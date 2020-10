CAN Community Health Abre una Nueva Clínica de VIH en el Condado de Tarrant

ARLINGTON, Texas–(BUSINESS WIRE)–CAN Community Health (CAN) se complace en anunciar que incorporará una nueva clínica de salud en Arlington, Texas, que brindará atención y servicios médicos de primer nivel para el VIH a los pacientes, independientemente de su estado de seguro o capacidad de pago. Actualmente, hay más de 90 000 personas que viven con VIH en Texas. Para abordar esta creciente necesidad de salud pública, CAN abrirá una clínica de atención especializada para servir a la comunidad del condado de Tarrant.





“Sabemos que el acceso a una atención médica de calidad y afirmativa puede mejorar nuestra salud y bienestar, reducir la propagación del VIH y crear estabilidad para quienes viven y están afectados por el VIH”, expresó Richard E. Carlisle, presidente y director ejecutivo. Además de ser un proveedor autorizado de Ryan White, CAN también proporcionará pruebas de VIH gratuitas y confidenciales, servicios de Profilaxis previa a la exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP), pruebas y tratamiento de hepatitis C gratuitos, prevención, educación y divulgación en la calle, conexión con los servicios de atención, navegadores de pares médicos, servicios de profilaxis posterior a la exposición no ocupacional (non-occupational Post-Exposure Prophylaxis, nPEP), coordinación de la atención, servicios de transporte y servicios de telesalud.

Desde su sede nacional en Sarasota, Florida, CAN Community Health ha estado sirviendo las necesidades del sudeste de los Estados Unidos durante más de 29 años. “Estamos muy contentos de llevar nuestra atención continua a Texas, especialmente el área del condado de Tarrant, y brindar servicios a quienes más lo necesitan”, señaló Carlisle. CAN Community Health – Arlington, Texas se encuentra en 616 Matlock Centre Circle, Arlington, TX 76015. Para obtener más información acerca de CAN Community Health y sus servicios, visite cancommunityhealth.org/arlington/ o llame al (817) 693-1000.

ACERCA DE CAN COMMUNITY HEALTH

CAN Community Health ha servido a la comunidad con VIH de Florida desde 1991 y actualmente tiene 36 ubicaciones en todo el país. Continúa expandiéndose al asociarse y colaborar con las partes interesadas locales para servir mejor a las personas más afectadas por el VIH, la hepatitis C, las ETS y otras enfermedades. Junto con nuestros socios, generamos conciencia, superamos las barreras de la atención y luchamos para acabar con el estigma del VIH. Para obtener más información acerca de CAN Community Health y sus servicios, llame al (844) 922-2777 o visite www.cancommunityhealth.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Rogelio Capote



vicepresidente sénior de Servicios Corporativos



CAN Community Health



(941) 300-4440 Int. 11131



rcapote@cancommunityhealth.org