¿Cliente de Sprint? T‑Mobile te da la bienvenida a nuestras megaofertas de verano de T‑Mobile Tuesdays

Novedades: T‑Mobile sigue cumpliendo con los planes de su fusión. Hoy el Un-carrier les da la bienvenida a los clientes de Sprint a T‑Mobile Tuesdays, con una descomunal línea de regalos, descuentos y premios de Burger King®, Postmates, Shell, Tesla y muchos más este verano.

Por qué es importante: T-Mobile le está brindando más beneficios del Un-carrier a los clientes de Sprint. En cuatro años,

T-Mobile ha entregado regalos y descuentos por un valor de más de $900 millones al cambiar las reglas de los programas de “lealtad” y simplemente agradeciendo a los clientes por ser clientes. Y justo en este momento la gente está buscando formas de ahorrar.

Para quiénes es importante: para clientes de T-Mobile y de Sprint… y para CUALQUIERA que considere que las marcas deberían demostrar más gratitud hacia sus clientes.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Estimados clientes de Sprint: prepárense para recibir el agradecimiento de T‑Mobile. Hoy, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha anunciado que T‑Mobile Tuesdays, un programa de recompensas desarrollado bajo la filosofía radicalmente diferente del Un-carrier de cómo las marcas deberían agradecer a sus clientes, llega a Sprint. T‑Mobile le da la bienvenida a Sprint con las más grandes ofertas de verano que haya tenido: una enorme línea de regalos y descuentos de las marcas favoritas de nuestros clientes como Redbox, Burger King y Postmates, entre otras. Además, la oportunidad de ganar más de $2 millones en premios como un Tesla Model 3 (sí, en serio). Todo esto a partir del próximo martes 23 de junio. Sí, estamos seguros de que el martes será ahora tu día favorito de la semana.

“Hace cuatro años, T‑Mobile Tuesdays cambió las reglas del juego de los programas de lealtad tradicionales. Creemos que los clientes no tienen por qué gastar más o acumular puntos para ser valorados, sobre todo ahora. En T‑Mobile, queremos agradecerte simplemente porque estás con nosotros, y nosotros estamos contigo”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Y ahora, les damos la bienvenida a los clientes de Sprint este verano con nuestras mejores ofertas de agradecimiento a la fecha. ¿Por qué? Porque queremos darte las gracias. Solo por eso”.

La noticia de hoy representa el compromiso que tenemos en T‑Mobile de darle la bienvenida a los clientes de Sprint a nuestra familia con más beneficios del Un-carrier. Los clientes de Sprint pueden conectarse por roaming en la red LTE de T‑Mobile y obtener acceso a más del doble de la cantidad de torres LTE que en la red de Sprint por sí sola. Además, los clientes de Sprint con un OnePlus 8 5G, un LG V60 ThinQ 5G, cualquiera de los smartphones Samsung Galaxy S20 5G o el Samsung A71 5G (que se lanza el 19 de junio) pueden aprovechar la primera y única red 5G nacional de T‑Mobile y estarán listos para cuando el Un‑carrier active el espectro de 2.5 GHz. Todo esto en menos de 90 días desde el cierre de la fusión, y con muchísimo más por venir.

Agradecimientos durante todo el verano

T‑Mobile se ha asociado con marcas de primera línea como Postmates, Burger King, Redbox, Atom Tickets, Shell y su programa Fuel Rewards®, entre otros, para brindar increíbles ofertas cada semana durante todo el verano. Y todo el mundo, incluidos los clientes de AT&T y Verizon, tendrá la oportunidad de ganar premios como un Tesla Model 3, un total de $100,000 en premios en efectivo y mucho más. Este es un anticipo de lo que vendrá en T‑Mobile Tuesdays:

Más de $2 millones en premios. El 23 de junio, 20 afortunados ganadores de un sorteo recibirán un smartphone Samsung Galaxy A71 5G. Y durante todo el verano, ofreceremos aún más oportunidades de ganar a lo grande; esto incluye un total de $100,000 en premios en efectivo, un Tesla Model 3 y mucho más. Simplemente consulta la app de T‑Mobile Tuesdays cada semana este verano para tener la oportunidad de ganar.

Comida CADA semana. ¡Cada semana durante todo el verano, tendrás deliciosas ofertas de Burger King, Popeyes®, Baskin-Robbins y mucho más!

Tres meses de Postmates Unlimited. T‑Mobile está cubriendo las entregas de pedidos de restaurantes locales favoritos y mucho más durante todo el verano. Con Postmates Unlimited, los clientes pueden recibir la entrega gratis de pedidos con una cantidad de compra elegible, además de ofertas especiales para miembros y acceso a regalos y eventos exclusivos y mucho más.

Acceso ilimitado a MyTelemedicine por el resto del año. En este momento, la telemedicina es más necesaria que nunca. Con T‑Mobile Tuesdays, los clientes recibirán una membresía de seis meses para obtener acceso las 24 horas del día, los 7 día de la semana a médicos de telesalud por apenas $40 por cita, descuentos en importantes servicios de atención médica como oftalmología, odontología, suministros médicos para el hogar y mucho más (con un valor de $90), y todo esto desde la app Access a Doctor en tu teléfono iOS o Android.

Mayores descuentos en gasolina. T‑Mobile Tuesdays ofrecerá descuentos más grandes en gasolina de parte de Shell y el programa Fuel Rewards, con 25¢ menos por galón en un tanque lleno de gasolina, hasta 20 galones (un descuento de $5), también a partir del 23 de junio y durante cuatro semanas consecutivas.

Regalos al estilo T‑Mobile. Los clientes de Sprint pueden aumentar su colección de artículos de T‑Mobile. El próximo martes, recibe gratis una riñonera de T‑Mobile (con un valor de $10) como parte de la celebración del Un‑carrier en el mes del Orgullo. Además, durante toda la temporada, consulta la app de T‑Mobile Tuesdays para guardar otras ofertas de artículos promocionales y luego visita la tienda local de T‑Mobile o Sprint para recogerlos.

Ahora, ¿cómo puedes tener acceso a todo esto? Es fácil. Baja la app de T‑Mobile Tuesdays (para Android o iOS). Luego, a partir del martes 23 de junio, los clientes de Sprint y T‑Mobile que tengan T‑Mobile Tuesdays podrán guardar las ofertas de esa semana y canjearlas haciendo clic en Canjear o abriendo la pestaña My Stuff y haciendo clic en Redeem (canjear) en cada oferta guardada. Y así todos los martes.

Cuatro años de T‑Mobile Tuesdays

Hace cuatro años, T‑Mobile Tuesdays cambió por completo las reglas del juego de los tradicionales programas de recompensas por lealtad al decir “gracias” y no pedir nada a cambio. T‑Mobile considera que las marcas deberían demostrar lealtad a sus clientes, y no al revés. Desde entonces, los clientes del Un‑carrier han recibido más de $900 millones en descuentos y obsequios gratis como agradecimiento: han obtenido descuentos en hasta 1.1 billones de galones de gasolina, han saboreado más de 35 millones de tazas de café gratis, han comido más de 11 millones de pizzas, han disfrutado de 120 millones de horas de películas y mucho más.

Para obtener más información sobre T‑Mobile Tuesdays, visita: es.t-mobile.com/offers/t-mobile-tuesdays. Sigue a T-Mobile Tuesdays en Facebook y Twitter para conocer las últimas novedades.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se requiere servicio elegible para T‑Mobile Tuesdays; para conocer los detalles de las ofertas, visita la app de Tuesdays. Sorteo: NO SE REQUIERE HACER UNA COMPRA. Abierto a residentes de los 50 estados de EE.UU., D.C. y Puerto Rico, mayores de 18 años; para conocer fechas y horas de participación y leer el reglamento completo, visita t-mobiletuesdays.com. Nulo donde esté prohibido.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible con el fin de disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios — T-Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.



investor.relations@t-mobile.com

http://investor.t-mobile.com