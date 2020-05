De Qué Forma Children’s Hospital Los Angeles Protege a las Familias Durante la COVID-19

Con la implementación de numerosas medidas de protección, el hospital vuelve a abrir las puertas de cuatro centros de atención ambulatoria y alienta a las familias a continuar con los cuidados necesarios.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Cuando Jenn y Mike Dupke tuvieron que llevar a su hijo Rhett de 4 años a Children’s Hospital Los Angeles durante una semana esta primavera, en medio de la pandemia de COVID-19, estaban nerviosos. Rhett había estado luchando contra un tipo de cáncer llamado neuroblastoma durante más de un año, y su sistema inmunitario aún estaba comprometido.

“Estábamos preocupados”, indica Jenn. “Pero Children’s Hospital ha estado tomando absolutamente todas las precauciones. Limpian constantemente. Te entregan una máscara apenas ingresas. Limitan el número de personas, para no estar en medio de una multitud. Incluso el programa Child Life ya no presta juguetes; le dieron a Rhett un juguete nuevo para que se llevara a casa.

“Es muy tranquilizador”, afirma. “Apreciamos mucho todas las medidas que Children’s Hospital L.A. está tomando para proteger a los niños y para que puedan recibir la atención que necesitan. Porque esa atención salva vidas”.

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, Children’s Hospital Los Angeles ha lanzado amplias medidas de protección para prevenir la propagación del nuevo coronavirus y para proteger a los pacientes, las familias y los miembros del equipo. Con la firme implementación de estas medidas, el hospital está alentando a las familias a no demorar la atención que sus hijos necesitan.

“La Academia Estadounidense de Pediatría, el Cirujano General de Estados Unidos y los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid han anunciado que es importante retomar de manera oportuna la atención médica anteriormente pospuesta”, comenta Paul S. Viviano, presidente y director ejecutivo de Children’s Hospital Los Angeles. “Durante esta crisis, en Children’s Hospital Los Angeles, nos hemos dedicado a garantizar un entorno seguro para nuestros pacientes jóvenes, sus familias y todos los cuidadores de nuestro campus. Children’s Hospital Los Angeles sigue estando listo para ofrecer toda la gama de cuidados que los niños necesitan. Queremos que las familias sepan que la salud de sus hijos es esencial y que no están obligados a demorar la atención”.

Asegurarnos de que los niños continúen recibiendo atención médica, incluso atención preventiva, es crucial, explica la Dra. Mona Patel, pediatra en ejercicio y vicepresidenta de Cirugías Ambulatorias de Children’s Hospital Los Angeles.

“Mantengo estas conversaciones con los padres todos los días”, expresa la Dra. Patel. “Nos preocupan las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación, como la tos ferina, o los niños con afecciones de salud crónicas. Demorar la atención puede poner a los niños en riesgo de contraer otras enfermedades o de tener otros problemas de salud en el futuro”.

Pruebas y medidas de seguridad sólidas

Uno de los pilares de los esfuerzos de seguridad del hospital ha sido el sólido programa de pruebas en las instalaciones a cargo del Departamento de Patología y Ciencias de Laboratorio Clínico. Desde el 13 de marzo, el hospital ha realizado pruebas para detectar el nuevo coronavirus en más de 3000 personas. El CHLA le hace la prueba a cada paciente que ingresa al hospital para recibir atención hospitalaria antes de que se le realicen procedimientos.

Nuestro laboratorio de virología clínica ha implementado el protocolo de pruebas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), que es muy sensible y específico para la detección del nuevo coronavirus. Además, el laboratorio realizó estudios complementarios para garantizar que los resultados sean altamente precisos y comparables con datos de los CDC. Los datos de nuestras pruebas muestran que el nuevo coronavirus no se está propagando en nuestro campus.

El hospital también cuenta con suministros adecuados de equipo de protección personal; máscaras, batas, guantes y otros artículos necesarios para proteger a las familias y a los miembros del equipo.

CHLA también lanzó varias medidas de seguridad adicionales. Entre ellas, se incluyen las siguientes:

Mejor limpieza y desinfección de las superficies

Exámenes de salud diarios para todos los miembros del equipo y los visitantes cuando ingresan en el hospital

Obligación de usar máscara para todas las personas (salvo niños menores de 2 años)

Más espacio entre sillas y mesas en las salas de espera y la cafetería

Colocación de recordatorios en lugares clave acerca del distanciamiento social y cómo prevenir la propagación de la infección

Límite de un padre por paciente durante las visitas

Los centros de atención ambulatoria volverán a abrir sus puertas

Para darles a las familias más opciones de atención, Children’s Hospital Los Angeles ha comenzado a reabrir las puertas de sus centros de atención ambulatoria en el condado de Los Ángeles.

Desde el 4 de mayo, los centros de atención ambulatoria de Arcadia, Encino, Santa Mónica y South Bay funcionan en los horarios y con las especialidades habituales.

Todas las sedes están utilizando los mismos protocolos de seguridad mejorada que el campus Sunset del hospital, lo que incluye distanciamiento social, uso universal de máscaras, mejores regímenes de limpieza, exámenes de salud diarios y más.

“Es sumamente importante que los padres continúen vacunando a sus hijos y satisfaciendo otras necesidades de atención médica”, afirma la Dra. Patel. “Children’s Hospital Los Angeles ha tomado medidas rotundas para garantizar la seguridad de nuestro entorno de atención. Estamos listos para ayudar”.

Acerca de Children’s Hospital Los Angeles

Fundado en 1901, Children’s Hospital Los Angeles está clasificado el mejor hospital de niños de California y el quinto del país por su excelencia clínica, con su selección en la prestigiosa Lista de honor de U.S. News & World Report de hospitales de niños. La atención clínica está dirigida por médicos que son integrantes del cuerpo docente de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (University of Southern California, USC) a través de una afiliación que data de 1932. El hospital también dirige el mayor programa de capacitación en residencia pediátrica en un hospital infantil independiente de su tipo en el oeste de los Estados Unidos. El Saban Research Institute, del Children’s Hospital Los Angeles, abarca la investigación básica, traslacional y clínica a cargo de CHLA. Para obtener más información, síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, y visite nuestro blog para las familias (CHLA.org/blog) y nuestro blog de investigación (ResearCHLABlog.org).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Lorenzo Benet



lbenet@chla.usc.edu

323-361-4823