Canadá, y equipos de expansión futura ubicados en Nashville, Miami y Austin. La liga planifica tener 30 clubes en los próximos años. Para obtener más información acerca de la MLS, visite www.MLSsoccer.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

