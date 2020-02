¿Cómo se hace para convertirse en el mejor empleador del mercado? Hilton tiene la respuesta, se consagró por segundo año consecutivo

Hilton gana el primer puesto en la prestigiosa lista de empleadores estadounidenses por segundo año consecutivo

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Hilton (NYSE:HLT) ha sido reconocido por su extraordinaria cultura de trabajo con el más alto honor en la prestigiosa lista de Fortune Best Companies to Work For® en 2020 para Estados Unidos por segundo año consecutivo. Hilton es la primera y única compañía hotelera en la historia que logra el primer puesto durante dos años seguidos. En su quinto año consecutivo en la lista, Hilton se suma a un puñado de compañías hoteleras distinguidas que han ganado el primer lugar por dos años consecutivos.





“Realmente, son los miembros de nuestro personal los que actúan como la fuerza impulsora de nuestra increíble cultura de trabajo. Son el corazón y el alma de la familia Hilton y son responsables de cumplir con la promesa que les hacemos a nuestros huéspedes: ofrecerles experiencias excepcionales tanto aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo”, comentó Chris Nassetta, presidente y gerente general de Hilton. “No hay una forma más adecuada de comenzar nuestro próximo siglo de hospitalidad que festejar junto a los miembros de nuestro equipo y agradecerles a todos y cada uno de ellos por su aporte especial, enorme o pequeño, porque cada granito de arena contribuye a generar un lugar acogedor para todos”.

Hilton presta particular atención a generar oportunidades significativas y una cultura de trabajo en la que todos los miembros del equipo puedan prosperar y desarrollar todo su potencial. Para logarlo, la compañía mantiene un desarrollo continuo de programas contundentes que invierten en los miembros del equipo y los asisten de la manera que a ellos más les importa, tanto a nivel personal como profesional, desde lograr el siguiente paso en su carrera hasta conocer el mundo con sus familiares y amigos.

Solo en el último año, Hilton ha mejorado sus programas y beneficios líderes en el sector mediante la ampliación de su política de licencia por paternidad y maternidad, introduciendo más oportunidades de desarrollo y beneficios integrales adaptados a la comunidad de veteranos, y el lanzamiento de una alianza pionera en el sector con Milk Stork para facilitar los traslados de los padres que trabajan.

Estas mejoras bien estudiadas se suman a la lista de beneficios integrales para miembros del equipo de Hilton, que abarcan licencias con goce de sueldo y beneficios y descuentos exclusivos para miembros del equipo, oportunidades sabáticas pagas y amplios programas de educación continua y desarrollo profesional.

Recientemente, Hilton ha invertido en nuevas herramientas y en un marco de desarrollo del liderazgo para generar progresivamente más oportunidades en cargos de responsabilidad, crecimiento laboral y oportunidades de aprendizaje continuo para los miembros del equipo en todos los niveles.

“Este reconocimiento da cuenta de los resultados de nuestros esfuerzos continuos por crear un lugar de trabajo inclusivo, que brinde a todos los miembros de nuestro equipo un sentido de familia y pertenencia”, explicó Matt Schuyler, director de Recursos Humanos de Hilton. “Para nosotros, es un honor ser reconocidos como el mejor empleador y agradecemos a los miembros de nuestro equipo por las experiencias únicas y diversas que aportan a su trabajo todos los días, porque con ellas fortalecen nuestra cultura y hacen de Hilton un excelente lugar para trabajar… para todos”.

Con una fuerza laboral que abarca casi 430.000 personas en 119 países y territorios, este reconocimiento es el resultado de los comentarios positivos directos de los miembros del equipo. En los últimos cuatro años, el Instituto Great Place to Work clasificó a Hilton como el mejor lugar de trabajo más de 100 veces, incluido el número 1 en Italia, Arabia Saudita, Turquía, Argentina y Perú, el segundo mejor lugar de trabajo del mundo, el mejor lugar de trabajo para padres y el mejor lugar de trabajo para mujeres.

Para más información sobre cómo sumarse al equipo de Hilton, visite jobs.hilton.com.

Acerca de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) es una compañía hotelera internacional líder, con una cartera de 18 marcas de nivel internacional, con más de 6100 propiedades y casi 971.000 habitaciones en 119 países y territorios. Hilton se dedica a cumplir su misión de ser la compañía más hospitalaria del mundo y ha recibido a más de 3 mil millones de huéspedes en sus casi 100 años de historia, mereció el primer lugar de la lista de Mejores lugares para trabajar del mundo en 2019 y fue nombrada líder mundial en de la industria en 2019 en los Índices de Sosteniblidad de Dow Jones. A través del galardonado programa de fidelización de clientes, Hilton Honors, más de 103 millones de miembros que reservan directamente con Hilton obtienen puntos para estadías en nuestros hoteles y experiencias que el dinero no puede comparar, además de acceso a beneficios instantáneos, incluido el registro digital con selección de habitación, Digital Key y Connected Room. Visite newsroom.hilton.com para obtener más información y conéctese con Hilton en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Alison Menon, Hilton



571-286-6268



Alison.Menon@hilton.com