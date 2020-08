CreakyJoints® Español forma parte del elenco de presentadores de ReumaExpo 2020 Internacional, Edición Digital de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas

Médicos responderán preguntas de pacientes y presentarán estrategias de manejo sobre enfermedades reumáticas durante la pandemia de COVID-19

UPPER NYACK, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–El 22 de agosto de 2020, CreakyJoints® Español, la comunidad digital de pacientes para personas con todas las formas de artritis y parte de la fundación Global Healthy Living Foundation, en asociación con la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas (FER), actuará como maestro de ceremonias (MC) para la ReumaExpo 2020 International, Edición Digital en español. Con un panel internacional de reumatólogos, el evento virtual en vivo es para personas que viven con enfermedades reumáticas (artritis, lupus, gota, osteoartritis y otras) y que tienen preguntas sobre el tratamiento y las estrategias de manejo, particularmente durante la pandemia de COVID-19.

Según los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU., En la actualidad hay 4.4 millones de hispanos en los Estados Unidos con artritis que han sido diagnosticados por un médico. Aunque la prevalencia de artritis entre los hispanos es más baja que la de otros, esta comunidad tiene más del doble de probabilidades de sufrir una discapacidad por la artritis y tener daño en las articulaciones, y también tardan más en ser diagnosticados1. Los datos también muestran que las comunidades hispanas representan una carga desproporcionada de resultados relacionados con COVID-19.2 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., “Entre los casos de raza y origen étnico conocidos, el 33 por ciento de las personas [con COVID-19] eran hispanas, el 22 por ciento eran de raza afro-americana y el 1.3 por ciento eran indígenas estadounidenses no hispanos o nativos de Alaska , ”A pesar de que solo representan el 18 por ciento, 13 por ciento y 0.7 por ciento de la población estadounidense, respectivamente.3

“Estamos contentos de ayudar a conectar a los pacientes y sus familias con el estimado panel internacional de reumatólogos de parte de la fundación FER que responderán sus preguntas, en vivo, ahora más que nunca”, dijo Daniel Hernandez, MD, Director de Asuntos Médicos y enlace para la comunidad hispana de CreakyJoints. “Este evento es completamente gratuito e invitamos a la comunidad de habla hispana a aprovechar esta oportunidad para obtener respuestas a sus preguntas”.

ReumaExpo 2020 Internacional, Edición Digital

La ReumaExpo 2020 International, Edición Digital se transmitirá en vivo de forma gratuita el sábado 22 de agosto de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en Facebook y YouTube.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=62apUGYMZk4

Facebook: https://www.facebook.com/1FundacionFER/

“Actualmente, nos estamos concentrando en mantener seguros a nuestros pacientes y nuestra comunidad durante la pandemia de COVID-19, implementando nuevos estándares para ver a los pacientes en el consultorio y utilizando tecnología para permanecer conectados cuando sea necesario”, dijo el reumatólogo y presidente de FER, Oscar Soto-Raíces, MD. “La pandemia de COVID-19 ha expuesto lo que enfrenta la comunidad hispana en los EE. UU., por lo que estamos muy contentos de ofrecer este evento virtual a las personas de habla hispana que viven con enfermedades reumáticas sin importar dónde vivan”.

La Global Healthy Living Foundation y CreakyJoints Español tienen el orgullo de apoyar a las grandes cosas que hace la fundación FER como patrocinando el programa de radio semanal que se transmite en Radio Isla 1320, Radioisla.tv y Facebook Live. CreakyJoints Español también se asoció con la fundación FER para lanzar en el 2019, el primer Congreso de Pacientes con Artritis Reumatoide en Puerto Rico.

CreakyJoints Español ofrece un depósito de información educativa sobre artritis en español en http://creakyjoints.org.es y está realizando una investigación longitudinal sobre el impacto evolutivo del COVID-19 en las personas que viven con artritis en inglés y español a través del Proyecto autoinmune COVID-19. El estudio en curso para pacientes con esclerosis múltiple (EM), artritis, enfermedad de Crohn y colitis y vasculitis está siendo dirigido por CreakyJoints e implementado a través de sus 28,000 miembros del Registro de investigación ArthritisPower® en asociación con otros tres grupos de pacientes, IBD Partners, iConquerMS™, y Vasculitis Patient-Powered Research Network.

