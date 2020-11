Cordoba Corporation Da la Bienvenida a Jacqueline L. Reynoso como Directora de Programas y Políticas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Cordoba Corporation se complace en anunciar que Jacqueline L. Reynoso se ha incorporado a la empresa como directora de Programas y Políticas.

“Estoy encantado de que Jacqueline se una a nuestro equipo”, manifestó el fundador y director ejecutivo de Cordoba Corporation, George L. Pla. “Ella aporta una enorme experiencia en políticas públicas y una comprensión profunda de las diversas necesidades de la comunidad y la dinámica binacional, lo que ayudará a nuestros sectores a desarrollar soluciones de proyectos bien planificadas, innovadoras y equitativas”.

Reynoso cuenta con 15 años de experiencia en gestión ejecutiva en defensa de políticas, desarrollo de programas, participación de las partes interesadas y esfuerzos de planificación regional en San Diego. Anteriormente se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de National City durante 12 años, donde supervisó todas las funciones organizativas, tales como presupuesto y finanzas, operaciones, planificación estratégica, comercialización y comunicaciones, negociaciones de contratos, entrega de proyectos, asuntos públicos y desarrollo empresarial.

“Estoy emocionada de unirme a un equipo diverso, dinámico y talentoso que comparte mi compromiso con la excelencia tanto en el campo técnico como en marcar la diferencia en la comunidad local”, señaló Reynoso.

La experiencia anterior de Reynoso también incluye el liderazgo del Departamento de Desarrollo Económico de National City, el trabajo en Administración de Bienes Raíces para Centre City Development Corporation, como Gerente de Relaciones con la Junta y los Accionistas de Promerica Bank en Los Ángeles y como miembro ejecutivo de la Oficina del Procurador General Bill Lockyer.

El liderazgo profesional de Jacqueline Reynoso incluye diversos puestos, como presidenta de ARTS, organización creativa de desarrollo juvenil; presidenta de la Fundación de Becas de Mariachi de Southwestern College; tesorera de Olivewood Gardens & Learning Center en la International Community Foundation; fundadora y organizadora del Festival y Competencia Internacional de Mariachi; jefa de auditores de Planned Parenthood del Pacífico del Sudoeste; y más recientemente, fundadora y presidenta de la National City Chamber Foundation.

Reynoso mantiene una participación activa en United States Small Business Association Advisory Board (Junta Asesora de la Asociación de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos), Mexican American Business and Professionals Association (Asociación de Profesionales y Empresas Mexicano-Estadounidense), South County Economic Development Council, (Consejo de Desarrollo Económico del Sur del Condado), United States Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de los Estados Unidos), es miembro de la Junta Pro Salud en México y USS Midway Diversity and Inclusion Advisory Board (Junta Asesora de Diversidad e Inclusión de USS Midway).

El interés y la perspicacia de Reynoso en las políticas públicas le valieron un puesto como becaria de Asuntos Internacionales de Política Pública de la UC en la Goldman School of Public Policy (Escuela de Política Pública Goldman). En 2002, Reynoso se graduó Magna Cum Laude de Berkeley y recibió una Licenciatura en Psicología con Mención en Políticas Públicas. En 2006, Reynoso recibió la prestigiosa beca presidencial y obtuvo su Maestría en Políticas Públicas y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard en la John F. Kennedy School of Government (Escuela de Gobierno John F. Kennedy). De 2001 a 2002, estudió Lengua y Cultura Italiana en Siena, Italia, en la Universita Per Stranieri. También se graduó de la Water Academy del condado de San Diego, que prepara a la próxima generación de líderes en la gestión del agua.

Reynoso tiene su sede en la oficina regional de San Diego de Cordoba Corporation en Kearny Mesa y se la puede contactar en Jacqueline.Reynoso@cordobacorp.com o (619) 509-5248.

Acerca de Cordoba Corporation: Fundada en 1983, Cordoba Corporation es una empresa de California que brinda servicios completos de ingeniería, gestión de construcciones y administración de programas, especializándose en proyectos de infraestructura en los sectores de educación e instalaciones, transporte, energía y agua. Nuestra sede se encuentra en Los Ángeles con oficinas en todo el estado, incluidos Sacramento, San Francisco, San Ramón, Chatsworth, Ontario, Santa Ana y San Diego. Hemos completado con éxito cientos de proyectos de infraestructura importantes a lo largo de nuestros casi 40 años de historia, y estamos orgullosos de que Engineering News-Record reconozca a Córdoba como una de las firmas líderes de nuestro tipo en la nación. Combinamos de manera única la experiencia técnica de nuestros ingenieros, gerentes de proyectos y gerentes de construcción con un conocimiento profundo de las políticas públicas y el desarrollo de infraestructura, mientras nos enfocamos en Marcar la diferencia en las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Comunicaciones de Cordoba Corporation



Christine McLeod, directora de Comunicaciones



Correo electrónico: communications@cordobacorp.com

Phone: (213) 895-0224, int. 3118