Bank of America celebra el regreso del béisbol con un nuevo programa que fortalece a las comunidades locales

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Como banco oficial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Bank of America marcó hoy el regreso del béisbol con el lanzamiento de Let’s Rally, un nuevo programa que reúne a los aficionados para celebrar el regreso de este deporte.

En esta temporada, cada vez que un equipo de MLB se recupere y tome la delantera durante una de las últimas entradas, Bank of America donará $10,000 y destinará hasta $1 millón a Boys & Girls Clubs of America. Y por segundo año consecutivo, Bank of America junto a jugadores de MLB han diseñado 30 camisetas personalizadas disponibles exclusivamente para clientes del banco para recaudar fondos para Boys & Girls Clubs of America.

“ Al igual que muchos de nuestros clientes que son aficionados apasionados, estamos emocionados con el regreso del béisbol. El retorno del pasatiempo favorito de los Estados Unidos nos da a todos una razón para celebrar”, afirmó Meredith Verdone, directora de mercadotecnia de Bank of America. “ Pensamos que este año no podemos disfrutar el béisbol sin canalizar esta emoción de manera que los equipos y aficionados contribuyan con la comunidad, especialmente con las que se han visto más afectadas por la crisis de salud. Por eso, nos complace poder ampliar nuestra relación de larga trayectoria con Boys & Girls Clubs of America para ayudar a niños, familias y comunidades a salir adelante”.

“ Estamos orgullosos de nuestra relación de muchos años con Bank of America y nos sentimos agradecidos por su continuo apoyo a través del programa Let’s Rally que llega en un momento tan crítico”, dijo Jim Clark, presidente y gerente general de Boys & Girls Clubs of América. “ Este compromiso servirá en gran medida para ayudar a nuestros clubes que se han visto profundamente afectados por la pandemia, y no hay mejor manera de unir a la gente en torno a una causa tan importante que a través del béisbol. Estamos agradecidos con Bank of America y con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) por apoyar a Boys & Girls Clubs durante los últimos 24 años”.

El momento Let’s Rally



En esta temporada, cada vez que un equipo de MLB se recupere para ganar el juego después de ir perdiendo por al menos dos carreras a partir de la 7.a entrada, Bank of America donará $10,000 a Boys & Girls Clubs of America para ayudar a los clubes de todo el país a seguir atendiendo las necesidades críticas generadas por el coronavirus, incluida la alimentación, el aprendizaje virtual y la programación académica.

Mercancía inspirada en jugadores de MLB destinada a recaudar fondos



Con una fuerte presencia en las ciudades con equipos de las grandes ligas, Bank of America se ha asociado nuevamente con MLB y jugadores de los 30 equipos para diseñar camisetas personalizadas que respaldan a cada uno de los equipos y a sus respectivas ciudades. Este año, el tema de esta colaboración es “Wearing It Forward” (Póntela y avanza). Por cada camiseta que los clientes de Bank of America compren en bankofamerica.com/rally hasta el 30 de noviembre, Bank of America donará $7 por camiseta, hasta $200,000, a Boys & Girls Clubs of America para beneficiar a los programas del club. Los jugadores de MLB que diseñaron camisetas para este programa incluyen a:

Jugador de la MLB Equipo de la MLB Eduardo Escobar Diamondbacks de Arizona Ozzie Albies Bravos de Atlanta Jose Iglesias Orioles de Baltimore J.D. Martinez Red Sox de Boston Kyle Schwarber Cubs de Chicago Tim Anderson White Sox de Chicago Michael Lorenzen Reds de Cincinnati Oscar Mercado Indians de Cleveland David Dahl Rockies de Colorado Daniel Norris Tigers de Detroit Lance McCullers, Jr. Astros de Houston Jorge Soler Royals de Kansas City Brian Goodwin Angels de Los Angeles Walker Buehler Dodgers de Los Angeles Jorge Alfaro Marlins de Miami Keston Hiura Brewers de Milwaukee Jose Berrios Twins de Minnesota Steven Matz Mets de New York Aaron Hicks Yankees de New York Mark Canha Athletics de Oakland Vince Velasquez Phillies de Philadelphia Trevor Williams Pirates de Pittsburgh Tommy Pham Padres de San Diego Buster Posey Giants de San Francisco Mitch Haniger Mariners de Seattle Jack Flaherty Cardinals de St. Louis Blake Snell Rays de Tampa Bay Rougned Odor Rangers de Texas Randal Grichuk Blue Jays de Toronto Howie Kendrick Nationals de Washington

Conversaciones abiertas y firmes con jugadores de MLB sobre la igualdad



Como parte de su compromiso de avanzar en temas de igualdad racial y oportunidades económicas en comunidades hispanas y afroamericanas, Bank of America patrocinará una serie de conversaciones diseñadas a ayudar a enseñar a jóvenes sobre raza, igualdad, diversidad e inclusión. Este verano, Bank of America y Boys & Girls Clubs of America ofrecerán eventos virtuales transmitidos en vivo con jugadores de MLB que hablarán con la próxima generación sobre cómo el trabajo en equipo, la justicia y la equidad, los cuales son elementos clave en el béisbol, se aplican a las conversaciones, los desafíos y las posibles soluciones para construir un futuro más inclusivo y sostenible.

Para obtener más información sobre el programa Let’s Rally, visite mlb.com/bankofamericaletsrally o bankofamerica.com/rally.

