Bank of America publica el informe de Gestión de capital humano de 2020

La compañía publica el segundo informe anual, detallando el progreso en temas de diversidad, beneficios y compromiso con los empleados en medio de la crisis de salud global

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Bank of America publicó hoy su informe de Gestión de capital humano de 2020, que ofrece la información más reciente y el progreso de su enfoque continuo en ser un excelente lugar de trabajo para sus más de 200,000 compañeros en todo el mundo.

Basado en el informe inaugural de la compañía sobre Gestión de capital humano el año pasado, el informe de 2020 detalla la variedad de programas y recursos, así como datos de las principales áreas de enfoque de Bank of America, que incluyen: ser un lugar de trabajo diverso e inclusivo; atraer y retener talento excepcional; proporcionar beneficios integrales que apoyen el bienestar físico, emocional y financiero de los compañeros de equipo; y reconocer y recompensar el desempeño.

“Desde nuestro informe inicial, hemos tomado varias medidas para cuidar la salud y la seguridad de nuestros compañeros durante esta crisis de salud sin precedentes, como la ampliación y mejora de los beneficios y recursos de los empleados”, dijo el director ejecutivo Brian Moynihan. “También hemos aprovechado el trabajo que hemos realizado a lo largo de la trayectoria de nuestra empresa para garantizar un lugar de trabajo diverso e inclusivo, y hemos visto un aumento en la representación de diversidad en casi todas las áreas”.

Además, Bank of America sigue compartiendo sus parámetros de representación diversa en toda la compañía, algo que el banco ha llevado a cabo durante muchos años antes del informe inaugural del año pasado. Los aspectos más destacados de este año incluyen:

Divulgaciones adicionales relacionadas con la representación afroamericana e hispana y latina en todo el informe

Aumento en la representación de mujeres y minorías raciales en casi todas las categorías de la compañía desde 2018 (con excepción de las mujeres en los tres niveles superiores de nuestra compañía, que se mantiene en 41%)

Uno de los grupos más diversos de nuevos empleados en el campus: 45% mujeres, 13% afroamericanos y 14% hispanos

Progreso en las líneas de negocio, incluida la gestión patrimonial, que ha experimentado aumentos en el porcentaje de mujeres y minorías raciales

“Nuestro enfoque en ser un excelente lugar de trabajo nunca ha sido tan importante. Si bien nuestros compañeros están centrados en apoyar a nuestros clientes y comunidades, nosotros nos concentramos en apoyarlos, tanto a ellos como a su familia, para asegurarnos de que puedan dar lo mejor de ellos, tanto en el trabajo como en el hogar”, dijo Sheri Bronstein, directora de recursos humanos.

Como novedad en el informe de este año, Bank of America ha detallado el tipo de apoyo y beneficios ampliados para ayudar a los empleados a afrontar la crisis de salud actual, así como su compromiso a largo plazo para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas para todos, como:

Apoyar la salud y la seguridad de los empleados , que incluye proporcionar pruebas de coronavirus sin costo alguno, consultas virtuales gratuitas de medicina general y salud del comportamiento, recursos de salud mental, y ayuda adicional para los compañeros que siguen trabajando en la oficina, como subsidios para transporte y comidas

, que incluye proporcionar pruebas de coronavirus sin costo alguno, consultas virtuales gratuitas de medicina general y salud del comportamiento, recursos de salud mental, y ayuda adicional para los compañeros que siguen trabajando en la oficina, como subsidios para transporte y comidas Implementar soluciones innovadoras para apoyar a los compañeros con necesidades del cuidado de niños , como proporcionar más de 1,7 millones de días de respaldo para el cuidado de niños y de adultos y una inversión de más de $200 millones en reembolsos por el cuidado de niños y de adultos hasta septiembre de 2020

, como proporcionar más de 1,7 millones de días de respaldo para el cuidado de niños y de adultos y una inversión de más de $200 millones en reembolsos por el cuidado de niños y de adultos hasta septiembre de 2020 Cumplir con nuestros clientes al ofrecerles asesoría, orientación y acceso a todos nuestros recursos para ayudarles a cumplir con sus necesidades financieras, así como ofrecer alivio financiero crítico

al ofrecerles asesoría, orientación y acceso a todos nuestros recursos para ayudarles a cumplir con sus necesidades financieras, así como ofrecer alivio financiero crítico Ayudar a nuestros compañeros a mantener conversaciones sobre injusticia racial , social y económica , con más de 165,000 empleados que han participado en conversaciones valiosas tan solo durante la primera mitad del año

, , con más de 165,000 empleados que han participado en conversaciones valiosas tan solo durante la primera mitad del año Comprometer mil millones de dólares durante cuatro años como continuación del trabajo permanente para abordar problemas críticos de personas y comunidades minoritarias, como atención médica, empleo, pequeña empresa y vivienda.

Estos aspectos destacados se suman a lo que Bank of America hace cada año, incluida la igualdad de salario y trabajo, el apoyo a padres primerizos, el apoyo personalizado para los principales eventos de la vida (como conectar a los empleados con recursos, beneficios y asesoría) de Life Events Services, un grupo interno altamente especializado de la compañía. Además, ofrece asesoría confidencial a través de su Programa de asistencia al empleado, para ayudar a manejar el estrés, la incertidumbre y los impactos emocionales más amplios, producto de los sucesos y la incertidumbre.

Obtenga más información sobre nuestro progreso en el informe completo.

Bank of America



Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 66 millones de clientes y pequeñas empresas, cerca de 4,300 centros financieros, incluyendo aproximadamente 2,900 centros de préstamos, 2,500 centros financieros con un asesor financiero de soluciones de inversión para el consumidor y aproximadamente 2,300 centros de negocios; aproximadamente unos 17,000 ATM, y una banca digital galardonada con aproximadamente unos 39 millones de usuarios activos, incluyendo aproximadamente unos 31 millones de usuarios móviles. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 3 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

