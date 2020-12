Bank of America anuncia una iniciativa de empleo de $2.65 millones para estudiantes hispanos y afroamericanos en Texas

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)– Bank of America y varias universidades en Texas, incluidas Dallas College – El Centro Campus y Prairie View A&M University, anunciaron hoy una nueva iniciativa multimillonaria de empleo, como parte del compromiso del banco de promover la igualdad racial y las oportunidades económicas, para ayudar a los estudiantes de grupos minoritarios a completar la educación y capacitación necesarias para ser exitosos en la fuerza de trabajo actual. Esta iniciativa se basa en el esfuerzo continuo de Bank of America en Texas para abordar los problemas que enfrentan las personas y comunidades minoritarias que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis de salud actual.

“Promover la movilidad económica a través de la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo es una prioridad para Bank of America en Texas y en todo el país”, dijo Jennifer Chandler, presidente del mercado de Dallas de Bank of America. “La creación de oportunidades profesionales significativas que incluyan una vía para reducir la deuda estudiantil, obtener cuidados de salud y beneficios de jubilación ayudará en definitiva a los estudiantes hispanos y afroamericanos a construir un patrimonio neto y a ayudar a sus familias, y tendrá un efecto dominó en nuestras comunidades y en una mejor economía”.

Dallas College-El Centro Campus y Prairie View A&M University están recibiendo $1 millón cada una como parte de la iniciativa nacional de $25 millones del banco en asociaciones con 21 instituciones de educación superior, incluidos centros universitarios comunitarios y universidades históricamente afroamericanas (HBCU) e instituciones que sirven a hispanos (HSI). Bank of America también está trabajando junto al Instituto Aspen y proporciona fondos a esta organización para convocar a las instituciones de educación superior participantes, con el fin de obtener asistencia técnica y programática y compartir las mejores prácticas.

“El momento que vivimos actualmente ha sido muy desafiante y agobiante para nuestros estudiantes, lo que a menudo les ha hecho preguntarse si pueden continuar sus estudios”, dijo la Dra. Ruth Simmons, presidente de Prairie View A&M University. “El trabajo de Bank of America para fomentar la persistencia y el deseo de superación es fundamental y forjará un camino para que muchos permanezcan inscritos y completen su educación. Estamos agradecidos por la puntualidad y generosidad de estas acciones”.

Además, el banco ha extendido su apoyo a instituciones de educación superior en todo el estado, al proporcionar un financiamiento progresivo a:

Alamo Colleges – Campus de St. Philip

Huston-Tillotson University

St. Edward’s University

Texas Christian University

Texas Southern University

University of North Texas

University of Texas at Austin

University of Texas at Arlington

Esto se suma a los $15 millones en subsidios filantrópicos que Bank of America ha destinado para apoyar la educación y el desarrollo de la fuerza de trabajo en Texas durante los últimos cinco años.

En la actualidad, menos del 40% de los estudiantes de centros universitarios comunitarios obtienen un certificado o título dentro de los seis años posteriores a la inscripción1. Para los estudiantes hispanos y afroamericanos, las tasas de graduación y culminación son particularmente bajas: 28.8% para estudiantes afroamericanos y 37.1% para estudiantes hispanos2. Los desafíos derivados del coronavirus han agravado la lucha financiera de instituciones HBCU y HSI, tanto públicas como privadas, que buscan asistir a los estudiantes de las comunidades más vulnerables.

“Los estudiantes hispanos y afroamericanos que asisten a Dallas College, un grupo de siete centros universitarios comunitarios en el condado de Dallas, recibirán asesoría para la solicitud de empleo y orientación profesional tan pronto como se inscriban en el campus. Estamos preparando a nuestros estudiantes con habilidades importantes y certificados de educación profesional”, dijo el Dr. Pyeper Wilkins, vicerrector de Dallas Colleges. “Nuestros socios, que incluyen empresas privadas de diferentes escalas y diversas industrias en Dallas y sus alrededores, necesitan a estos estudiantes graduados”.

“El principal activo estratégico de Texas es su gente. No podremos ofrecer lo mejor hasta que maximicemos el potencial de cada uno de nosotros”, dijo Margaret Spellings, exsecretaria de educación de EE. UU. y directora ejecutiva de Texas 2036. “Aplaudo a Bank of America por su compromiso de garantizar que más estudiantes de Texas puedan tener acceso a las habilidades y la educación que necesitan después de la escuela secundaria para asegurar un buen empleo en los siguientes años”.

Bank of America trabajará junto a otros empleadores principales en Texas para garantizar que estos programas se centren en las necesidades de contratación específicas de la región y ayuden a las empresas tejanas a crecer y a crear trayectorias profesionales claramente definidas para el empleo en el futuro.

“AT&T tiene el compromiso a generar oportunidades económicas e impulsar la movilidad para las comunidades afroamericanas, hispanas y desatendidas que han enfrentado desigualdad social y mayor desempleo por mucho tiempo”, dijo Mike Peterson, vicepresidente de AT&T en Texas. “Nuestra contribución a este esfuerzo resalta nuestro compromiso continuo de ayudar a los estudiantes a tener éxito más allá del salón de clases. A medida que avanzamos en este camino, aspiramos a seguir eliminando las barreras al éxito académico y al crecimiento profesional, y ayudar a todos los estudiantes a hacer realidad sus sueños más anhelados”.

“Al igual que Bank of America y AT&T, IBM se compromete a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para prepararse mejor para el futuro laboral”, dijo Dexter Henderson, ejecutivo senior de área de IBM en Austin, graduado de HBCU y miembro de la junta directiva de Huston-Tillotson University. “Reconocemos que la igualdad de acceso a habilidades y empleo es la clave para desbloquear las oportunidades económicas y la prosperidad para los estudiantes hispanos y afroamericanos. Estamos profundamente enfocados en crear oportunidades a nivel estatal y nacional para que los estudiantes adquieran las habilidades que se encuentran en demanda en tecnologías emergentes a través de la nube híbrida, cuántica e inteligencia artificial (AI), para que puedan prosperar en la economía digital”.

La iniciativa es parte del reciente compromiso de destinar mil millones de dólares durante cuatro años del banco para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas, incluido un compromiso de $25 millones para mejorar la capacitación y la actualización profesional de hispanos y afroamericanos. Bank of America también anunció recientemente:

