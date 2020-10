Béisbol, sóftbol y 5G para todos. T‑Mobile aumenta las donaciones para la Little League® durante la Serie Mundial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Novedades: El Un‑carrier aumenta su apoyo a las familias que lo necesitan y donará $10,000 por cada jonrón durante la Serie Mundial para ayudar a cubrir los cargos de inscripción en la Little League. Además, cuando envíes el texto “LittleLeague” al 313131, T‑Mobile donará $5 por cada mensaje de texto para apoyar a los niños y niñas en tu zona, hasta un total de 2 millones de dólares adicionales. Asimismo, T‑Mobile regalará cinco smartphones 5G cada 5 entradas durante la Serie Mundial.

El Un‑carrier aumenta su apoyo a las familias que lo necesitan y donará $10,000 por cada jonrón durante la Serie Mundial para ayudar a cubrir los cargos de inscripción en la Little League. Además, cuando envíes el texto “LittleLeague” al 313131, T‑Mobile donará $5 por cada mensaje de texto para apoyar a los niños y niñas en tu zona, hasta un total de 2 millones de dólares adicionales. Asimismo, T‑Mobile regalará cinco smartphones 5G cada 5 entradas durante la Serie Mundial. Por qué es importante: la Little League es donde muchos niños y niñas del país viven por primera vez el trabajo en equipo y aprenden el auténtico significado de la camaradería deportiva. Ahora, gracias a estas donaciones, miles de los que no podrían afrontar el costo podrán jugar este deporte.

la Little League es donde muchos niños y niñas del país viven por primera vez el trabajo en equipo y aprenden el auténtico significado de la camaradería deportiva. Ahora, gracias a estas donaciones, miles de los que no podrían afrontar el costo podrán jugar este deporte. Para quiénes es importante: para los pequeños deportistas de Little Leaguers® que sueñan con las grandes ligas.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El Un‑carrier está duplicando su compromiso de apoyar a los niños y niñas en momentos difíciles en los que familias de todo el país cuentan con presupuestos cada vez más limitados. Hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que ampliará su anterior compromiso con la Little League, aumentando su donación de $5,000 a $10,000 por cada jonrón conectado durante la Serie Mundial a Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile, que garantiza que los niños y niñas puedan participar en su Little League local ayudándolos a cubrir los cargos de inscripción. Durante toda la Serie Mundial, todos —sean o no clientes de T‑Mobile— pueden seguir respaldando la causa con solo enviar el mensaje de texto “LittleLeague” al 313131. Por cada mensaje de texto, T‑Mobile ahora donará $5 en lugar de $1, hasta un total de 2 millones de dólares adicionales, para apoyar a los beneficiarios de esta ayuda durante la próxima temporada en la comunidad local de las personas que envíen sus mensajes de texto. Además, El Un‑carrier les regalará teléfonos 5G a cinco afortunados aficionados durante (obviamente) la quinta entrada de cada partido en Twitter @TMobile.

“Los jóvenes de nuestro país están viviendo un momento complicado y es fundamental que tengan la oportunidad de aprender y a practicar deportes; por eso estamos ampliando nuestro compromiso con la Little League en esta Serie Mundial, una causa que llevamos en el corazón”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “La temporada pasada recibimos muchísimas historias increíbles y notas inspiradoras de agradecimiento de las familias, y esperamos que otros miles de destinatarios de nuestra ayuda logren grandes cosas durante la próxima temporada… ¡Por eso los invito a empezar a enviar mensajes de texto y ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 2 millones de dólares!”.

Tras el inicio de la pandemia mundial, familias por todo el país se están enfrentando a dificultades económicas nunca antes vistas. Para muchos padres y madres, como Joanna Brown, la ayuda financiera obtenida gracias a Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile, permitió que su hijo participara en la Little League. “Como madre soltera, no suelo tener estas oportunidades para mi hijo, pero gracias a este programa, pudo pasar el mejor verano de su vida”, explica Brown. “Mi hijo tiene autismo de alto funcionamiento y le cuesta formar parte de un equipo y hacer amigos con facilidad… Sin embargo, le encantó estar en el campo de juego, tomar el turno al bate y ver cómo sus amigos en la banca lo animaban. El compañerismo de los demás chicos del equipo y los entrenadores fue increíble, y todo gracias a este programa”.

Aquí te explicamos cómo puedes activar donaciones para Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League, en nombre de T‑Mobile:

Textea “LittleLeague” al 313131 hasta 20 veces, ¡aunque no seas cliente de T‑Mobile! Si lo deseas, puedes responder al mensaje de texto que recibas con tu código postal, y T‑Mobile destinará tu donación a un niño de tu comunidad. T‑Mobile donará $5 por cada mensaje de texto a Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile, hasta 2 millones de dólares. Visita www.T‑MobileCallUpGrant.com para ver un marcador en vivo de tus donaciones. ¡Luego avísales a tus amigos!

Además de darles a los aficionados la oportunidad de colaborar por una buena causa en esta postemporada de la MLB, El Un‑carrier hoy se asocia con la MLB para reunir a aficionados y jugadores mientras se preparan para el 116.º Clásico de Otoño… ¡de manera virtual! Se colocarán cámaras 5G de T‑Mobile en las gorras de jugadores y entrenadores para ofrecer una visión en primera persona de lo que está pasando; además, habrá cámaras 5G de 360 grados de T‑Mobile sobre el terreno de juego para que los aficionados vivan la experiencia como si estuvieran en el campo. Esta transmisión en vivo sin precedentes es posible gracias a la red 5G nacional de T‑Mobile, que permite que las cámaras 4K transmitan de forma inalámbrica, brindando así una auténtica movilidad. Los aficionados pueden seguir todo lo que esté pasando antes del primer partido de la Serie Mundial en MLB.com, Twitch, @MLB en Twitter, Facebook, la app de MLB, MLB.TV, la app de MLB VR en Oculus, así como en T‑MobileBeyondtheBases.com.

La red 5G nacional de T‑Mobile cubre a más de 260 millones de personas y abarca 1.3 millones de millas cuadradas. Y gracias al descomunal suministro de espectro ideal 5G de banda media (2.5 GHz) del Un‑carrier, en muchos lugares las velocidades promedio de descarga en 5G de banda media ya se encuentran aproximadamente en 300 Mbps, con picos de velocidad cercanos a 1 Gbps, ¡7.5 veces más rápido que las actuales velocidades promedio de LTE! La red 5G de banda media de T‑Mobile ya está disponible en 210 ciudades y localidades, con varios miles más que se sumarán a la red para finales de año.

Tras donar en 2019 más de 1 millón de dólares a Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile, El Un‑carrier les dio a casi 5,000 niños y niñas, pertenecientes a más de 700 ligas prácticamente de todos los estados del país, la posibilidad de jugar béisbol. Además de Call Up, su programa de ayuda financiera para Little League, T‑Mobile ha dedicado recursos para reacondicionar campos de juego y proporcionarles a las ligas elementos tales como bates, pelotas y otros equipos fundamentales. Para obtener más información sobre el impacto directo que han tenido estas ayudas sobre las familias, ingresa aquí.

Para obtener más información sobre Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile, incluidas las instrucciones de solicitud, visita www.T‑MobileCallUpGrant.com. Recuerda seguir a @TMobile en Twitter, Facebook e Instagram para mantenerte al día con las novedades durante la Serie Mundial.

# # #

5G: se requiere dispositivo compatible; la cobertura no está disponible en algunas áreas. Sorteo: NO SE REQUIERE HACER UNA COMPRA. Termina tras la quinta entrada del partido final de la Serie Mundial. Abierto solo a residentes legales de Estados Unidos, incluidos el Distrito de Columbia y Puerto Rico, que tengan 18 años de edad en adelante. Nulo donde esté prohibido. Para conocer las reglas oficiales, visita https://bit.ly/3lWYE7o. Patrocinado por T‑Mobile.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible en disrupción del mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa



T‑Mobile US, Inc. Relaciones con los medios



MediaRelations@t‑mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



investor.relations@t‑mobile.com

http://investor.t‑mobile.com