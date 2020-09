CreakyJoints® Español se asocia con PANLAR para el 3er Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas

El evento virtual incluye a médicos que responderán preguntas de pacientes en vivo sobre estrategias de manejo de enfermedades reumáticas durante la pandemia de COVID-19 y mucho más

UPPER NYACK, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–El 16 de septiembre del 2020, CreakyJoints® Español, la comunidad digital de pacientes para personas con todas las formas de artritis y parte de la fundación Global Healthy Living Foundation, en asociación con la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR), será parte del 3er Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas para personas de habla hispana en los Estados Unidos y América Latina que viven con enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, lupus, artritis idiopática juvenil y más. Toda la conferencia será virtual y contará con un panel internacional de médicos y pacientes lideres para brindar asesoramiento sobre estrategias de manejo de enfermedades, particularmente durante la pandemia del COVID-19. El Dr. Daniel Hernandez, director de asuntos médicos y enlace para la comunidad hispana para la organización sin fines de lucro Global Healthy Living Foundation y CreakyJoints Español, fue nombrado presidente de este evento.

“Según Pew Hispanic Research, el 71 por ciento de los hispanos en Estados Unidos obtienen información de salud a través de sus redes sociales y el 79 por ciento de ellos actúa base a esta información. Desafortunadamente mucha de la información en línea para nuestra comunidad es en gran medida despectiva y peligrosa, lo que ha llevado a niveles bajos de diagnóstico y disminución de conocimiento sobre estas enfermedades reumáticas ” dijo el Dr. Hernandez. “Información más precisa y orientada a nuestra comunidad es necesario. La conferencia gratuita de PANLAR para pacientes es una oportunidad valiosa para que los pacientes y sus seres queridos reciban buena información. Estamos orgullosos de ser parte de este gran esfuerzo, especialmente durante el Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos.”

Vivir bien con artritis

El 3er Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas es un evento de un día completo que se centrará en la experiencia del paciente con la enfermedad reumática. Los temas que se cubrirán tienen relación a la vida cotidiana de un paciente reumático. Estos temas incluyen la sexualidad, la salud mental, las opciones de estilo de vida saludable y el cuidado personal. Conscientes del impacto global de la pandemia de COVID-19, los organizadores de la conferencia repasarán los riesgos y habrán temas sobre las novedades como las citas de telemedicina.

“En los Estados Unidos, sabemos que las comunidades hispanas representan una carga desproporcionada de resultados relacionados con COVID-19 (33% de los casos confirmados) a pesar de que solo representan el 18 por ciento de la población estadounidense. Es importante movilizar a las comunidades de habla hispana en los Estados Unidos y en todo el mundo para comprender el riesgo de COVID-19 y ayudarlas a navegar por los recursos de salud disponibles,” agregó Louis Tharp, cofundador y director ejecutivo de CreakyJoints y Global Healthy Living Foundation.

“Como alguien que vive con artritis reumatoide, espero asistir al evento PANLAR para pacientes porque es una oportunidad para conectarme con expertos y sentirme parte de una comunidad más grande de personas que, como yo, hacen malabares con las demandas de la vida diaria viviendo durante una pandemia y manejando una enfermedad crónica”, dijo Velia Martínez, que forma parte del consejo de pacientes hispanos de CreakyJoints Español.

Información sobre el evento

Pacientes en Estados Unidos y Latinoamérica pueden asistir virtualmente al 3er Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas inscribiéndose en https://www.pacientespanlar.org/.

El evento gratuito es el miércoles 16 de septiembre de 9:00 am ET a 5:00 pm ET.

About CreakyJoints Español

CreakyJoints Español ofrece información educativa sobre artritis en español en http://creakyjoints.org.es y se relaciona con la comunidad de artritis de habla hispana a través de sus canales de redes sociales: @creakyjoints_esp (Instagram). CreakyJoints Español también está llevando a cabo una investigación longitudinal sobre el impacto evolutivo del COVID-19 en las personas que viven con artritis en inglés y español a través del Proyecto Autoinmune COVID-19.

Sobre CreakyJoints®

CreakyJoints es una comunidad digital y una organización de defensa para millones de pacientes con artritis y cuidadores en todo el mundo que buscan educación, apoyo, defensa e investigación centrada en el paciente. Representamos a los pacientes a través de nuestros populares canales de redes sociales, nuestro sitio web www.CreakyJoints.org, https://creakyjoints.org.es/, www.creakyjoints.org.au, y 50-State Network, que incluye más de 1,500 defensores de pacientes voluntarios entrenados.

Como parte de Global Healthy Living Foundation, CreakyJoints también tiene un registro de resultados informados por los pacientes llamado ArthritisPower® (ArthritisPower.org) con más de 28,000 pacientes con artritis que participan en la investigación longitudinal y de observación. CreakyJoints también publica la popular serie “Alzando la voz de los pacientes”, que son herramientas de navegación centradas en el paciente que se pueden descargar para controlar enfermedades crónicas. Tambien tiene como parte de su programación, PainSpot (PainSpot.org), una herramienta digital de evaluación de riesgos para afecciones y lesiones musculoesqueléticas. Para obtener más información y convertirse en miembro (gratis), visita www.CreakyJoints.org.

