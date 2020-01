AVISO A LA PRENSA: El 31 de enero, la Escuela de Negocios de Posgrado (Graduate School of Business, GSB) de Stanford presentará los hallazgos del informe de investigación de la State of Latino Entrepreneurship 2019

El foro anual presenta los datos más recientes sobre prácticas comerciales, oportunidades de crecimiento y desafíos que enfrentan los empresarios latinos en los EE. UU.

QUÉ:

La Iniciativa para Emprendedores Latinos de Stanford (Stanford Latino Entrepreneurship Initiative, SLEI) en la Escuela de Negocios de Posgrado (GSB) de Stanford, en colaboración con la Red de Acción de Negocios Latinos (Latino Business Action Network, LBAN) presentará los hallazgos del último informe de investigación sobre los emprendimientos latinos en los EE.UU. en el 5.º Foro anual de la State of Latino Entrepreneurship.

El informe de la State of Latino Entrepreneurship 2019 analiza los datos de más de 5000 propietarios de empresas latinos conjuntamente con los datos del censo. El informe brinda una visión detallada de las experiencias capitales entre los emprendedores latinos, describe las estrategias de crecimiento, analiza el “bienestar financiero personal” de los emprendedores latinos y examina el motivo por el que aún enfrentan obstáculos para el financiamiento y el crecimiento.

Acerca de los hallazgos:

El aumento de la cantidad de propietarios de empresas latinos continúa superando rápidamente el promedio de los EE. UU. En los últimos 10 años, la cantidad de propietarios de empresas latinos aumentó un 34 %, en comparación con el 1 % de todos los propietarios de empresas en los Estados Unidos.

Las empresas de propiedad de latinos comunicaron un crecimiento promedio de los ingresos anuales del 14 % en los últimos 12 meses, lo que supera al crecimiento de la economía estadounidense.

Típicamente, los empresarios disfrutan de un mayor “bienestar financiero personal” que los trabajadores asalariados, pero no vemos el mismo resultado para los emprendedores latinos; el motivo de esto es principalmente el retraso en la cobertura de seguro de salud.

La liquidez es un problema para las empresas de empleadores latinos en comparación con las empresas que no poseen empleados que perciben salarios.

CUÁNDO:

Viernes 31 de enero, de 12:15 p. m. a 4 p. m.

DÓNDE:

CEMEX Auditorium



Stanford Graduate School of Business



Knight Management Center



655 Knight Way



Stanford, CA 94305

QUIÉN:

Bienvenida: Mark Madrid, director ejecutivo, LBAN; Jerry I. Porras, profesor emérito de The Lane Professor of Organizational Behavior and Change de Stanford GSB, y asesor del cuerpo docente de SLEI

Acerca de la investigación de SLEI: Paul Oyer, decano asociado sénior de Asuntos Académicos, profesor de The Mary and Rankine Van Anda Entrepreneurial y profesor de Economía de Stanford GSB, y asesor del cuerpo docente de SLEI

Presentación de la investigación: Marlene Orozco, analista líder en investigación de SLEI

Panel de debate:

Presidente: Marty Chavez, director sénior, Goldman Sachs, y conferencista de Stanford GSB

Ryan Bethencourt, director ejecutivo y fundador de Wild Earth

Dolmarie Méndez Vidot, directora ejecutiva de Abartys Health, LLC

Martha Montoya, directora ejecutiva y fundadora de Agtools Inc.

Oscar Casillas, presidente y director ejecutivo de BEPC Inc.

Discurso de apertura: Linda Alvarado, presidente y directora ejecutiva de Alvarado Construction, Inc.

Observaciones finales: Jonathan Levin, profesor y decano Philip H. Knight de Stanford GSB

ASISTENCIA Y OPORTUNIDADES DE ENTREVISTAS

La presentación constará en acta, y se pueden admitir pedidos de entrevistas individuales. Para confirmar asistencia y programar entrevistas, es necesario registrarse como medio de comunicación.

