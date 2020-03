Bank of America destina $100 millones en asistencia para las comunidades de todo el mundo afectadas por la pandemia del coronavirus

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Bank of America anunció hoy que destinó $100 millones para apoyar a las comunidades locales debido a los retos sin precedentes que enfrenta el mundo por el coronavirus. Los fondos ayudarán a aumentar la capacidad de respuesta médica, abordar la inseguridad alimentaria, aumentar el acceso al conocimiento por el cierre de escuelas y brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables del mundo.

“Todos debemos trabajar juntos como una comunidad global, a nivel públicos, privados e individual, para afrontar esta crisis de salud y humanitaria”, dijo Brian Moynihan, director general de Bank of America. “A medida que las necesidades en nuestras comunidades locales aumentan rápidamente, debemos tomar medidas diligentes para proporcionar recursos donde haya necesidad y ayudar a las comunidades locales a proteger a su población más vulnerables”.

La mayoría de los fondos de Bank of America se asignarán in situ en los mercados locales, y se enfocarán tanto en las necesidades inmediatas que enfrentan las comunidades locales como en el suministro de apoyo continuo durante los próximos meses. La compañía también aumentará los fondos para varias organizaciones a nivel nacional y mundial que ya se encuentran atendiendo los asuntos más urgentes en las comunidades locales.

“A partir de los esfuerzos de los gobiernos locales, estatales e internacionales, enfocamos nuestros recursos en la prioridad número uno: cuidar a las personas”, agregó Moynihan.

En Bank of America, nos regimos por el propósito en común de ayudar a mejorar las vidas financieras, a través del poder de cada conexión. Lo estamos logrando a través de un crecimiento responsable con un enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y gerencial (ESG). ESG está integrado en nuestras ocho líneas de negocio y refleja cómo ayudamos a impulsar la economía global, la confianza y la credibilidad, y representa una compañía en la que las personas quieren trabajar, invertir, y con la cual quieren hacer negocios. Queda demostrado en el lugar de trabajo de inclusión y apoyo que creamos para nuestros empleados, los productos y servicios responsables que ofrecemos a nuestros clientes, y el impacto que ejercemos en todo el mundo al ayudar a que la economía local prospere. Una parte importante de este trabajo está formando sociedades sólidas con organizaciones sin fines de lucro y grupos de apoyo, como organizaciones comunitarias, para el consumidor y el ambiente, para unir nuestras redes colectivas y experiencia para lograr un mayor impacto. Conozca más en about.bankofamerica.com, y comuníquese con nosotros en Twitter (@BofA_News).

Bank of America ha destinado más de $2 mil millones en inversiones filantrópicas desde el 2009, con aproximadamente $250 millones solo en el 2019. En abril del 2019, la compañía anunció un nuevo Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda de Bank of America de $5 mil millones, para beneficiar a los compradores y comunidades de ingresos bajos y moderados en los Estados Unidos durante los próximos cinco años. También en el 2019, el Banco para el Desarrollo Comunitario de Bank of America (Community Development Banking) destinó un récord de $4.88 mil millones en préstamos, crédito fiscal, inversiones de capital y otras soluciones de desarrollo inmobiliario. Entre el 2005 y el 2019, Bank of America financió 202,800 unidades de vivienda asequible. Para satisfacer las necesidades únicas de sus 12 millones de propietarios de pequeñas empresas, la compañía brinda asesoría, soluciones y atención dedicada. Bank of America mantuvo su posición como el principal prestamista de pequeñas empresas de la nación a fines del 2019, con un saldo total pendiente de $38.9 mil millones en préstamos para pequeñas empresas (definidos como préstamos comerciales en montos originales de $1 millón y menos), un aumento del 7% año tras año.

