Bank of America anuncia que destinará $1 mil millones durante 4 años para apoyar iniciativas de oportunidad económica

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Bank of America anunció hoy que destinará durante cuatro años un total de $1 mil millones en apoyo adicional para ayudar a las comunidades locales a abordar la desigualdad económica y racial que se ha acelerado debido a una pandemia global. Los programas se centrarán en ayudar a las personas y comunidades de color que han experimentado un mayor impacto debido a la crisis de salud.

“Las diferencias económicas y sociales subyacentes que existen se han acelerado e intensificado durante la pandemia mundial”, dijo Brian Moynihan, director general. “Los eventos de la semana pasada han creado un sentido de verdadera urgencia que ha surgido en toda nuestra nación, particularmente en lo que respecta a las injusticias raciales que hemos visto en las comunidades donde trabajamos y vivimos. Todos debemos hacer un mayor esfuerzo”.

El trabajo se basa en la movilidad económica y los programas de desarrollo de la fuerza de trabajo que Bank of America ya apoya en los mercados locales, y reforzará el enfoque de ese trabajo, acelerará los recursos y agregará un énfasis particular en los servicios de salud durante la pandemia. El anuncio está alineado con el compromiso de la compañía con el crecimiento responsable para clientes, accionistas, empleados y comunidades.

Las áreas de enfoque serán:

Salud Empleo, entrenamiento, recapacitación y mejora profesional Apoyo a las pequeñas empresas Vivienda

Los programas se llevarán a cabo a través de los 91 presidentes de los mercados locales de la compañía en EE. UU. y ejecutivos de países no estadounidenses para ayudar a desarrollar las oportunidades de cumplir con estos compromisos en áreas que incluyen:

Pruebas de virus, telemedicina, clínicas de vacunación contra la gripe y otros servicios de salud, con un enfoque especial en las comunidades de color

Asociaciones con escuelas profesionales y universidades históricamente negras e instituciones que sirven a los hispanos en los Estados Unidos para la contratación, programas de investigación, y otras áreas de oportunidades en común

Apoyo a pequeñas empresas propiedad de minorías, incluidos clientes y proveedores

Recapacitación y mejora profesional a través de asociaciones con escuelas secundarias y escuelas profesionales comunitarias

Apoyo operativo e inversión para viviendas asequibles y revitalización de vecindarios, aprovechando nuestros casi $5 mil millones de la banca de desarrollo comunitario

Más reclutamiento y retención de compañeros en comunidades desfavorecidas y de ingresos bajos a moderados para fortalecer el trabajo que la compañía ya ha realizado para atender a clientes a nivel local

Este trabajo se basa en los pasos que la compañía ya ha tomado, incluidos $100 millones adicionales para apoyar a sus socios sin fines de lucro en todas sus comunidades y $250 millones para ayudar con los préstamos a las empresas más pequeñas y propiedad de minorías, a través de su apoyo a instituciones financieras de desarrollo comunitario e instituciones de depósitos para minorías.

