Citizens for a Pro-Business Delaware denuncia tergiversación de los esfuerzos por la justicia racial del gobernador Carney en la campaña para buscar la reelección

El decreto ejecutivo de Carney orientado a la reforma política recibió críticas por parte de grupos de justicia social y políticos demócratas locales por no tener relevancia

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, Citizens for a Pro-Business Delaware (CPBD) denunció al gobernador Carney por tergiversar los esfuerzos realizados por su administración para combatir el COVID y organizar una reforma de la justicia social, en tanto que en una investigación más profunda se demostró que ésta no representa un apoyo significativo para las comunidades de color. La población de raza negra de Delaware representa el 21% de la población pero más del 29% de los casos detectados y, actualmente, registra índices de casos que duplican a los registrados por sus pares de raza blanca.

El gobernador Carney también hace alarde del diligente accionar de su administración en cuanto al movimiento de justicia racial con la motivación del ex congresista John Lewis. Sin embargo, el decreto ejecutivo n.° 41 del Gobernador, publicado un mes después del asesinato de George Floyd, no representó un cambio significativo. Hasta este fin de semana, los manifestantes continuaban ocupando las calles en búsqueda de una reforma efectiva de las políticas con equipos de protesta, casi dos meses después de que los residentes de Delaware comenzaron con las protestas y el Gobernador les solicitó que busquen “otra manera de hacerlo”. A modo de respuesta al decreto ejecutivo del Gobernador, Mike Bittner, director ejecutivo de ACLU de Delaware, dijo que “queda mucho por hacer” y convocó a que se realice una reforma sencilla, pero significativa, que no se tuvo en cuenta en el decreto, como limitar la aplicación del cumplimiento de la ley para infracciones de bajo calibre y terminar con el uso del Consejo del Gobernador, que impulsa tasas de encarcelación masivas.

En la conferencia de prensa del Gobernador, los funcionarios locales electos también se opusieron a promover la colocación de cámaras en el cuerpo de los policías, aunque se carece del financiamiento necesario para sostener los presupuestos de la ciudad. El alcalde Robin Christiansen de Dover, la segunda ciudad más poblada de Delaware, respondió al pedido de colocación de cámaras en los cuerpos de la policía con cierta confusión y dijo: “Si van emitir un decreto y hacen una promesa de este tipo a la comunidad simplemente para sacarse de encima a la gente, deben seguir hasta el final. Como dije, en un estado de este tamaño, el poder de compra de una entidad seguramente es mucho más barato y fácil de mantener si el estado toma el toro por las astas y cumple con las promesas hechas por el Gobernador y el Asesor general”.

Chris Coffey, jefe de campaña de Citizens for a Pro-Business Delaware (CPBD), dijo: “El gobernador Carney ha aprovechado distintas oportunidades para hacer anuncios públicos en relación con la reforma de la política e, incluso, ha hecho declaraciones como ‘hablar es barato’. No obstante, realizar conferencias de prensa y aprobar decretos ejecutivos ineficaces solo para completar casilleros en la campaña por la reelección es un acto negligente. En un estado en que la tasa de encarcelación de personas de raza negra es, prácticamente, de 5 a 1, y que presenta índices de infección por Covid-19 que duplican los índices registrados en personas de raza blanca, el Gobernador está fallando y los ciudadanos de Delaware, en particular los de raza negra, merecen algo mejor”.

Citizens for a Pro-Business Delaware es un grupo compuesto por más de 5000 miembros, incluidos los empleados de la empresa global de servicios de traducción TransPerfect, así como residentes de Delaware afectados, ejecutivos de negocios y otros. El grupo se conformó en abril de 2016 con el objetivo de generar conciencia entre los residentes, los funcionarios electos y otros grupos de interés afectados de Delaware sobre la venta forzada sin precedentes de TransPerfect. Si bien se logró el objetivo final de salvar a la compañía, sostienen sus esfuerzos en la lucha por lograr una mayor transparencia en el Tribunal de Cancillería de Delaware. Para más información sobre Citizens for a Pro-Business Delaware o para unirse a la causa, visite DelawareForBusiness.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Chris Coffey



ccoffey@tuskholdings.com