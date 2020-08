Cantante principal de Los Tigres del Norte brinda orientación sobre COVID-19 para trabajadores esenciales y la comunidad de inmigrantes

Jorge Hernández habla con la promotora de salud de San Bernardino en el último episodio en español de InformaGente, una campaña de servicio público en las redes sociales.





SACRAMENTO–(BUSINESS WIRE)–En un nuevo episodio de InformaGente, Jorge Hernández, el cantante principal de la sensación musical internacional Los Tigres del Norte, y Rosaicela Estrada, promotora de salud en El Sol Neighborhood Education Center, una organización colaboradora de Listos California, se unen a la lucha urgente para desacelerar el contagio de COVID-19 en las comunidades de inmigrantes de California, ahora más apremiante que nunca ante la inusitada temporada de incendios y ola de calor.

Hernández habló con Estrada acerca de consejos clave para mejorar la salud y seguridad de los trabajadores esenciales en el Central Valley y todo el estado; cómo procurar atención médica independientemente del status migratorio de las personas; y la importancia de desacelerar el contagio de COVID-19.

“Muchas personas piensan ‘No me va a pasar a mí’, o ‘Soy joven, no me voy a contagiar’, pero es ahí donde nos equivocamos”, Estrada le comentó a Hernández durante la conversación en InformaGente. “Ahí es que tenemos que cuidarnos y tomar pasos para protegernos a nosotros mismos, a nuestra familia, a los que nos rodean y a toda las personas en general”.

InformaGente es una producción en inglés y español de Listos California, la campaña estatal para preparación de desastres de la Oficina del Gobernador para Servicios de Emergencia (Office of Emergency Services, Cal OES), en sociedad con dos importantes organizaciones latinas, la Fundación Hispana Nacional de las Artes (National Hispanic Foundation for the Arts, NHFA) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (League of United Latin American Citizens, LULAC).

Información detallada para los trabajadores del estado y otras recomendaciones y herramientas útiles están disponibles en inglés en covid19.ca.gov y en español en covid19.ca.gov/es. Información adicional para trabajadores también está disponible en ambos idiomas en dir.ca.gov.

Para enterarse cuándo se presentará la próxima edición de InformaGente síganos en las redes sociales.

Dado que partes del estado están enfrentando amenazas de incendios forestales, también queremos compartir un episodio anterior de InformaGente para reafirmar los cinco pasos de preparación ante emergencias. El episodio figura a Mónica Vargas, funcionaria de información pública para la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES), y la actriz Melissa Barrera,

ACERCA DE LISTOS CALIFORNIA

La Campaña de Preparación de Emergencia de Listos California es una iniciativa subvencionada con fondos públicos por el gobernador Gavin Newsom y legisladores estatales con el objetivo de preparar a las poblaciones más vulnerables para desastres como incendios forestales, terremotos, inundaciones, y ahora emergencias de salud pública. La campaña es liderada por los copresidentes Karen Baker y Justin Knighten bajo la sombrilla de la Oficina del Gobernador para Servicios de Emergencia (Cal OES).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Steve Hirsh



para Listos California



steve.hirsh@wardcirclestrategies.com

c: 202-441-1516